Ukraine, Gaza, harcèlement : les jeunes dessinent l’actualité

Après « L’Engagement citoyen », créé en 2024, et « De la Résistance à l’Europe », lancé en 2025, ce dispositif vient enrichir une offre éducative qui entend sensibiliser les publics aux valeurs démocratiques et à l’esprit critique.

Le projet fait écho à l’exposition consacrée à Henri-Gabriel Ibels au Musée départemental Maurice Denis, peintre et dessinateur nabi engagé en faveur d’Alfred Dreyfus, établissant un lien direct entre histoire, art et liberté d’expression.

Une première édition intergénérationnelle

Pour cette première édition, 110 élèves de 4e et 3e des collèges sartrouvillois Louis-Paulhan et Sébastienne-Guyot, une dizaine d’adolescents de la Maison de l’Enfance des Yvelines ainsi que des seniors en maison de retraite ont pris part au parcours. Le programme vise à donner aux participants des outils pour décrypter l’actualité nationale et internationale, développer leur esprit critique et s’exprimer à travers le dessin sur des enjeux de société.

Le projet a débuté en novembre 2025 avec le déploiement, dans les établissements scolaires, de l’exposition « Dessins pour la paix », conçue par Cartooning for Peace. Elle introduit les participants aux codes du dessin de presse et aux questions liées à la liberté d’expression.

En janvier 2026, deux ateliers animés par l’association ont permis aux élèves d’analyser des dessins avant de réaliser leurs propres créations. Par la caricature et la symbolique, ils ont abordé différents sujets d’actualité, parmi lesquels les conflits en Ukraine et à Gaza/Israël, la figure de Donald Trump, les violences sexuelles, les discriminations, le harcèlement sur les réseaux sociaux ou encore l’identité de genre.

Le 20 janvier, une visite guidée de l’exposition consacrée à Henri-Gabriel Ibels au Musée départemental Maurice Denis a été organisée, ainsi qu’un passage à la Maison Zola-Musée Dreyfus, partenaire du programme Citoyenneté. Cette étape a permis de mettre en perspective les thèmes contemporains avec l’histoire de l’affaire Dreyfus et les combats pour la justice.

Le parcours s’est achevé le 11 février 2026 en présence du dessinateur Plantu, fondateur et président d’honneur de Cartooning for Peace. Il a échangé avec les participants autour de leurs productions et débattu des enjeux liés à la liberté d’expression, au rôle du dessin de presse, à l’humour dans l’espace public, à l’engagement citoyen et à l’égalité entre les femmes et les hommes.

