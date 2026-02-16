Miss Kobayashi’s Dragon Maid arrive au cinéma en mars

Réalisé par Tatsuya Ishihara, écrit par Yuka Yamada, produit par Kyoto Animation et d’une durée de 1h45, le film prolonge l’univers imaginé par Coolkyousinnjya, en mêlant comédie domestique, fantastique et affrontements entre factions de dragons.

Un film centré sur Kanna

Le long-métrage place Kanna Kamui au cœur de l’intrigue. La vie paisible de Kobayashi et de ses dragons vole en éclats lorsque Kamun Kamui, père de Kanna et leader des Forces du Chaos, exige son retour dans le monde des dragons pour réparer une erreur passée.

Une guerre menace d’éclater entre les factions du Chaos et de l’Harmonie. Kanna se retrouve face à un dilemme : choisir entre ses origines et la famille qu’elle s’est construite dans le monde humain. Le film promet un ton plus dramatique que la série, tout en conservant l’humour et la tendresse qui ont fait son succès.

Une saga née en 2013

À l’origine, Miss Kobayashi’s Dragon Maid est un manga seinen lancé le 25 mai 2013 dans le magazine Monthly Action de l’éditeur japonais Futabasha. Écrit et illustré par Coolkyousinnjya, le récit mêle comédie du quotidien et fantasy légère.

L’histoire débute lorsqu’une employée de bureau ordinaire, Kobayashi, recueille par hasard un dragon blessé, Tōru. En guise de remerciement, la créature décide de devenir sa domestique. Rapidement, d’autres dragons rejoignent leur foyer, transformant l’appartement en microcosme fantastique. La série compte 18 volumes au Japon, et est publiée en France par Noeve Grafx depuis 2021.

Le succès du manga a donné naissance à plusieurs séries dérivées, qui explorent le quotidien des personnages secondaires et développent davantage l’univers. L’adaptation animée débute en janvier 2017, réalisée par Yasuhiro Takemoto au sein du studio Kyoto Animation. Une seconde saison, Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, est diffusée en 2021.

Le réalisateur historique Yasuhiro Takemoto, décédé lors de l’incendie criminel du studio en 2019, est crédité à titre posthume sur la saison 2. En France, l’anime est diffusé par Crunchyroll et Wakanim, et édité en vidéo par Kazé.

Solitude et quête d’appartenance

Sous ses airs de comédie fantastique légère, Dragon Maid explore plusieurs thématiques : la famille choisie, la différence et l’intégration, la solitude et les tensions entre tradition et modernité. Le contraste entre le monde bureaucratique humain et la logique guerrière des dragons sert souvent de satire douce des normes sociales.

Le personnage de Kobayashi, femme indépendante et atypique dans son environnement professionnel, participe également à la singularité de l’œuvre.

Crédits photo : ©coolkyousinnjya, Futabasha / Dragon Maid Committee

Par Hocine Bouhadjera

