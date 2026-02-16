Portugal : plus de 250 bibliothèques frappées par les tempêtes

La photographie reste mouvante. Selon Bruno Eiras, sous-directeur général de la DGLAB, la pluie continue déclenche de nouveaux incidents et ralentit la remontée d’informations : les contacts avec les bibliothèques ne se font pas au rythme souhaité, ce qui complique une synthèse immédiatement à jour. L’essentiel, pourtant, se dessine : une vague de sinistres simultanés, avec des priorités à arbitrer et des collections à sécuriser.

Le gros des dégâts

Dans huit cas sur dix, les signalements portent sur des infiltrations, des petites inondations ou des effets externes au bâtiment : pannes d’électricité, difficultés de télécommunications, accès entravés. Les autres situations relèvent de petits impacts, parfois liés à des fragilités antérieures, et de contraintes très concrètes : des personnels peinent à rejoindre leur lieu de travail quand les routes, les transports ou les quartiers se retrouvent coupés.

Malgré tout, la continuité de service tient souvent. La DGLAB indique que 78 % des bibliothèques ont maintenu un fonctionnement, tandis que 22 % ont fermé des espaces ou suspendu des services, indique l'agence RTP. Dans plusieurs communes, les établissements se transforment en points d’appui : accès à Internet, rechargement de téléphones et d’ordinateurs, espaces de travail et d’étude, relais d’information utile, accueil dans un lieu sûr.

Les cas les plus graves

Les atteintes les plus lourdes concernent notamment Alcácer do Sal, Santarém, Leiria, Caldas da Rainha, Pombal et Marinha Grande. Dans ces bibliothèques, des espaces, voire des éléments de structure, subissent des dégradations importantes.

À Pombal, la direction décrit des infiltrations à l’étage, des couvertures manquantes et des fenêtres projetées ; du matériel informatique se trouve endommagé, l’activité se concentre sur l’avant du bâtiment. À Marinha Grande, une perte de couverture expose directement les collections : des étagères et des volumes se retrouvent protégés sous bâches.

À Alcácer do Sal, la situation se durcit : la bibliothèque municipale ferme pour une durée indéterminée, le rez-de-chaussée ayant été submergé. La municipalité signale la perte des salles dédiées au jeune public et de livres en dépôt, ainsi que des dégâts importants dans l’auditorium et la salle d’expositions. Un appel à dons de livres pour enfant de 12 ans, a été lancé pour reconstituer le fonds ; des informations locales indiquent ensuite une suspension de la collecte, faute de capacité de gestion dans un contexte encore dégradé.

Priorité ? Assécher

Sur le terrain, l’enjeu se déplace vite vers un plan de continuité documentaire : stabiliser l’humidité, isoler les zones atteintes, trier, puis hiérarchiser la remise en état des fonds. Les recommandations professionnelles convergent sur la nécessité d’agir rapidement pour limiter déformations et moisissures.

Le NEDCC rappelle que le séchage à l’air concerne surtout les ouvrages légèrement humides, tandis que des volumes saturés d’eau passent de préférence par congélation puis lyophilisation sous vide, avec une vigilance accrue pour le papier couché.

La crise des bibliothèques s’insère dans un épisode plus vaste. La RTP signale que les intempéries ont aussi affecté plus de 120 musées et monuments, entraînant des fermetures, et que le ministère de la Culture prévoit une enveloppe de 20 millions d’euros pour la remise en état du patrimoine, la situation la plus critique étant relevée au Mosteiro da Batalha.

Enfin, l’arrière-plan météorologique demeure lourd : la succession de dépressions, qualifiée de « train de tempêtes », associe vents violents et fortes pluies, avec des impacts sur les infrastructures et les services, des inondations et des coupures d’énergie.

Les épisodes Kristin, Leonardo et Marta figurent parmi les plus marquants. Le gouvernement a prolongé la situation de calamité jusqu’au 15 février dans 68 concelhos et annoncé des mesures de soutien pouvant atteindre 2,5 milliards d’euros ; le bilan humain évoqué dans cette séquence fait état de seize morts.

