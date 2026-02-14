Leibniz, Tolkien et Wilde : les rois des enchères en 2025

Ici, la plateforme sert d’intermédiaire ; les libraires et marchands listent, expédient, encaissent, pendant qu’AbeBooks orchestre la vitrine. Et, une fois par an, elle exhibe ses dix « gros poissons » — histoire de rappeler que le livre, parfois, vide votre porte-monnaie avant le petit-déjeuner.

Quand Leibniz écrit en français, le panier s’affole

En tête de liste, une lettre autographe signée de Gottfried Wilhelm Leibniz, datée de 1710 et adressée à l’avocat écossais Thomas Burnett. Quatre pages, en français, une plume à la fois politique et caustique : AbeBooks souligne des observations pleines d’esprit sur la vie publique britannique et des controverses religieuses, avec un passage par la cour de la reine Anne. Prix annoncé sur le site américain : 44.000 dollars.

Le vendeur, Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, revendique la densité du morceau. Sur sa fiche, l’antiquaire présente une lettre « longue » et « vaste », où Leibniz évoque des livres reçus, cite la querelle entre John Locke et l’évêque de Worcester, puis remet l’essentiel à plus tard faute de temps — luxe suprême : l’esprit brillant pressé.

Christopher Frey, chez Inlibris, résume l’objet d’une formule qui claque comme un slogan de collectionneur : « Une longue lettre, pleine d’humour, typiquement exhaustive, par celui qu’on appelle souvent le dernier génie universel, et l’un des plus grands épistoliers de tous les temps. »

Tolkien, Wilde : les classiques en costume de soirée

Juste derrière, le marché rappelle qu’un mythe s’achète parfois en trois volumes. AbeBooks place un ensemble « True First Edition » du Seigneur des anneaux de Tolkien à 40.300 dollars (ou 30 000 livres au Royaume-Uni), relié en maroquin rouge sur mesure par Temple Bookbinders, avec motifs dorés.

Le descriptif insiste sur la rareté des premiers tirages, la présence des cartes et l’état d’une propreté presque indécente — l’épopée, oui, mais sans tache.

Oscar Wilde s’invite à la table des enchères privées avec une édition de luxe du Portrait de Dorian Gray, annoncée à 35 000 dollars (25 400 livres au Royaume-Uni). AbeBooks précise un tirage limité à 250 exemplaires sur papier Van Gelder, et une signature sur la page de justification, identifiant le numéro 63. Dorian, lui, ne vieillit pas ; la cote, si.

Les livres-objets : l’Art déco, l’enfance, la guerre

La liste 2025 ne se contente pas de noms : elle expose des objets. Les Chansons de Bilitis de Pierre Louÿs, illustrées par Georges Barbier, atteignent 34 300 dollars ; AbeBooks décrit une reliure Art déco en maroquin brun miel, conçue par F.-L. Schmied, et rappelle 42 illustrations mises en couleurs à la main. Le texte insiste aussi sur les matières : panneaux intérieurs en cuir, gardes en soie, dorures — la sensualité tient autant à la phrase qu’au cuir.

Plus doux, mais tout aussi prisé : une première édition fragile de The Velveteen Rabbit figure dans la sélection, présentée comme un « survivant » rare, conservant jaquette et illustrations d’origine. Quand le marché s’embrase, même les lapins en peluche deviennent des actifs.

Enfin, le versant documentaire ferme la marche des sommets : Brideshead Revisited d’Evelyn Waugh sous forme d’épreuves révisées, signées et datées « April 1945 ». AbeBooks raconte un processus éditorial sous la contrainte de la guerre, jusqu’à la version validée avant publication fin mai 1945. Le livre rare se transforme alors en pièce d’atelier, preuve matérielle d’un texte en train de se faire — et, au passage, d’une époque qui serre les dents.

Et tout cela, en quelques clics.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com