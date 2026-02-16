Cold Storage, adaptation d'un roman du scénariste star David Koepp

La Guerre des Mondes, Jurassic Park, Spider-Man (2002) ou encore Mission : Impossible (1996)... Tous ces grands films ont un nom en commun, celui du scénariste David Koepp. Également romancier, il a signé plusieurs ouvrages, dont Chambre froide (trad. Thibaud Eliroff, HarperCollins), adapté au cinéma sous le titre Cold Storage par Jonny Campbell.
Le 16/02/2026 à 10:22 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
16/02/2026 à 10:22
0
Commentaires
0
Partages
« Ce travail d’écriture a été un vrai bonheur », se souvient David Koepp au sujet de Chambre froide, son premier roman original, paru en 2019 en version originale. « Pour une raison que j’ignore, je me suis lancé le défi d’écrire une dizaine de pages pour mieux cerner les personnages. Au bout de trois pages, je me suis dit que cela pouvait donner lieu à une nouvelle. Et puis, au bout d’une trentaine, je me suis dit que ce serait plutôt un court roman. Et au bout d’une centaine, j’ai bien dû reconnaître que c’était un roman. »
Cold Storage évoque les conséquences de l'échappée d'un microorganisme dangereux et extrêmement contagieux, d'origine mystérieuse. Koepp a notamment été inspiré par la chute de la station spatiale américaine abandonnée Skylab, en 1979 : « [E]t si quelque chose s'était infiltré dans ces débris au moment de leur chute ? », s'est-il interrogé.
Réalisé par Jonny Campbell (les séries In The Flesh, Westworld, Dracula), le film, en salles ce mercredi 18 février, réunit Joe Keery, Georgina Campbell, ou encore Liam Neeson. Le scénario, pour sa part, a été coécrit par Koepp lui-même, avec le réalisateur.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 06/11/2019
344 pages
HarperCollins France
21,50 €
Paru le 13/01/2021
437 pages
HarperCollins France
7,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Le distributeur Contre-jour propose, depuis ce mercredi 11 février, une ressortie en salles de Personne ne rira (1965), du réalisateur tchèque Hynek Bočan. Le long-métrage, qui s'inscrit dans la « nouvelle vague tchécoslovaque », est tiré d'une nouvelle de Milan Kundera, Personne ne va rire, qui ouvre le recueil Risibles Amours (trad. François Kérel, Folio).
12/02/2026, 09:57
La bande-annonce du film d’animation Allah n’est pas obligé, réalisé par Zaven Najjar et adapté du roman d’Ahmadou Kourouma, a été dévoilée. Cette production internationale, portée par plusieurs studios européens et nord-américains, retrace le parcours de Birahima, un enfant guinéen confronté à la guerre au Liberia.
11/02/2026, 11:35
Publiée en France dans une traduction de Sophie Lucas (adaptation d'Éric Montésinos) aux éditions Kana, la série de mangas de Norio Sakurai, The Dangers in My Heart, bénéficie d'une mise en avant au cinéma. Les 14 et 15 février prochains, plusieurs séances sont organisées dans toute la France.
10/02/2026, 10:22
Paru en 1986 en France, dans une traduction de Pierre Alien aux éditions Albin Michel, le recueil Différentes saisons a donné lieu à un célèbre film : Les Évadés de Frank Darabont (1994). Mais une autre nouvelle, Le Corps, a été adaptée par Rob Reiner dès 1986, qui en a fait le long-métrage Stand by Me.
09/02/2026, 10:24
Réalisateur sud-coréen de premier plan, Park Chan-wook (Old Boy, Lady Vengeance, Decision to Leave...) adapte, pour son nouveau film, le roman Le Couperet de Donald Westlake (trad. Mona de Pracontal, Rivages). Le long-métrage sort en salles le mercredi 11 février.
06/02/2026, 09:50
Kelly Rowland et Cliff “Method Man” Smith sont en vedette pour Relationship Goals, une nouvelle comédie romantique programmée par Amazon Prime Vidéo et d'ores et déjà visionnable. Le scénario s'inspire de l'ouvrage d'un pasteur américain, Michael Todd.
05/02/2026, 11:04
En salles ce mercredi 4 février, 200 % Loup, réalisé par Alexs Stadermann, s'inspire des ouvrages jeunesse publiés par l'Australienne Jayne Lyons, 100 % Wolf et 100 % Hero (Random House Australia). Les deux titres restent inédits en France.
04/02/2026, 10:16
Paru en 2023 aux éditions Gallimard, le roman À pied d'œuvre, de Franck Courtès, sera sur les écrans à partir de ce mercredi 4 février, adapté par la réalisatrice Valérie Donzelli. Devant sa caméra, Bastien Bouillon, accompagné par André Marcon ou encore Virginie Ledoyen.
03/02/2026, 12:12
Romancier américain, Owen Egerton signe le scénario du Sifflet, un long-métrage d'horreur directement inspiré d'une de ses nouvelles. Réalisé par Corin Hardy, le film sera dans les salles à compter du 18 mars 2026. Il réunit, à l'écran, Dafne Keen, Percy Hynes White, ou encore Sophie Nélisse.
02/02/2026, 12:29
Deux œuvres littéraires devenues des licences importantes de la pop culture, plus particulièrement dans le domaine des zombies, se retrouvent le temps d'un jeu vidéo. Le titre World War Z, inspiré par le livre de Max Brooks, accueille ainsi l'univers et les personnages de The Walking Dead, d'après les comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard.
30/01/2026, 09:53
Sorti en salles en septembre 2025 au Québec et au Canada, Seule au front, réalisé par Mélanie Charbonneau, s'inspire de l'autobiographie homonyme de Sandra Perron (trad. Emily Patry, Québec Amérique). Elle y racontait son expérience de la misogynie et du sexisme au sein de l'armée canadienne.
28/01/2026, 11:50
Le distributeur Tamasa propose une ressortie du film Le Destin, de Youssef Chahine (1997), à partir de ce mercredi 28 janvier. Lauréat du Prix du 50e anniversaire du Festival de Cannes, ce long-métrage s'articule autour de la pensée d'Averroès, philosophe, théologien et juriste musulman andalou du XIIe siècle.
27/01/2026, 09:40
En salles ce 28 janvier, Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, coréalisé par Olivier Azam et Daniel Mermet, se consacre à l'ouvrage révolutionnaire de l'historien américain, paru en version originale en 1980. Le documentaire, qui s'inscrit dans une trilogie, revient sur l'importance du texte face aux grands mythes américains, notamment Christophe Colomb ou Thanksgiving.
26/01/2026, 12:05
En salles le 28 janvier prochain, le nouveau film de James Vanderbilt, Nuremberg, réunit un trio de choix, formé par Russell Crowe, Rami Malek et Richard E. Grant. Le scénario du long-métrage, pour sa part, s'inspire de l'enquête Le Nazi et le Psychiatre, du journaliste américain Jack El-Hai.
23/01/2026, 11:30
Amazon Prime Vidéo France confirme la diffusion, à partir du 18 février prochain, de la série 56 Jours, développée par Lisa Zwerling et Karyn Usher. La production est basée sur le livre homonyme de Catherine Ryan Howard, traduit en France par Sébastian Danchin et publié par L'Archipel le 8 janvier dernier.
22/01/2026, 10:51
La plateforme HBO Max annonce la diffusion de la série canadienne Heated Rivalry, à partir du 6 février prochain. Une production basée sur les romans de Rachel Reid, et plus particulièrement sur le tome homonyme de sa saga Game Changer, restée inédite en français.
21/01/2026, 10:38
Pan Européenne Production, 2 minutes, Belvision et Maybe Movies ont uni leurs forces pour coproduire une adaptation animée de la série de bandes dessinées de Patrick Sobral, Les Légendaires. Publiée par Delcourt, elle est portée au cinéma par Guillaume Ivernel.
20/01/2026, 10:09
En salles ce mercredi 21 janvier, Tafiti, de Nina Wels, est basé sur une série d'ouvrages jeunesse très populaire en Allemagne, mais restée inédite en France. Le long-métrage d'animation, en Allemagne, a été sélectionné dans de nombreux festivals, dont celui de Munich.
19/01/2026, 10:53
Sumitra Gunawardena-Peries (1935-2023) reste dans les mémoires comme la première réalisatrice du cinéma sri-lankais. En 1978 sort son premier long-métrage, Les filles, dont le scénario est basé sur le roman Hathuru Hithak de l'écrivain Karunasena Jayalath (inédit en français). Le film, en version restaurée, revient dans les salles le 18 février 2026.
16/01/2026, 10:28
En salles depuis ce mercredi 14 janvier, Les Courageux suit le périple d'une mère face aux regards de la société et de ses propres enfants. Ce long-métrage, le premier réalisé par Jasmin Gordon, a été écrit par l'auteur et scénariste Julien Bouissoux, installé en Suisse.
15/01/2026, 09:46
En salles ce mercredi 14 janvier, Jusqu’à l’aube, de Sho Miyake, adapte le roman homonyme de Maiko Seo, resté inédit en France. Plusieurs livres de l'autrice japonaise ont déjà été portés à l'écran, notamment par Takashi Komatsu et Tetsu Maeda.
14/01/2026, 10:16
Le roman de Lewis Carroll, publié en 1865, reste une source d'inspiration pour des artistes du monde entier. Alice au pays des merveilles réapparait ainsi au cinéma, sous la forme d'un anime japonais réalisé par Toshiya Shinohara, en salles ce mercredi 14 janvier.
13/01/2026, 10:54
Plus d'une décennie après Qu’Allah bénisse la France, sorti en 2014, le rappeur et écrivain Abd al Malik est de retour derrière la caméra pour Furcy, né libre, en salles ce mercredi 14 janvier. Il s'inspire, pour le scénario, du livre L’affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui (Gallimard, 2010).
12/01/2026, 10:44
Les acteurs Jason Momoa et Dave Bautista forment la Team Démolition, dans le film homonyme destiné à la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo. Disponible à partir du 28 janvier, le long-métrage est écrit par l'auteur, scénariste et producteur américain Jonathan Tropper.
09/01/2026, 10:54
Le réalisateur et vidéaste Joachim Olender a braqué sa caméra sur l'écrivain et philosophe Jean Louis Schefer (1938-2022) pour tenter de percer le mystère de son Académie des secrets, un cercle réunissant ses amis et collègues. L'incarnation d'une œuvre foisonnante, tournée vers l'étude de l'image, de la peinture au cinéma.
08/01/2026, 10:03
Denis Podalydès, de la Comédie-Française, tient le rôle du commissaire Maigret dans Maigret et le mort amoureux, le nouveau film de Pascal Bonitzer, adapté du roman de Georges Simenon Maigret et les vieillards.
07/01/2026, 08:00
Disney+ diffusera, à partir du 22 janvier prochain, une nouvelle série horrifique, The Beauty. Créée par Ryan Murphy et Matthew Hodgson, elle se base sur les bandes dessinées homonymes de Jeremy Haun et Jason A. Hurley, parues il y a quelques années.
06/01/2026, 10:42
Personnage créé par le scénariste Stan Lee et les dessinateurs Jack Kirby et Don Heck en 1964, Wonder Man est au centre d'une nouvelle série Marvel, dont la diffusion est prévue à partir du 28 janvier prochain sur Disney+. Yahya Abdul-Mateen II lui prête ses traits.
05/01/2026, 10:42
Véritable film générationnel, LOL, sorti en 2009, a marqué son époque. Cette comédie romantique réalisée par Lisa Azuelos, coécrite par cette dernière avec Nans Delgado, connaitra une suite, LOL 2.0, en salles le 11 février 2026.
02/01/2026, 11:12
Amazon Prime Vidéo creuse son sillon de la romance avec la diffusion annoncée d'un film italien, Love Me Love Me, tiré du roman homonyme de Stefania S., traduit en français par Solène Chrétien et publié par Hachette.
30/12/2025, 10:24
Amazon Prime Vidéo a révélé les premières images de sa série Young Sherlock, inspirée par les ouvrages jeunesse Les Premières Aventures de Sherlock Holmes de l'auteur britannique Andrew Lane. Hero Fiennes-Tiffin y incarne le jeune détective...
29/12/2025, 10:51
Christopher Nolan lève un peu plus le voile sur L’Odyssée. La première bande-annonce du prochain film du réalisateur britannique vient d’être dévoilée, confirmant l’ambition hors normes de cette adaptation très attendue du poème fondateur attribué à Homère.
23/12/2025, 11:00
En salles ce mercredi 24 décembre, Le Maître du kabuki, de Sang-il Lee, est basé sur le roman Kokuhō (Trésor national), de l'écrivain japonais Shūichi Yoshida. D'abord présenté en feuilleton dans le Asahi Shimbun, le texte, publié en recueil en 2025 au Japon, a rencontré un succès phénoménal.
22/12/2025, 11:31
Bande dessinée de Vincent Dugomier et Benoît Ers, publiée par les éditions Le Lombard, Les Enfants de la résistance devient un film, réalisé par Christophe Barratier (Les Choristes, La Guerre des boutons, Le Temps des secrets). Une première bande-annonce est diffusée, en attendant la sortie, le 11 février 2026.
19/12/2025, 10:57
Paru en août 2024 en France chez JC Lattès, Les Enfants du large, de Virginia Tangvald, est le récit d'une enquête familiale hors-norme, autour d'une figure paternelle qui l'est tout autant, le navigateur Peter Tangvald. L'autrice poursuit son travail, sur les écrans cette fois, avec un film en salles depuis ce mercredi 17 décembre.
18/12/2025, 10:29
Le prochain film de Steven Spielberg, Disclosure Day, révèle quelques-unes de ses images, quand sa sortie est prévue pour le 10 juin 2026. Le réalisateur retrouve, au scénario, l'écrivain David Koepp, avec lequel il avait imaginé les deux premiers épisodes de la saga Jurassic Park et, tiens donc, La Guerre des mondes, en 2005...
17/12/2025, 09:40
Autres articles de la rubrique Vidéos
À première vue, il s’agit d’une librairie comme tant d’autres, dédiée aux livres et à la lecture. Pourtant, quelques minutes suffisent pour comprendre que cet établissement, repose sur un modèle radicalement différent des usages habituels du commerce du livre...
13/12/2025, 12:44
« Un écrivain, c’est quelqu’un qui travaille la langue », affirme Anne Alombert d’une voix calme et précise, invitée de France Culture dans l’émission Questions du soir. Selon la philosophe, l’acte d’écrire ne consiste pas à produire du texte, mais à « transformer la langue » — et, ce faisant, « nos manières de voir le monde ».
31/10/2025, 09:49
Titulaire d’un Master en philosophie et très amateur de Nietzsche, Dan Duchateau s’est lancé dans une aventure très concrète : présenter 72 philosophes et leurs idées en une soixantaine de secondes. Un dernier pas pour les retardataires alors que le bac de philo démarre ce 16 juin…
15/06/2025, 09:45
Dans les années 1960, le célèbre acteur français Louis de Funès envisageait de porter à l'écran les aventures d'Astérix le Gaulois, avec une distribution prestigieuse comprenant Lino Ventura dans le rôle d'Obélix et Jean Gabin dans celui de Jules César. Un projet ambitieux qui ne vit jamais vu le jour... Mais à l'ère d'internet et de l'IA, tout devient envisageable...
17/02/2025, 11:14
Installée depuis 2017 en haut du Mont Cassel où s’étend un ciel immense jusqu’à la Mer du Nord, Marion Pédebernade (aka Waii-Waii) développe dans son atelier une démarche spontanée autour des images qui l’obsèdent, comme des réminiscences.
31/01/2025, 12:04
#MichelePedinielli - À l’approche de la sortie du prochain roman de Michèle Pedinielli, Un seul oeil, les éditions de l’Aube dévoilent trois vidéos de ce cinquième volet. À paraître le 24 janvier, le roman prolonge les aventures de la détective Ghjulia Boccanera.
10/01/2025, 16:16
Du 2 au 4 octobre 2024, le CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires) a organisé les toutes premières Rencontres européennes de la traduction littéraire, dans le cadre du programme Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Les vidéos des différentes tables rondes sont désormais disponibles intégralement en ligne.
08/11/2024, 10:01
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Pour la 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne, les lecteurs et lectrices ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour faire un choix parmi les 5 œuvres sélectionnées.
Au cœur de la bête, de Lorrain Voisard (D’en bas) promet une expérience des plus étranges, à la découverte d’une zone peu connue : un abattoir de campagne.
21/10/2024, 10:00
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Et ils ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour voter. Peut-être que leur cœur penchera pour Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir, de Catherine Lovey (Éditions Zoé)...
21/10/2024, 09:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Une singularité, premier roman de Bastien Hauser, déjà dans la course pour remporter le Prix du livre de la Ville de Lausanne. Et pour décrocher le titre de lauréat, son auteur compte sur le public, unique juge du prix.
21/10/2024, 08:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Parmi eux, Marc Agron, et La vie des choses (La Veilleuse, 2024).
21/10/2024, 08:00
Le Musée de la bande dessinée de Bruxelles, en Belgique, convie les visiteurs à un voyage dans le temps. Soit un siècle de 9e art belge, à remonter dans un parcours inédit, sous le commissariat de Daniel Couvreur, journaliste et historien de la bande dessinée, et avec une scénographie réalisée par le Studio Golem, le tout coordonné par Les Drôles et Cie.
11/10/2024, 15:01
« On comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction. » Voilà ce qu’écrivait Jean Giono en 1953, dans son texte L’homme qui plantait des arbres. Un récit écologiste bien avant l’heure, histoire d’un berger qui inspira au réalisateur québécois Frédéric Back un court-métrage en 1986.
05/10/2024, 16:48
Disparue le 5 août 2023 à l'âge de 94 ans, Hélène Carrère d'Encausse laisse derrière elle la bibliographie d'une spécialiste de la Russie, mais aussi l'héritage d'une membre de l'Académie française (élue en 1990), dont elle fut secrétaire perpétuel pendant plus de deux décennies. Ses collègues académiciens lui rendent un nouvel hommage, en vidéo.
02/10/2024, 10:31
Voici l’heure de la Justice League version heavy metal : l’artiste Alexander Vashchenko, qui s’amuse régulièrement avec les super héros, propose une vidéo réinterprétant un classique du groupe Metallica. Master of Puppets, version DC Comics, voilà qui vaut son pesant de cacahuètes.
30/08/2024, 10:24
EcrivainLaSerie – Tom Connan semble toujours en errance s’agissant de ses ambitions professionnelles. Celui qui hésitait récemment à renoncer à la littérature blanche pour se lancer dans le polar, par opportunisme commercial, évoque maintenant la possibilité de tout arrêter…
13/08/2024, 16:08
EcrivainLaSerie – Tom Connan n’a pas fini de douter. Après avoir hésité sur le choix de la première ou de la troisième personne, pour l’écriture de son texte, puis entre le passé et le présent, voilà que notre laborieux auteur cherche à changer de genre. De genre littéraire, s’entend.
20/07/2024, 18:08
En 1993, l'acteur et réalisateur écossais Peter Capaldi signe un court métrage audacieux et original intitulé Franz Kafka's It's a Wonderful Life. Ce film allie comédie absurde et surréalisme : un scénario ingénieux au service d'une mise en scène inventive. Capaldi, alors principalement connu pour ses talents d'acteur, montrait ici une facette méconnue de son talent.
13/07/2024, 16:50
EcrivainLaSerie – Si l’on reproche parfois aux maisons d’édition de publier trop de livres, on ne saurait accabler Tom Connan qui, dans la série L’Écrivain, ne cesse de reporter la remise de son manuscrit à son éditeur. Dans ce cinquième épisode intitulé « Je est un autre », l’auteur-comédien hésite à reprendre la totalité de son texte pour l’écrire à la troisième personne plutôt qu’à la première… Opération délicate, s’il en est.
08/07/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – Tom Connan ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se moquer de son propre métier : écrivain. Mais d’ailleurs, en est-ce vraiment un ? À défaut de nous donner une réponse claire, l’auteur-comédien semble avoir besoin de moments de décompression.
19/06/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan poursuit son épopée humoristico-littéraire avec sa série L’Ecrivain. Disponible en accès libre sur Connan TV, le programme évoque les nombreuses questions que se pose un auteur au fur et à mesure de l’écriture de son texte… jusqu’à l’absurde.
10/06/2024, 16:00
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan s’est lancé dans l’aventure d’une série, avec humour. Dans L’Ecrivain, son programme court disponible en accès libre sur Connan TV, il met en scène les heurs et malheurs du métier d’auteur.
30/05/2024, 17:28
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan se lance dans la série. Dans L’Écrivain, un programme court au ton caustique, il interprète un auteur paresseux et désabusé. La série est sortie mercredi sur Connan TV. Les différents épisodes seront à retrouver sur ActuaLitté...
21/05/2024, 11:24
Le très prolifique réalisateur Wes Anderson, disposant sans doute d'un peu trop de temps libre, a accepté la commande de la société Montblanc, à l'occasion du centenaire de l'iconique stylo Meisterstück. Fait assez rare pour être souligné, il apparait lui-même dans ce très court-métrage...
15/05/2024, 14:57
Pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se poursuit jusqu'au 24 mars prochain, MC Solaar a été convié par l'Institut de France pour rendre un hommage à cet outil indispensable, que le rappeur manie avec brio...
20/03/2024, 09:24
AnniversaireXIII – Au commencement était un corps, trouvé sur le rivage et sacrément malmené. Jean Van Hamme et William Vance inventent XIII, ainsi baptisé de par le tatouage sur sa clavicule. Après une prépublication dans le magazine Spirou, la BD sort en 1984, sans laisser présager du succès phénoménal qu’elle connaîtra.
31/01/2024, 10:38
Avec Les Thermopyles, à paraître ce 24 janvier chez Delcourt, les deux auteurs mettent un point final à leur fresque, avec cinq tomes qui se dévorent d’une traite. D’ailleurs… comment appelle-t-on une oeuvre en cinq volumes, hein ?
23/01/2024, 12:43
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du XXe siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
30/11/2023, 09:14
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
28/11/2023, 14:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Obscures, fantastiques, et musique, Patrick Baud, sur sa chaîne Axolot, guide l'auditeur vers un état de méditation et l'invite dans le monde des rêves.
28/11/2023, 14:00
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
27/11/2023, 10:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Sélectionnées pour leur ambiance nocturne, ces récits naviguent entre réalité et fantastique.
27/11/2023, 08:20
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
22/11/2023, 15:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Selectionnées spécifiquement pour une narration nocturne, ces récits, à la fois étranges, sombres et fantastiques, naviguent entre deux univers.
22/11/2023, 15:00
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets
Commenter cet article