Miss Kim : le roman qui révèle les coulisses brutales du monde du travail

La justesse tient au geste : « Ça pique un peu, mais c’est plutôt efficace. » Puis la phrase serre la gorge, parce qu’elle reste simple : « On ne pleure pas forcément de tristesse, mais on est toujours triste quand nos yeux pleurent. » À l’Ehpad, l’abricotier fixe la mémoire et la faute de ne pas venir : « elle m’a demandé de revenir avant que les fleurs ne tombent de l’arbre. »

Le dialogue revient, obstiné : « Dongju, pourquoi ne viens-tu que maintenant ? » La sœur reste coincée dans d’anciens jours fastes et le texte rappelle la vitesse du temps : « Ce fameux bébé, il a plus de trente ans aujourd’hui. »

L’identité, ici, se joue aussi sur l’état civil : « Je me suis battue pour changer de prénom. », mais le nom reste « il figure juste sur les documents de la banque ou de la mairie. » La narration pousse plus loin, jusqu’à la question frontale : « C’est quoi, une vie qui a du sens ? »

Sous l’arbre, la scène s’écrit au ras du toucher : « La nuit, nos sens nous parlent dans cet ordre : l’odorat, le toucher, la vue. » Le printemps se formule comme une certitude physique : « ces fleurs, blanches comme la neige, couvriront le vieil arbre. » Puis la conclusion, ferme, renverse les repères : « Les fleurs sont des flocons de neige et les flocons de neige sont des fleurs. »

Quand la parole se retourne

Le deuxième récit bascule vers l’espace public : une autrice tape son propre nom « le cœur serré. », voit « une avalanche de publications. », puis la pression se referme. Le diagnostic tombe, irrévocable : « mes textes avaient été vidés de leur substance. » Et l’atelier se fige : « je n’ai plus été capable d’écrire le moindre mot. »

Face aux commentaires haineux, maître Kim refuse la pédagogie : « Expliquer gentiment, essayer de persuader… tout cela ne sert à rien. Il faut aller en justice. » Elle vise la dissuasion, sans détour : « qu’ils finissent par se retrouver avec un casier judiciaire. », et martèle la méthode : « Il faut attaquer le mal à la racine, faire supprimer les commentaires haineux. »

CHRONIQUE ESSAI – Le travail a-t-il volé nos vies ?

Le roman transforme la riposte en mécanique concrète : « Les cas ainsi sélectionnés se chiffraient à plusieurs centaines. » « Nous avons préparé cinq piles pour cinq commissariats différents. » La narratrice note, presque calmement : « j’avais l’impression de réaliser un reportage. »

Le nœud dramatique tient à une lettre : « Vous voyez la personne qui a posté le plus de commentaires malveillants ? C’est elle. » Et la décision reste sèche : « Elle a simplement publié des commentaires haineux qui doivent être punis. »

Miss Kim, l'impossible poste

Le troisième récit, en agence, montre une exploitation par effacement. La phrase résume la règle : « Miss Kim n’était que Miss Kim. » Sans titre, elle devient pourtant la plus occupée : « à défaut de mission précise, elle faisait tout. » L’infantilisation s’installe dans la langue : « Tout le monde m’appelle “mon chou”, ici. »

Le récit gagne en tension par une série de dérèglements minuscules et corrosifs : « Tous les 4 ont été changés en 5 ! » ; « Miss Kim, qui d’autre ? » La précarité se lit aussi dans les annonces : « Type d’emploi : Stage avant éventuelle embauche. », et dans le ricanement de lucidité : « Quel fou ou quelle folle postulerait un tel poste… sans mission claire et sans connaître le salaire ?! »

La trajectoire se brise sur un licenciement dont le langage révèle l’injustice : « Votre poste n’est pas clair. C’est problématique. » Autour, les conseils oscillent entre droit et colère : « Signale les faits auprès du Bureau de l’emploi et du travail. » ; « C’est totalement abusif. »

Et la crainte, plus vaste, se dit sans effet : « Ce dont j’avais peur… c’était… de ma situation elle-même, dans ce monde qui m’entourait. Le fait d’être une jeune femme indépendante, assumant seule ses responsabilités. »

L’écriture brille par la précision des scènes et la qualité des dialogues, qui installent des rapports de force sans explication. Elle trébuche parfois quand l’inventaire s’empile et ralentit l’avancée, notamment dans les séquences d’organisation et de procédures. Mais l’ensemble tient par la cohérence : le soin, la réputation, le contrat de travail, et une dignité qu’aucun slogan ne remplace.

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com