Des lectures pour les jeunes : une liste de 24 livres diffusée dans tout le Japon

Derrière cette sélection, l’État, les fondations de lecture et les réseaux documentaires avancent d’un même pas, avec une conviction simple : dans le moment où tout vacille, le livre tient encore debout.

Car la brochure annuelle de recommandations de lecture destinée aux jeunes adultes constitue un outil central de politique publique de promotion de la lecture. L’édition 2026 repose sur une sélection nationale de 24 ouvrages pensée pour accompagner l’entrée dans l’âge adulte, période associée aux cérémonies de majorité, aux remises de diplômes et aux premières transitions professionnelles.

Dans la préfecture de Yamaguchi, la bibliothèque préfectorale relaie ce dispositif par une mise en avant spécifique en rayon et par des recommandations complémentaires adaptées aux publics locaux.

Le message institutionnel insiste sur la dimension psychologique de cette période charnière. Les équipes locales rappellent que les étapes de vie ne se composent pas uniquement d’attentes mais aussi d’incertitudes. La lecture est présentée comme un appui intellectuel et émotionnel, non comme un outil de réponse immédiate. Le discours public encourage un geste simple : se tourner vers le livre comme espace de réflexion personnelle.

Un dispositif national structuré et pérenne

La brochure existe depuis plusieurs années et suit un protocole précis. Chaque structure préfectorale propose trois ouvrages récents, issus de la production éditoriale nationale. Une commission nationale établit ensuite la sélection finale de 24 titres. La campagne, quant à elle, repose sur une organisation nationale pilotée par la Fondation japonaise dédiée à la promotion de la lecture.

La diffusion constitue un volet essentiel du programme. Brochure et supports sont distribués dans les bibliothèques publiques et les librairies. Des documents visuels standardisés facilitent l’installation de présentoirs thématiques, pour conférer une visibilité maximale dans les lieux culturels.

Entrer dans l’âge adulte

La sélection nationale privilégie la diversité des formes éditoriales. Elle associe fiction contemporaine, essais accessibles, ouvrages d’initiation culturelle, textes de réflexion civique et livres liés aux compétences sociales ou intellectuelles. Une pluralité qui répond à des préoccupations identifiées chez les jeunes adultes : orientation personnelle, insertion sociale, compréhension des enjeux contemporains et développement d'une certaine autonomie intellectuelle.

Les bibliothèques locales prolongent cette action en ajoutant, selon les envies, des sélections complémentaires qui faciliteront l’accès à la lecture ou encourageront à s'emparer de services documentaires. Cette stratégie s’inscrit complète alors la démarche, dans la perspective d'une politique plus large d’accompagnement des publics jeunes vers l’autonomie informationnelle.

Mobilisation territoriale des bibliothèques

Sur le terrain, la campagne prend la forme d’expositions temporaires et de présentations dédiées. Dans plusieurs villes japonaises, les bibliothèques programment des espaces spécifiques autour de la sélection annuelle, généralement entre janvier et mars, période correspondant aux transitions scolaires et universitaires.

Dans certaines collectivités, les ouvrages sont intégrés dans les espaces jeunesse ou adolescents, avec signalétique spécifique et renvoi vers la brochure nationale. L’objectif consiste à transformer la recommandation nationale en parcours de lecture concret, visible et immédiatement accessible pour les usagers.

Avec pour enjeu principal d'axer une politique publique ciblant les jeunes adultes, dans un moment de transition sociale...

