Et si le hamac avait des histoires à vous raconter ?

Spécialistes du hamac depuis 1999, ma famille et moi importons des hamacs traditionnels du Mexique, du Guatemala, du Salvador, de Colombie, du Brésil et de Bali. Nous dirigeons la boutique Blue Hamac à Sainte-Anne, en Guadeloupe.

Autrice-voyageuse passionnée, j’explore la richesse culturelle et la diversité des hamacs traditionnels en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ce livre révèle l’histoire, les savoir-faire et les cultures qui se cachent derrière chaque tissage, les matières utilisées, les peintures, les sculptures, les hamacs insolites, dévoilant un univers bien plus vaste qu’un simple objet du quotidien.

De sa conception à son impression, ce projet est le fruit de dix années de recherches, de voyages et d’impressions.

Le projet éditorial est aujourd’hui bien avancé. Le contenu du livre est entièrement rédigé, et une phase de correction éditoriale professionnelle est actuellement en cours afin d’en renforcer la clarté, la fluidité et la cohérence globale. Le travail graphique ainsi que la mise en page sont également en cours de finalisation.

Pour accompagner cette dernière phase de production, j’ai lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Celle-ci permet de financer les étapes indispensables à la diffusion du livre, telles que la correction éditoriale, la mise en page professionnelle, le dépôt légal et l’intégration dans les circuits de diffusion.

Pour accompagner cette campagne, rendez-vous à cette adresse.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :