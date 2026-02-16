Smartphone : notre vie numérique est-elle devenue un enfer ?

Au cœur de cette édition : le smartphone, objet omniprésent qui donne l’illusion de tenir le monde dans la paume de la main. Il concentre nos échanges, nos souvenirs, nos opinions, nos désirs — et parfois nos fragilités les plus intimes. La promesse d’une connexion infinie a-t-elle tenu ses engagements ou ouvert la voie à de nouvelles formes d’aliénation ?

Pour nourrir le débat, Anna Cabana et Christophe Ono-dit-Biot réunissent des invités aux profils complémentaires :

Delphine de Vigan, écrivaine, auteure de Je suis Romane Monnier (Gallimard), roman qui explore les effets du smartphone sur l’identité et l’adolescence.

Bruno Patino, président d’Arte et spécialiste des médias numériques, auteur de 9 secondes, la civilisation du poisson rouge (Dupuis), essai consacré à l’économie de l’attention.

Raphaël Gaillard, psychiatre, chercheur en neurosciences, membre de l’Académie française, qui apporte un éclairage scientifique sur l’impact du numérique sur le cerveau et les comportements.

Paul Larrouturou, journaliste à France Info, grand reporter dans C à vous, également très présent sur les réseaux sociaux.

Louise Aubery, créatrice de contenus connue sous le nom de My Better Self, figure influente d’Instagram.

En croisant littérature, neurosciences, médias et pratiques numériques, l’émission entend dépasser l’opposition simpliste entre fascination et condamnation. L programme sera également proposé en replay sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP et sur france.tv (jusqu’au 19 février 2028), ainsi que sur TF1+ (jusqu’au 21 mars 2026).

Depuis son lancement, Le Banquet revendique une ambition singulière : traiter la culture sérieusement sans se prendre au sérieux. Deux fois par mois, l’émission explore un grand thème à travers l’histoire des idées, la sociologie, la politique et la pop culture.

Le principe est assumé : faire dialoguer Platon et Netflix, Molière et Marvel, Roland Barthes et les réseaux sociaux. Dans un monde saturé d’informations instantanées et de débats polarisés, Le Banquet propose un temps long, une respiration intellectuelle. Vendredi soir, la discussion est ouverte.

Crédits photo : LCP

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com