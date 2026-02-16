Arundhati Roy claque la porte de la Berlinale après les propos du jury sur Gaza

La lauréate du Prix Booker 1997 devait venir à Berlin pour accompagner la projection d’un film sorti en 1989 : In Which Annie Gives It Those Ones, une comédie de campus devenue culte en Inde située dans une école d’architecture, réalisé par Pradip Krishen, et dont elle a écrit le scénario, puisant dans ses souvenirs d’études. La copie, restaurée, a été programmée dans la section Berlinale Classics.

Mais quelques heures avant, une séquence de conférence de presse a mis le feu aux poudres : interrogé sur Gaza, le jury de la compétition, présidé par Wim Wenders, a répondu en s’écartant de toute prise de position. L'Indienne a alors annoncé qu’elle annulait son déplacement, jugeant ce discours comme une manière d’ « éteindre » une conversation sur un crime en cours.

« Pourquoi soutenir l’Ukraine et l’Iran, mais pas Gaza ? »

Lors de la présentation du jury, un journaliste a pointé un contraste : la Berlinale a, par le passé, affiché sa solidarité envers l’Ukraine - jusqu’à une intervention vidéo de Volodymyr Zelensky lors d’une ouverture -, et a mis en avant des cinéastes iraniens - avec, cette année encore, des gestes de solidarité autour de figures comme les cinéastes Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof. Puis vient la question : où est l’élan équivalent pour Gaza ?

Ewa Puszczyńska, productrice polonaise et membre du jury, a répondu que la question est « injuste » et « complexe », en faisant valoir que le cinéma n’aurait pas à porter la responsabilité des choix politiques des États ou des spectateurs. Et le cinéaste Wim Wenders d'insister sur l’idée que les cinéastes devraient rester hors du champ politique, le cinéma se voulant « contrepoids » plutôt qu’acteur direct de la politique.

« Fermer la conversation » sur un crime contre l’humanité

Dans un texte rendu public, Arundhati Roy, par ailleurs ferme opposante au gouvernement nationaliste de Narendra Modi, dit avoir été sidérée d’entendre que l’art ne devrait pas être politique, et décrit cette posture comme un moyen de « faire taire » le débat alors qu’un drame se déroule « en ce moment même ».

L'autrice parle d’un « génocide » visant les Palestiniens de Gaza, attribué à l’État d’Israël, et met aussi en cause les soutiens occidentaux, dont les États-Unis et l’Allemagne. Elle précise avoir hésité à se rendre à Berlin dès l’invitation, tout en rappelant qu’elle avait déjà rencontré, en Allemagne, de la solidarité lorsqu’elle s’exprimait sur Gaza. Et elle conclut par une formule qui a tourné en boucle : si les grands artistes ne peuvent pas nommer ce qui se passe, « l’histoire les jugera ».

Après la décision d'Arundhati Roy, la direction du festival a publié une défense du jury : l’idée centrale étant qu’on ne peut pas exiger de chaque artiste qu’il se prononce sur tous les sujets politiques, et que le droit de parler inclut aussi le droit de se taire. La directrice Tricia Tuttle a repris ce fil en rappelant la liberté de choix des artistes. Pendant ce temps, le film In Which Annie Gives It Those Ones reste programmé.

Un débat particulièrement inflammable en Allemagne

Ce choix de mots pèse particulièrement en Allemagne parce que la relation à Israël y relève d’une doctrine politique affichée — souvent résumée par le terme de Staatsräson — et d’un cadre mémoriel lié à la Shoah qui rend la vigilance contre l’antisémitisme centrale dans le débat public.

En novembre 2024, le Bundestag a adopté une résolution contre l’antisémitisme qui lie explicitement la protection de la vie juive à la défense de l’État d’Israël. Le texte, non contraignant juridiquement, recommande notamment de ne pas accorder de financements publics à des organisations soutenant le mouvement BDS [Boycott Désinvestissement Sanctions, qui s'appuie sur le boycott pour sanctionner certains comportements de l'État d'Israël et de ses soutiens, NdR] ou remettant en cause le « droit à l’existence » d’Israël.

À Berlin, cette tension s’est traduite concrètement par l’introduction, fin 2023, d’une clause conditionnant certaines subventions culturelles au respect de critères liés à la définition de l’antisémitisme adoptée par l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Face à la contestation d’artistes et aux doutes juridiques, la municipalité a finalement fait marche arrière en janvier 2024.

Romancière mondiale et conscience politique indienne

Née en 1961 à Shillong, en Inde, Arundhati Roy est une romancière et essayiste de langue anglaise révélée par Le Dieu des Petits Riens (trad. Claude Demanuelli, Folio), couronné par le Prix Booker en 1997. Son œuvre de fiction, marquée par l’attention aux hiérarchies sociales, aux fractures religieuses et aux violences intimes, s’inscrit dans une réflexion plus large sur la justice et la dignité humaine.

Très vite, elle devient aussi une voix politique de premier plan. Elle s’oppose aux essais nucléaires indiens à la fin des années 1990, critique la politique des grands barrages sur la Narmada et dénonce les déplacements forcés de populations rurales. En 2002, elle est condamnée à une peine symbolique de prison pour avoir contesté une décision de la Cour suprême. Elle développe parallèlement une critique du néolibéralisme, des privatisations et du rôle des grandes institutions internationales, tout en prenant position contre le nationalisme hindou et les atteintes aux droits des minorités en Inde.

Ses engagements l’exposent régulièrement à des controverses et à des poursuites. En 2010, après des propos sur le Cachemire contestant son intégration à l’Inde, une procédure est engagée contre elle, relancée en 2024 sous la loi antiterroriste UAPA. Récompensée en 2024 par le PEN Pinter Prize pour l’ensemble de son œuvre et son courage politique, Arundhati Roy incarne la figure de l'écrivaine dont la littérature et l’engagement public sont indissociables, à l'instar, par exemple, d'Annie Ernaux.

Une Berlinale 2024 déjà secouée

En février 2024, la Berlinale a déjà été emportée par une polémique née sur scène, lors de la cérémonie de clôture. Plusieurs lauréats ont profité de leur prise de parole pour évoquer la guerre à Gaza : la réalisatrice Mati Diop a lancé « I stand with Palestine », l’Américain Ben Russell est apparu portant un keffieh, et Eliza Hittman a appelé à un cessez-le-feu.

Le moment le plus commenté est venu du duo derrière No Other Land : le Palestinien Basel Adra a dit avoir du mal à « célébrer » tandis que des Gazaouis étaient « massacrés », appelant l’Allemagne à cesser ses livraisons d’armes, et l’Israélien Yuval Abraham a décrit une situation d’« apartheid » et d’inégalité entre eux.

Dans les heures qui suivent, une partie de la classe politique allemande avait dénoncé des propos jugés « à sens unique », notamment parce que l’attaque du 7 octobre n’est pas mentionnée dans plusieurs discours. La porte-parole du gouvernement, Christiane Hoffmann, affirmait publiquement qu’il est « inacceptable » que cet élément ait été passé sous silence, et annonce un examen de ce qui s’est produit — avec, à la manœuvre, la ministre fédérale de la Culture Claudia Roth et le maire-gouvernant de Berlin Kai Wegner, appelés à échanger avec la direction du festival pour éviter une répétition.

Le rôle public des artistes

Kai Wegner enfonçait alors le clou sur les réseaux sociaux, fustigeant une « relativisation » jugée intolérable et martelant que « l’antisémitisme n’a pas sa place à Berlin », y compris dans le milieu artistique. La séquence prend d’autant plus d’ampleur que des images montraient Roth et Wegner applaudissant dans la salle.

Dans la foulée de la cérémonie, la Berlinale affirme que le compte Instagram Berlinale Panorama a été piraté et détourné pour publier des visuels assortis de textes qu’elle qualifie d’« antisémites ». Les publications sont retirées, une plainte est déposée et la police criminelle berlinoise (LKA) est saisie.

Parallèlement, le parquet ouvre une procédure après la diffusion d’une image liée au slogan « From the river to the sea » sur ce même compte. L’enquête est finalement classée début juin 2024, faute d’avoir pu identifier l’auteur, malgré des investigations techniques.

