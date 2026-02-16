L'État veut acquérir un plat au décor inspiré d'un récit d'Apulée

Un « remarquable bassin en cuivre émaillé » : ainsi la Commission consultative des trésors nationaux présentait-elle en 2023 la pièce désormais convoitée par l'État, qui souhaite en faire l'acquisition pour la confier ensuite au musée national de la Renaissance, abrité depuis 1977 au château d'Écouen (Val-d'Oise).

L'ouvrage remonte à 1555 et porte les armes du connétable Anne de Montmorency (1493-1567). Orné au revers d'une composition en grisaille, il affiche surtout, dans son fond, un épisode tiré des Métamorphoses, ouvrage aussi connu sous le titre L'Âne d'or, signé par l'écrivain et philosophe Apulée.

Souvent, les représentations mythologiques ou bibliques, selon les époques, prennent des accents propagandistes : ce bassin en cuivre ne fait pas exception, puisque la scène, Psyché accueillie au banquet des dieux pour boire l'ambroisie, montre des traits assez familiers à l'époque...

« [L]e banquet est ainsi présidé par un Jupiter, qui a l'apparence, comparable à d'autres de ses portraits, du roi Henri II, à la gauche duquel se trouve Junon sous les traits reconnaissables de Catherine de Médicis, qui pointe du doigt un Hercule assis sur sa peau de lion et ressemblant au connétable de Montmorency », décryptait ainsi la Commission consultative des trésors nationaux.

Un trésor national

Cette dernière avait bien sûr classé la pièce comme trésor national, refusant en mai 2023 une demande de certificat d'exportation. Acquis en 1884 par la branche française des Rothschild, le bassin en cuivre est resté propriété de la richissime famille depuis.

« Cette pièce majeure, dont les traits stylistiques, la précision des portraits et la virtuosité technique sont caractéristiques de l'art du maître du portrait émaillé, fait la synthèse entre l'antique et le XVIe siècle à la manière de l'École de Fontainebleau », notait encore la commission.

Afin de financer l'achat de cette pièce, l'État, via le ministère de la Culture, a publié au Journal officiel du 15 février dernier un appel au mécénat d'entreprise, à hauteur de 150.000 €. B

ien entendu, une participation à l'opération permet aux entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel de bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

Photographie : Détail du tableau Le Festin des Dieux, de Jan van Bijlert, peint entre 1635 et 1640, conservé par le Musée Magnin, Dijon (illustration, RMN / Stéphane Maréchalle, domaine public)

Par Antoine Oury

Par Antoine Oury