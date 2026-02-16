Timothée de Fombelle, Pauline Peyrade et Éric Vuillard sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 17 février : Littérature avec Marie Sorbier et Pierre Benetti

Chimère de Julie Wolkenstein (POL)

L'extinction des vaches de mer d'Adèle Ronsenfeld (Grasset)

13h La Rencontre

Mercredi 18 février : Littérature avec Timothée de Fombelle, romancier, pour La vie entière (Gallimard)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 16 février : Billy the Kid : une légende américaine, avec Éric Vuillard

Avec : Éric Vuillard pour Les orphelins (Actes Sud)

Mardi 17 février : Deuil en négatif, avec Pauline Dellabroy-Allard

Avec : Pauline Delabroy-Allard pour L’immontrable (Julliard)

Mercredi 18 février : Les politiques publiques du livre en France : Histoire et enjeux

Avec : Louis Wiart pour L’économie du livre (La découverte) et Laurent Martin, historien, spécialiste des politiques culturelles en France

Jeudi 19 février : Un chien dans leurs vies, avec Pauline Peyrade et Camille Ruiz

Avec : Pauline Peyrade pour Les habitantes, et Camille Ruiz pour Un chien arrive (Corti)

Vendredi 20 février : Dans la bibliothèque de P.R2B

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

1984 (Mil Neuf Cent Quatre-Vingt Quatre) de George Orwell

Réalisation : Volodia Serre

Adaptation : Pierre Senges

Dans ses premiers manuscrits, George Orwell choisit de situer l’action de son roman en 1980, puis en 1982. Une dernière modification fait naître la date la plus célèbre de la littérature moderne : 1984. Ou plutôt Mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en toutes lettres, conformément au Nineteen Eighty-Four original.

Selon certains, ce roman est une dystopie, la description d’un cauchemar à venir ; selon d’autres, il est la description romancée mais fidèle du présent, celui de la Russie soviétique. Dans l’un et l’autre cas, il ne cesse de nous poursuivre. Trois quarts de siècle après la parution du livre en 1949, le Grand Frère, le télécran, la Police de la pensée et le néoparle font partie de notre réalité – ou menacent de le faire.

À l’heure où l’on se demande si 2 + 2 est encore égal à 4, il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir cette œuvre avec un regard neuf, ou plutôt une oreille neuve.

L'Instant Poésie d'Imany

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

1/10 : Mon âge d'Imany

2/10 : Still I rise de Maya Angelou

3/10 : Le soleil et ses fleurs de Rupi Kaur

4/10 : Dimanche d'Imany

5/10 : Grace de Kae Tempest

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Le Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo

Réalisation : Sabine Zovighian

Coordinatrice éditoriale Céline Geoffroy

Dans ce récit écrit à la première personne, Victor Hugo nous plonge dans les pensées d’un homme qui s’apprête à être exécuté. Alors que son identité ni son crime ne sont jamais dévoilés, ce sont ses questionnements, ses pensées, ses angoisses, la douleur de ceux qu’il laisse — sa mère, sa femme et sa fille — qui nous sont restitués tandis qu’on le conduit de Bicêtre à la place de Grève.

C’est en 1827, alors qu’il n’a que 25 ans, que Victor Hugo entame l’écriture de ce livre : il vient d’assister à l’exécution d’un homme à Paris. En 1829, le livre est publié de manière anonyme, trois ans plus tard, en 1832, une préface est ajoutée, que Victor Hugo signe de son nom. Il y explique que ce roman « n’est autre chose qu’un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l’abolition de la peine de mort ».

En 1981, lors des débats pour l’abolition en France, l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter interrogeait : « Combien ont été sauvés parce que les jurés avaient lu Le Dernier Jour d’un condamné ? »

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Le menteur de Pierre Corneille

Réalisation : Baptiste Guiton

Si dans Le Menteur, Dorante, le personnage principal, ment au départ pour se faire valoir et paraître ce qu’il n’est pas, il est entraîné par les conséquences de ses mensonges initiaux et par les méandres d’une intrigue superbement construite, à multiplier les mensonges. Aux prouesses verbales du héros, répond le contrepoint comique apporté par les commentaires ironiques de son valet Cliton.

Dorante vient d’achever ses études de droits à Poitiers. Arrivé la veille à Paris, il se promène avec son valet Cliton au jardin des Tuileries, l’interrogeant sur la manière de séduire les dames de la capitale. Il y rencontre deux jeunes filles, Lucrèce et Clarice. Séduit par Clarice, il s’invente des exploits militaires en Allemagne et lui dit qu’il l’aime depuis un an. Mais interprétant mal certaines indications qu’on lui donne, il est persuadé qu’il s’adresse à Lucrèce, l’amie de Clarice. Sur ce, toujours avec Cliton stupéfait des audaces de son maître, il rencontre son camarade Alcippe, amoureux de Clarice, ce que Dorante ignore. Alcippe lui dit avoir entendu parler d’une superbe collation donnée la veille au soir en musique et sur l’eau. Aussitôt Dorante s’en prétend l’auteur, en détaille tous les fastes, provoquant sans s’en douter la jalousie d’Alcippe persuadé que la fête était en l’honneur de Clarice.

Les malentendus ne font que commencer !

Le Menteur de Corneille est au programme du Bac de Français 2026.

