À Damas, le livre en vitrine d’une Syrie post-Assad

Côté chiffres, Damas met en avant une participation de plus de 500 maisons d’édition provenant de 35 pays, et évoque un catalogue de plus de 100.000 titres. SANA, l’agence de presse officielle de l’État syrien, a même communiqué sur 250.000 visiteurs dès la première journée.

Mise en scène d'un « nouveau départ »

Dans les stands, plusieurs récits se superposent. D’abord, celui d’une décloisonnement : des livres religieux, politiques et historiques auparavant censurés ou risqués à posséder refont surface. Reuters décrit par exemple la mise en avant et le succès de Milestones (Jalons sur la route), ouvrage publié en 1964 par Sayyid Qutb, intellectuel égyptien exécuté en 1966, et figure majeure de l’islamisme contemporain, autrefois passible de prison sous les Assad, devenu visible et vendu « bien en vue ».

Qutb développe dans cet ouvrage l’idée que les sociétés contemporaines, y compris les États musulmans, vivent dans un état d’« ignorance » (jahiliyya) dès lors qu’elles ne sont pas gouvernées par la loi divine. Une thèse qui revient, de fait, à contester la légitimité des régimes en place.

Or le pouvoir baasiste syrien, officiellement laïc et autoritaire, a longtemps considéré les Frères musulmans comme l’un de ses principaux ennemis. Après l’insurrection islamiste réprimée dans le sang à Hama en 1982, toute littérature associée à ce courant était perçue comme suspecte. Si le livre n’appelait pas directement à la violence armée, ses concepts ont inspiré divers courants islamistes, ce qui a renforcé sa réputation subversive aux yeux des autorités syriennes.

Ahmed al-Sharaa, nouvel homme fort de la Syrie, a été lié par le passé à des réseaux jihadistes, mais a rompu officiellement avec Al-Qaïda en 2016, affirmant depuis vouloir inscrire son action dans un cadre national syrien plutôt que transnational. Il reconnaît une trajectoire islamiste mais insiste sur une évolution vers une ligne plus institutionnelle et étatique. Il affirme vouloir garantir les droits civils et encadrer la vie publique dans un cadre légal, tout en revendiquant une référence culturelle islamique. Une rhétorique visant à rassurer une partie de la communauté internationale.

Al-Monitor note qu’il cherche aujourd’hui à se positionner au-delà des clivages historiques entre Frères musulmans, salafistes et autres groupes islamistes, afin de consolider une base politique plus large.

La question kurde

L’édition 2026 comporte une section dédiée à la culture et à la langue kurdes, interdites sous le régime baasiste. Plusieurs visiteurs ont expliqué que, sous le régime Assad, certains ouvrages islamistes ou en langue kurde circulaient clandestinement, transmis discrètement entre lecteurs pour éviter les contrôles. La possession de tels livres pouvait entraîner interrogatoires, détention, voire prison, notamment après la répression des Frères musulmans dans les années 1980. Le kurde était alors une langue marginalisée dans l’espace public.

La question kurde reste toutefois étroitement liée aux équilibres militaires et politiques du pays. Depuis la chute de Bachar el-Assad, les autorités de transition ont lancé une offensive pour réaffirmer le contrôle de l’État sur le nord-est syrien, région administrée de facto par l’Administration autonome kurde - souvent désignée sous le nom de Rojava. Reuters rapporte que les forces gouvernementales ont multiplié les pressions militaires et politiques afin d’intégrer les structures sécuritaires et administratives kurdes dans un cadre national unifié, au nom de la « souveraineté territoriale » de la Syrie.

Dans ce contexte, un accord a été annoncé entre Damas et les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, visant à organiser l’intégration progressive des institutions locales dans l’appareil d’État syrien. Ce compromis prévoit notamment une coordination sécuritaire accrue et des discussions sur le statut administratif de la région, sans pour autant clarifier définitivement la question de l’autonomie politique.

Il a par ailleurs été constaté la présence simultanée de romans populaires occidentaux, de Harry Potter à la dark romance Fifty Shades of Grey, aux côtés de nombreux ouvrages religieux, dont des éditions du Coran, des recueils de fatwas ou des textes de penseurs islamistes, ou la présence d’ouvrages liés à des figures comme Ibn Taymiyyah, théologien médiéval souvent cité par les courants islamistes contemporains, ainsi que les mémoires d’anciens militants islamistes.

Cette juxtaposition entre littérature grand public mondialisée et production religieuse abondante est relevée comme l’un des marqueurs visuels de l’édition 2026, traduisant à la fois une ouverture commerciale et une visibilité accrue des références islamiques dans l’espace culturel syrien. Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmed al-Sharaa multiplie les gestes destinés à rassurer les partenaires régionaux et occidentaux. Il insiste publiquement sur la nécessité d’un État « inclusif » et d’une stabilisation économique.

Derrière la communication

Là où l’affaire devient plus complexe, c’est que le « rien n’est interdit » est immédiatement accompagné d’exceptions. Le coordinateur du salon, Zuhair al-Barri, a notamment expliqué qu’aucun livre n’est interdit sauf ceux qui porteraient atteinte à la « paix civile », à la « cohésion sociale », aux « valeurs et coutumes », ou qui glorifieraient l’ancien régime.

Un livre lié à Abu Musab al-Zarqawi - ancien chef d’Al-Qaïda en Irak, considéré comme l’un des acteurs centraux de l’insurrection islamiste dans le pays après l’invasion américaine de 2003 -, a été retiré après une demande de l’Irak, et qu’un éditeur a renoncé à exposer un autre titre pour des raisons de « politique internationale ».

Plus généralement, SANA met en avant l’idée d’une « soif » de livres longtemps absents et insiste sur le retour d’œuvres restées hors du pays durant des décennies, en présentant l’édition 2026 comme une rupture nette avec l’ancienne censure.

À LIRE - Inde : comment un ouvrage universitaire a déclenché une tempête politique

Pour situer d'où part la Syrie, un rapport récent d'Amnesty International rappelle qu'en 2024, 16,7 millions de personnes dépendaient de l’aide et 90 % de la population vivait dans la pauvreté. Et de souligner que malgré la chute d’Assad, l’insécurité persistante et l’absence de garanties claires ont maintenu une forte incertitude pour la population et les réfugiés.

Crédits photo : Vue de Damas en Syrie (Bernard Gagnon, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com