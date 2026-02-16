La vie des femmes au Moyen Age

Publié chez Perrin sous le titre La vie des femmes au Moyen Âge, l’ouvrage de Justine Audebrand propose un regard renouvelé sur les premiers siècles médiévaux, loin des images figées qui accompagnent encore trop souvent cette période.

Docteure en histoire médiévale et chercheuse postdoctorante à l’Institut historique allemand, l’autrice s’attache à restituer la place réelle des femmes entre le VIᵉ et le XIᵉ siècle. Son objectif est clair : comprendre comment les femmes vivent, agissent et parfois exercent un pouvoir dans des sociétés profondément patriarcales.

Le livre s’ouvre sur un épisode révélateur : en 990, l’impératrice Théophano tranche un conflit ecclésiastique en se présentant comme « empereur ». Ce geste rare dit beaucoup des paradoxes du haut Moyen Âge : les femmes peuvent exercer un pouvoir effectif, parfois décisif, mais celui-ci reste pensé comme masculin et souvent perçu comme provisoire.

À partir de cet exemple, Justine Audebrand explore une large diversité de situations féminines. Reines, abbesses, aristocrates lettrées, mais aussi paysannes, moniales ou femmes des villes composent une mosaïque de vies encore largement méconnues. Le christianisme, tout en justifiant théologiquement l’infériorité féminine, ouvre aussi des espaces d’action, notamment par le monachisme ou une plus grande stabilité du mariage.

La distinction entre hommes et femmes ne se comprend jamais seule : elle se combine aux hiérarchies sociales, au statut juridique, à l’âge et à la condition matrimoniale. En croisant sources écrites, iconographie et données archéologiques, l’autrice met en lumière des pratiques souvent plus souples que les discours normatifs.

Accessible sans être simplificatrice, cette étude restitue un Moyen Âge féminin pluriel, mouvant, traversé de contraintes mais aussi de marges d’action.