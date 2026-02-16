Cold Storage, adaptation d'un roman du scénariste star David Koepp

« Ce travail d’écriture a été un vrai bonheur », se souvient David Koepp au sujet de Chambre froide, son premier roman original, paru en 2019 en version originale. « Pour une raison que j’ignore, je me suis lancé le défi d’écrire une dizaine de pages pour mieux cerner les personnages. Au bout de trois pages, je me suis dit que cela pouvait donner lieu à une nouvelle. Et puis, au bout d’une trentaine, je me suis dit que ce serait plutôt un court roman. Et au bout d’une centaine, j’ai bien dû reconnaître que c’était un roman. »

Cold Storage évoque les conséquences de l'échappée d'un microorganisme dangereux et extrêmement contagieux, d'origine mystérieuse. Koepp a notamment été inspiré par la chute de la station spatiale américaine abandonnée Skylab, en 1979 : « [E]t si quelque chose s'était infiltré dans ces débris au moment de leur chute ? », s'est-il interrogé.

Réalisé par Jonny Campbell (les séries In The Flesh, Westworld, Dracula), le film, en salles ce mercredi 18 février, réunit Joe Keery, Georgina Campbell, ou encore Liam Neeson. Le scénario, pour sa part, a été coécrit par Koepp lui-même, avec le réalisateur.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com