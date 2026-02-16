Disparu depuis le XVIIIᵉ siècle, un manuscrit rare réintègre la Bibliothèque du Vatican

C’est un retour aussi inattendu que symbolique. Un manuscrit ancien, disparu des collections pontificales depuis plus de deux siècles, vient de réintégrer la Bibliothèque apostolique vaticane (BAV). Réapparu récemment sur le marché antiquaire à Vienne, le Pal. lat. 851 retrouve aujourd’hui sa place au sein du prestigieux fonds des Palatini latini, l’un des ensembles historiques majeurs de la bibliothèque du Vatican.
16/02/2026
Le manuscrit sur papier est daté du début du XVIᵉ siècle. Il compte 115 feuillets, auxquels s’ajoutent deux feuillets de garde du XIXᵉ siècle. Un colophon daté de 1501 permet d’en situer précisément l’origine, confirmée par l’analyse des filigranes du papier.
Le volume n’est pas luxueusement enluminé : il ne comporte pas de miniatures, mais présente des initiales décorées. Sa valeur ne réside donc pas dans son apparat artistique, mais dans son contenu et dans son inscription au sein d’une collection historique cohérente, ce qui permet d’affiner les recherches scientifiques et d’éclairer les réseaux intellectuels et religieux de l’Europe moderne.
Le manuscrit rassemble deux ensembles de textes : une première partie hagiographique, contenant les vies de plusieurs saints (Cyriaque, Gall, Maur abbé, Goar, Burcard). Une seconde partie comprenant l’Historia Langobardorum de Paul Diacre, chronique majeure sur l’histoire des Lombards. La sélection des textes hagiographiques, selon les premières analyses, est particulièrement rare. Elle renvoie à une aire germanique précise, probablement autour de Worms et Lorch.
Un élément matériel a permis son identification formelle : sa reliure porte le portrait de l’Électeur palatin Ottheinrich, datée de 1556, accompagnée de sa devise « M(it) D(er) Z(eit) ». Ottheinrich fut l’un des grands bâtisseurs de la bibliothèque de Heidelberg. Les Palatini — du nom du Palatinat — constituaient un ensemble prestigieux de manuscrits conservés à Heidelberg avant d’être transférés à Rome au XVIIᵉ siècle.
Pendant la guerre de Trente Ans, la bibliothèque de Heidelberg est prise par les troupes catholiques. En 1623, le duc Maximilien Ier de Bavière offre l’essentiel de cette collection au pape Grégoire XV en remerciement du soutien pontifical.
Les volumes arrivent à Rome durant l’été 1623, sous le pontificat d’Urbain VIII. Une inscription conservée aujourd’hui aux Musées du Vatican rappelle encore cet événement. Le Pal. lat. 851 faisait partie de ce transfert historique.
Le manuscrit était conservé à la Bibliothèque vaticane au moins jusqu’au milieu du XVIIIᵉ siècle. Les inventaires attestent sa présence après 1751. En revanche, il est absent des registres à partir de 1798. Cette date intrigue : elle correspond à la période des réquisitions napoléoniennes, au cours desquelles de nombreux biens culturels furent déplacés. Pourtant, le Pal. lat. 851 ne figure pas sur les listes officielles des œuvres saisies.
Sa disparition s’est donc produite entre 1751 et 1798, dans des circonstances encore inconnues. Vol, transfert discret, vente privée ? L’enquête historique reste ouverte. Le fait que le volume soit parvenu jusqu’à nous dans un bon état de conservation suggère cependant qu’il a été conservé par des personnes conscientes de sa valeur.
Le manuscrit a refait surface fin 2025 dans la librairie antiquaire Inlibris, à Vienne. Son identification est le fruit d’une collaboration rapide entre la bibliothèque universitaire de Heidelberg et la Bibliothèque apostolique vaticane.
Jochen Apel, directeur de la bibliothèque de Heidelberg, et Karin Zimmermann, responsable des manuscrits, ont alerté le Vatican. Le préfet de la BAV, don Mauro Mantovani, et Claudia Montuschi, directrice du département des manuscrits, ont immédiatement mobilisé leurs équipes.
La comparaison minutieuse des inventaires anciens de Heidelberg et de Rome a permis de confirmer sans ambiguïté l’identité du volume.
Le manuscrit sera désormais soumis à un protocole de conservation. Une fois stabilisé et numérisé, il sera accessible aux chercheurs dans les salles de consultation de la Bibliothèque apostolique vaticane.
Crédits photo : Le Salone Sistino, vaste salle commandée par le pape Sixte V à la fin du XVIᵉ siècle : autrefois cœur de la Bibliothèque apostolique vaticane, il fait aujourd’hui partie du parcours des Musées du Vatican. Michal Osmenda (CC BY-SA 2.0)
