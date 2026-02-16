Le Petit Prince fête ses 80 ans avec une édition illustrée et animée chez Gallimard

Les deux créateurs du studio sont Miraphora Mina et Eduardo Lima. Ils collaborent depuis 2001, d’abord pour concevoir l’univers graphique des films Harry Potter. Ils fondent en 2009 le studio MinaLima, où ils développent des créations originales pour le cinéma et l’audiovisuel, travaillant notamment sur Sweeney Todd, À la croisée des mondes ou Imitation Game.

En 2015, ils lancent la collection « MinaLima Classics », revisitant de grands textes comme Peter Pan, Alice au pays des merveilles ou Frankenstein dans des éditions richement illustrées et interactives. Leur interprétation du Petit Prince s’inscrit dans cette continuité.

Illustrer Le Petit Prince relève presque du défi. Les aquarelles de Saint-Exupéry – délicates, immédiatement reconnaissables – appartiennent depuis longtemps à l’imaginaire collectif. Comment intervenir sans trahir ? Comment proposer autre chose qu’un simple hommage ?

MinaLima a choisi d’embrasser la question plutôt que de l’éviter. « Nous voulions imaginer ce que le Petit Prince aurait pu voir avec ses propres yeux, avec une approche volontairement ludique », explique Miraphora Mina. L’angle est clair : prolonger l’univers, sans effacer la trace originelle.

Une édition pensée comme objet

Le résultat ? Près d’une centaine d’illustrations inédites viennent dialoguer avec le texte. À cela s’ajoutent des animations en papier, des dispositifs pop-up conçus pour surprendre le lecteur au fil des pages. L’objet-livre devient presque scène miniature — chaque ouverture réservant son mouvement, son relief, sa respiration.

Installé à Londres, le duo de designers s’est imposé au fil des années comme une référence dans l’édition illustrée de classiques. Après Le Livre de la jungle ou encore Le Magicien d’Oz, leurs ouvrages se distinguent par un travail minutieux sur la typographie, les textures et les mécanismes en papier découpé.

Des livres à lire, certes, mais aussi à manipuler, à contempler — parfois à collectionner. Leur univers visuel, développé pour la saga cinématographique Harry Potter, repose sur une attention quasi artisanale aux détails graphiques. Cette sensibilité irrigue aujourd’hui leur interprétation du conte philosophique de Saint-Exupéry. Couleurs vibrantes, jeux d’échelle, effets de profondeur : la poésie du texte trouve ici une nouvelle mise en lumière, sans renier sa fragilité.

Une constellation de publications

Cette édition illustrée s’inscrit dans un ensemble plus large de parutions liées à l’anniversaire.

Parmi elles, une édition collector au format Folio, enrichie du texte Naissance d’un prince d’Alban Cerisier ainsi que des dessins de l’auteur. Un volume court, pensé comme un complément accessible.

Autre proposition, plus patrimoniale : un fac-similé du manuscrit du Petit Prince, édité par Alban Cerisier et Delphine Lacroix. Cette nouvelle version est augmentée de feuillets retrouvés, apportant un éclairage sur la genèse de l’œuvre, devenue l’un des textes les plus traduits et diffusés au monde.

Enfin, une adaptation musicale inédite voit le jour sous la forme d’un livre-CD accompagné d’un QR code. Composée par Balthazar Pouilloux, elle mobilise vingt musiciens et huit chanteurs. Une manière d’explorer autrement la dimension onirique du récit, entre lecture et écoute.

80 ans après sa naissance, le Petit Prince continue donc son voyage. Et cette fois, il le fait en relief.

