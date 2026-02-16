Droits d’auteur : la décision américaine qui menace les contrats “monde entier”

Dans ce dossier, la cour valide une interprétation large : lorsque le contrat d’origine transfère des droits « monde entier », la résiliation ne récupère pas seulement les droits américains mais l’ensemble du bloc de droits issus de cette cession, y compris ceux exploités à l’étranger, dès lors que ces droits proviennent juridiquement d’un transfert fondé sur le droit américain.

L’enjeu dépasse le cas d’espèce. Dans la musique comme dans l’édition, les contrats internationaux organisent souvent une cession mondiale suivie d’une cascade de sous-licences territoriales ou linguistiques. Si la cession d’origine tombe, toute la chaîne peut devenir juridiquement fragile.

La décision américaine ne supprime pas le principe de territorialité du droit d’auteur, mais elle considère qu’un paquet contractuel de droits né du droit américain peut être récupéré dans son ensemble, y compris dans ses effets internationaux, lorsque la loi américaine autorise cette reprise.

Et par chez nous, alors ?

Le droit français repose sur une logique différente. Il ne connaît pas de mécanisme général équivalent permettant à un auteur de reprendre automatiquement une cession ancienne simplement en raison du temps écoulé. La reprise des droits passe par d’autres leviers, strictement encadrés par le Code de la propriété intellectuelle. Le contrat d’édition impose d’abord à l’éditeur une obligation d’exploitation permanente et suivie.

Cette exigence, inscrite dans le CPI, fonde des actions en résiliation lorsque l’œuvre n’est plus réellement exploitée commercialement. Le droit français attache aussi une importance structurante à la reddition des comptes : l’éditeur doit informer régulièrement l’auteur sur l’exploitation de l’œuvre, y compris lorsqu’elle passe par des circuits internationaux.

Ces obligations constituent aujourd’hui l’un des principaux fondements contentieux permettant à un auteur d’obtenir la fin d’un contrat et la récupération de ses droits lorsque l’éditeur manque à ses devoirs.

La jurisprudence confirme que cette logique inclut la dimension internationale. Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation examine un litige où un auteur reproche à son éditeur l’absence d’informations sur l’exploitation d’une traduction étrangère.

Droit statutaire contre logique contractuelle

La décision souligne que la transparence sur l’exploitation internationale relève des obligations contractuelles de l’éditeur et peut nourrir un contentieux de responsabilité ou de résiliation. Cette approche ne produit pas un effet mondial automatique comparable à la décision américaine, mais elle place l’exploitation étrangère au cœur des obligations juridiques de l’éditeur.

Le CPI organise par ailleurs des mécanismes précis de résiliation du contrat d’édition, notamment en cas de défaut de publication, d’absence de réédition ou de manquements répétés dans la reddition des comptes. Dans ces hypothèses, le contrat peut prendre fin et les droits revenir à l’auteur. La différence essentielle avec la situation américaine tient à la nature de l’effet juridique : en France, la fin du contrat résulte d’un manquement contractuel ou légal identifié, et non d’un droit statutaire autonome de reprise lié à l’ancienneté de la cession.

Sur le terrain international, le droit français reste fidèle à la territorialité. Une clause « monde entier » existe et produit des effets contractuels réels, mais la cession doit rester précisément délimitée et cohérente avec le périmètre des droits transférés. La reprise des droits en France peut fragiliser des sous-licences étrangères si celles-ci dépendent juridiquement du contrat principal, mais la question se traite alors par l’analyse de la chaîne contractuelle et, le cas échéant, par l’application des droits étrangers concernés.

La comparaison met en lumière deux philosophies juridiques. Le droit américain, dans ce dossier, autorise une reprise globale d’un bloc contractuel mondial lorsque la loi prévoit ce retour. Le droit français privilégie une protection progressive de l’auteur par l’obligation d’exploitation, la transparence économique et des mécanismes de résiliation ciblés.

Dans les deux systèmes, la rédaction des clauses « monde entier » et la structuration des chaînes de droits deviennent déterminantes, mais la manière dont un auteur peut récupérer ces droits diffère profondément.

Crédits photo : Alexas_Fotos CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com