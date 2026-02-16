Bibliothèques québécoises : les chiffres 2023 révèlent un virage silencieux

Le Québec comptait 1034 points de service de bibliothèques publiques répartis dans 926 municipalités, offrant une couverture impressionnante du territoire. Environ 2,5 millions de personnes étaient abonnées aux services des bibliothèques, témoignant de leur importance dans la communauté.

Fréquentation et utilisation des services

Les bibliothèques ont enregistré 14,7 millions de visites physiques en 2023, en plus de 31,4 millions de visites virtuelles, illustrant une adoption croissante des services en ligne. Les usagers ont également effectué environ 3 millions d’accès à Internet via les 4091 ordinateurs publics mis à disposition, soulignant le rôle des bibliothèques dans la réduction de la fracture numérique.

Bien que le volume total des collections soit resté relativement stable, la composition a évolué avec une augmentation notable des ressources numériques. Les bibliothèques ont continué à enrichir leurs offres en ligne, répondant ainsi aux besoins diversifiés des usagers.

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques ont connu une augmentation, principalement en raison des coûts liés au personnel. Cette tendance reflète l’engagement des bibliothèques à maintenir un service de qualité, tant sur le plan humain que technologique.

Rôle social et initiatives communautaires

En 2023, les bibliothèques ont renforcé leur rôle en tant que lieux d’inclusion sociale. Elles ont accueilli des programmes tels que « Bienvenue bébé » et « Biblio-Parents », visant à soutenir les familles et les jeunes enfants. De plus, des initiatives ont été mises en place pour répondre aux besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, affirmant l’engagement des bibliothèques envers l’accessibilité pour tous.

En somme, les bibliothèques publiques du Québec ont démontré en 2023 leur capacité à évoluer et à répondre aux besoins changeants de la population, tout en consolidant leur position en tant que piliers culturels et sociaux de la communauté.

En 2023, les bibliothèques publiques québécoises ont consolidé leur rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale de la province, tout en s’adaptant aux nouvelles réalités numériques et aux défis post-pandémiques. Les données les plus récentes fournissent un aperçu détaillé de cette évolution.

Un réseau étendu et accessible

Le Québec comptait 1 034 points de service de bibliothèques publiques répartis dans 926 municipalités, offrant une couverture impressionnante du territoire. Environ 2,5 millions de personnes étaient abonnées aux services des bibliothèques, témoignant de leur importance dans la communauté.

Les bibliothèques ont enregistré 14,7 millions de visites physiques en 2023, en plus de 31,4 millions de visites virtuelles, illustrant une adoption croissante des services en ligne. Les usagers ont également effectué environ 3 millions d’accès à Internet via les 4 091 ordinateurs publics mis à disposition, soulignant le rôle des bibliothèques dans la réduction de la fracture numérique.

Bien que le volume total des collections soit resté relativement stable, la composition a évolué avec une augmentation notable des ressources numériques. Les bibliothèques ont continué à enrichir leurs offres en ligne, répondant ainsi aux besoins diversifiés des usagers.

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques ont connu une augmentation, principalement en raison des coûts liés au personnel. Cette tendance reflète l’engagement des bibliothèques à maintenir un service de qualité, tant sur le plan humain que technologique.

Rôle social et initiatives communautaires

En 2023, les bibliothèques ont renforcé leur rôle en tant que lieux d’inclusion sociale. Elles ont accueilli des programmes tels que « Bienvenue bébé » et « Biblio-Parents », visant à soutenir les familles et les jeunes enfants. De plus, des initiatives ont été mises en place pour répondre aux besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, affirmant l’engagement des bibliothèques envers l’accessibilité pour tous.

Crédits illustration : Maison de la littérature de la Bibliothèque de Québec - Marie D Martel, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com