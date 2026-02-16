L'Albertine Translation Prize pour David Broder et sa traduction d'Algérie 1962

Chaque année, la Villa Albertine décerne son Albertine Translation Prize, destiné à encourager la traduction et la diffusion d'œuvres françaises outre-Atlantique. Il est doté à hauteur de 5000 $, une somme qui revient au traducteur.

Le lauréat de cette année, David Broder, est un écrivain, journaliste et traducteur installé à Rome. Il apparait régulièrement dans l'hebdomadaire italien Internazionale.

En Algérie, l'année 1962 est à la fois la fin d'une guerre et la difficile transition vers la paix. Mettant fin à une longue colonisation française marquée par une combinaison rare de violence et d'acculturation, elle voit l'émergence d'un État algérien d'abord soucieux d'assurer sa propre stabilité et la survie de sa population. Si, dans les pays du Sud, cette date est devenue le symbole de l'ensemble des indépendances des peuples colonisés, en France, 1962 est connue surtout par les expériences des pieds-noirs et des harkis. En Algérie, l'historiographie de l'année 1962 se réduit pour l'essentiel à la crise politique du FLN et aux luttes fratricides qui l'ont accompagnée. Mais on connaît encore très mal l'expérience des habitants du pays qui y restent alors. D'où l'importance de ce livre, qui entend restituer la façon dont la période a été vécue par cette majorité. L'année 1962 est scandée par trois moments : cessez-le-feu d'Evian du 19 mars, Indépendance de juillet, proclamation de la République algérienne le 25 septembre. – Le résumé de l'éditeur pour Algérie 1962

Malika Rahal, historienne, chargée de recherche au CNRS, est spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Elle dirige, depuis 2022, l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP).

Parallèlement à cette récompense, la Villa Albertine apporte un soutien financier à plusieurs projets de traduction, au nombre de 17 en 2025. L'Albertine Translation Prize est sponsorisé par Van Cleef and Arpels, la Florence Gould Foundation, l'Albertine Foundation et l'Institut français.

L'année dernière, deux prix de traduction avaient été décernés à Ève Hill-Agnus et Gregory Elliot, pour leur travail respectif sur Ultramarins, de Mariette Navarro (Quidam) et Pourquoi la guerre ? de Frédéric Gros (Albin Michel).

