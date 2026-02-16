Face à Donald Trump, la riposte canadienne passe aussi par les librairies

La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
Le 16/02/2026 à 13:05 par Clotilde Martin
Publié le :
16/02/2026 à 13:05
Après quinze années d’exploitation de leslibraires.ca, les Librairies indépendantes du Québec étendent leur modèle au marché anglophone. Avec booksellers.ca, la coopérative regroupe les catalogues de librairies indépendantes de plusieurs provinces sur une même plateforme transactionnelle, proposant livres imprimés, numériques et audio, avec des options de livraison gratuite.
Le projet est présenté comme une réponse directe aux orientations économiques d’Ottawa. Le gouvernement fédéral a récemment mis en place de nouvelles règles d’approvisionnement visant à « donner la priorité aux fournisseurs canadiens et aux biens et services d'origine canadienne, dans la mesure du possible » et à renforcer l’autonomie des industries nationales. Les LIQ indiquent ainsi agir « conformément aux objectifs de transformation économique du gouvernement fédéral ».
Pour Jean-Benoît Dumais, directeur général des LIQ, l’enjeu est structurel : « Afin de nous aligner sur la vision du gouvernement fédéral, soit éliminer les barrières interprovinciales et bâtir une économie canadienne forte et unifiée, nous avons travaillé sans relâche avec des libraires et des éditeurs à travers le pays, notamment avec la Canadian Independent Booksellers Association (CIBA). » Il ajoute : « En nous regroupant et en mettant nos ressources en commun, nous avons pu stimuler l'innovation, ce qui serait impossible pour une seule librairie ou un groupe régional. »
La plateforme veut aussi constituer une alternative aux grands acteurs américains du commerce en ligne. Les LIQ expliquent que le service doit aider les consommateurs « à éviter les géants américains du commerce électronique » et à soutenir les petites entreprises canadiennes, tout en conservant les standards d’usage du commerce en ligne.
L’initiative s’inscrit dans un contexte politique tendu. Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis se sont durcies, sur fond de menaces de hausses tarifaires. Le président américain Donald Trump a réitéré à plusieurs reprises l’idée que le Canada pourrait devenir le 51ᵉ État des États-Unis, notamment en lien avec des enjeux de défense ou de politique commerciale, une proposition qu’il a qualifiée de bénéfique pour Ottawa dans plusieurs discours publics.
Plus récemment, début février 2026, Donald Trump a menacé de bloquer l’ouverture du pont international Gordie Howe, une importante infrastructure financée par le Canada qui doit relier Windsor (Ontario) à Detroit (Michigan), en exigeant notamment que les États-Unis obtiennent une part plus importante de la propriété du projet et que davantage de contenu américain soit utilisé dans sa construction — une position qui a relancé un bras de fer commercial et politique entre les deux pays.
La Haskell Free Library and Opera House, une bibliothèque singulière construite à cheval entre le Québec et le Vermont, et longtemps considérée comme un symbole vivant de coopération culturelle entre les deux pays, a vu l’accès des Canadiens rendu plus strict à cause de nouvelles exigences frontalières américaines. Une vive réaction a suivi au sein des communautés locales.
Au-delà de la concurrence avec Amazon ou Indigo, booksellers.ca vise à répondre à un problème de distribution identifié de longue date : l’accès aux livres en français hors Québec. Les LIQ rappellent que 80 % des ventes de livres francophones à l’extérieur de la province transitent actuellement par des détaillants américains.
Pour rappel, près de 22 % de la population canadienne a le français comme première langue officielle parlée, d’après les données fédérales issues du recensement. Au Québec, le français est compris par une très large majorité de la population, autour de 90 % selon les données de Statistique Canada. Dans ce contexte démographique, l’accès aux livres francophones à l’échelle nationale demeure un enjeu structurant pour l’industrie
Laura Carter, directrice générale de la CIBA, souligne l’intérêt du projet pour les libraires anglophones : « Ce projet nous intéresse particulièrement en raison de son potentiel d'aider nos librairies à travers le Canada à vendre plus efficacement des livres franco-canadiens dans leurs communautés et aux institutions locales. »
Elle précise que « plus de 80 % de nos librairies membres ont exprimé un vif intérêt à élargir leur offre en français », et estime que la collaboration nationale renforcera la capacité du réseau « à concurrencer les grands détaillants en ligne comme Amazon ».
Michelle Chawla, directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, affirme que la plateforme « met en lumière la richesse et la diversité des voix qui façonnent notre culture » et salue « un secteur engagé à innover pour mieux rejoindre les lectrices et les lecteurs ». De son côté, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, se dit « heureux d'appuyer le projet booksellers.ca, qui contribuera à élargir l'accès à la littérature canadienne ».
Sur le plan technique, booksellers.ca reprend l’architecture développée pour leslibraires.ca et l’étend à l’échelle nationale. La plateforme annonce un accès consolidé aux stocks disponibles, une entente collective avec Postes Canada pour la livraison, un travail sur les métadonnées en collaboration avec eBOUND Canada afin d’améliorer la découvrabilité, ainsi que des fonctionnalités d’accessibilité développées avec le Réseau national de services équitables de bibliothèque.
À LIRE - À l’ère de l’hyperconnexion, la lecture tient bon chez les 15-29 ans au Québec
La coopérative des LIQ regroupe plus de 125 librairies indépendantes sous la bannière Les libraires.
Crédit image : VinceTraveller / CC BY 2.0
