La Foire de Francfort renforce son pôle international avec une Française

Dans ses nouvelles fonctions, elle participera notamment à l’organisation de programmes d’échanges destinés aux jeunes professionnels du livre, parmi lesquels le Paris–Frankfurt Fellowship, dispositif emblématique favorisant les passerelles entre les scènes éditoriales française et allemande. Un programme qu’elle connaît bien : elle en a elle-même été lauréate l’an dernier.

Ce passage de bénéficiaire à coordinatrice illustre la continuité des parcours au sein des dispositifs d’échanges internationaux.

Le Paris–Frankfurt Fellowship, lancé en 2017, vise à créer des réseaux durables entre éditeurs, agents, responsables de droits et professionnels du secteur, en alternant résidences à Paris et à Francfort. En rejoignant l’équipe chargée de ces projets, Camille Fesquet contribuera désormais à structurer et développer ces collaborations.

Avant de rejoindre la Frankfurter Buchmesse en février 2026, Camille Fesquet occupait un poste d’assistante d’édition en littérature étrangère chez Pauvert (2024–2025). Elle avait auparavant exercé comme assistante d’édition polyvalente aux Éditions Anne Carrière (2022–2023). En parallèle, elle a mené une activité de relectrice indépendante entre 2022 et 2024.

