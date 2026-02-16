Le club de lecture de Dua Lipa fait escale à Paris

Créée en 2023, Service95 a été pensé comme plateforme culturelle, mêlant recommandations d’adresses, réflexions personnelles, interviews et conseils de lecture. Le club de lecture s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de sa communication : chaque mois, Dua Lipa met en avant un ouvrage, échange avec son auteur ou partage ses impressions avec sa communauté.

La star internationale y invite des écrivains confirmés, mais aussi des figures issues de son cercle artistique. L’idée n’est pas de sanctuariser la littérature, mais de la faire dialoguer avec la musique, la mode et la culture contemporaine.

Une soirée parisienne en deux temps

Pour cette escale parisienne, le rendez-vous est fixé de 19h à 21h, dans l’atmosphère feutrée du bar à cocktails De Vie, niché dans le quartier du Sentier. Le programme se décline en deux séquences. D’abord, un échange de livres : les participants sont invités à apporter un ouvrage « qui les a trouvés au bon moment de leur vie », selon la formule adoptée par le club. Ensuite, un atelier de céramique imaginé par l’artiste Justine Beral, fondatrice du studio Beramics, sera proposé.

L’accès à la soirée, fixé à 65 €, reste onéreux, et est réservé aux abonnés de la newsletter Service95. L’inscription doit se faire en amont via le site, avant un tirage au sort donnant la possibilité d’acheter un billet.

Reste une question qui nourrit déjà les spéculations : Dua Lipa sera-t-elle présente en personne ? L’événement ne le garantit pas explicitement.

La littérature, espace d’influence

Mais Dua Lipa n’est évidemment pas la première célébrité à transformer son amour des livres en plateforme culturelle. La pionnière reste Oprah Winfrey, dont le Oprah’s Book Club, lancé en 1996, a profondément influencé le marché éditorial américain. Dans un registre différent, Reese Witherspoon met à l’honneur, avec Reese’s Book Club, des romans portés par des héroïnes fortes, souvent écrits par des femmes. Emma Watson, avec Our Shared Shelf, a quant à elle proposé un club de lecture féministe et intersectionnel, centré sur les questions d’égalité et de justice sociale.

D’autres artistes ont suivi cette voie. La chanteuse Florence Welch (Florence and the Machine) a fondé Between Two Books, un club tourné vers la poésie et les voix contemporaines, tandis que l’actrice Emma Roberts, avec Belletrist, met en lumière des auteurs émergents et soutient activement les librairies indépendantes, notamment à Los Angeles.

Natalie Portman a également lancé un club de lecture axé sur des œuvres engagées et des classiques revisités. L’ancienne Première dame Michelle Obama propose régulièrement des sélections et des échanges autour d’ouvrages dans le prolongement de ses mémoires. l'actrice Dakota Johnson, via son club TeaTime Book Club, partage ses coups de cœur contemporains.

Parmi les initiatives françaises, on peut citer Le Biaggi Book Club de Maxime Biaggi. Lancé officiellement le 15 janvier sur Instagram et Twitch, ce club invite sa communauté à choisir un livre chaque mois, à le lire ensemble puis à en débattre en direct via des lives sur Twitch ou des discussions sur Instagram et Discord.

L’objectif affiché du vidéaste et streamer est de démocratiser la lecture, notamment auprès des jeunes, en rendant l’expérience collective et motivante plutôt que scolaire ou élitiste — l’un des principes clés de ce club 2.0.

Crédits photo : Dua Lipa lors du 50e gala annuel des Chaplin Awards à l’Alice Tully Hall, en 2025 (PhilipRomanoPhoto, CC BY 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com