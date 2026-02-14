KISS : des objets de collection volés réapparaissent dans une librairie d'occasion

Le propriétaire signale la disparition d’un petit coffre-fort, ainsi que le déplacement de boîtes de memorabilia du groupe KISS depuis une étagère du salon vers la cuisine. La police détaille le contenu du coffre : environ 10 000 dollars en espèces, cinq billets de 2 dollars, des pièces de collection et un revolver Smith & Wesson .357.

Les images d’une caméra de voisinage montrent une petite voiture bleue, stationnée devant la maison durant la fenêtre de temps retenue. La vidéo capte un homme portant un objet « compatible » avec la taille du coffre, tandis qu’une femme, au téléphone, paraît jouer un rôle de guet, rapporte NewsChannel9.

La librairie d’occasion comme point de bascule

Le 12 janvier 2026, un homme et une femme entrent chez McKay’s Books, chaîne régionale spécialisée dans le livre et la culture d’occasion, et cherchent à vendre des figurines et objets KISS. Le responsable du magasin, Eric Brown, explique aux policiers avoir été prévenu en amont par la victime et avoir reçu une demande de vigilance sur des pièces identifiables.

Il reconnaît alors les articles. Selon l’affidavit, le duo quitte précipitamment les lieux quand le manager contacte la police, abandonnant une boîte de memorabilia.

La police recoupe ensuite les enregistrements du voisinage et ceux du magasin. Les suspects identifiés, Angela Denise Adams et Lonnie Lavone Boyd, font l’objet de poursuites pour « aggravated burglary » et vol d’un montant supérieur à 10.000 $. L’enquête mentionne aussi l’appui d’un dispositif de reconnaissance faciale interne à la division de renseignement de la police de Chattanooga, utilisé pour associer Boyd à l’homme filmé.

Traçabilité, rachat et preuves : le nerf du recel

Dans ce dossier, la librairie d’occasion ne figure pas comme mise en cause : elle apparaît comme l’endroit où la marchandise volée se rend visible, parce que les flux de reprise y laissent des traces.

McKay’s encadre en effet l’achat aux particuliers : la société indique exiger une pièce d’identité officielle pour verser un paiement et précise les documents acceptés (permis, passeport, carte d’identité d’État). « Vous devez présenter une pièce d’identité officielle en cours de validité pour recevoir un paiement. »

Cette exigence, jointe à la vidéo-surveillance et à la mémoire du personnel, fournit un pivot probatoire : un objet volé, une tentative d’écoulement, un visage, un horaire. Ici, l’alerte du propriétaire au magasin pèse lourd : elle transforme un comptoir de reprise en filet, en donnant des repères concrets aux salariés.

Au-delà du fait divers, l’affaire éclaire un point sensible de l’économie de l’occasion : la reprise rapide, en cash ou en crédit, attire les vendeurs pressés et impose une discipline de traçabilité. Sur le terrain, l’équilibre se joue entre la fluidité commerciale — moteur du marché du livre d’occasion — et la capacité des points de vente à documenter l’origine des biens, au moins par l’identification du déposant et la conservation des informations de transaction.

