Iowa : Une loi interdit l’accès des mineurs aux livres “adultes” en bibliothèque

Le 12 février 2026, une sous-commission de la Chambre recommande l’adoption du texte. Les partisans invoquent la protection face à des contenus sexuellement explicites ; les opposants dénoncent une censure coûteuse et un accélérateur de contentieux.

La définition qui fait tout basculer

HF 2309 reprend la notion de « documents blessants pour des mineurs » : des contenus décrivant des actes sexuels, susceptibles d’être jugés offensants, et qui, « pris dans leur ensemble », manquent de valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique pour des mineurs. La formule ressemble à un test de droit, pas à une étagère.

Le texte crée aussi une catégorie de « presumptively harmful material » : ces œuvres basculent dans la zone « adultes » par défaut, sauf si la bibliothèque documente par écrit une décision motivée établissant une valeur sérieuse pour les mineurs afin de « renverser la présomption ». Le dossier reste archivé au moins cinq ans.

Des rayons, des cloisons, et un logiciel qui dit non

Les bibliothèques classent l’ensemble de leurs collections en deux familles : « general access » ou « harmful to minors ». Les documents réputés nocifs vont dans une « adult section » physiquement séparée, clairement signalée, et organisée pour éviter toute visibilité depuis les zones jeunesse.

À LIRE - 2025 en Iowa : la justice retoquait une loi facilitant la censure

Le catalogue suit : identification des titres restreints, blocage des réservations et des emprunts pour un mineur sans autorisation, alerte automatique au personnel lors d’une tentative. HF 2309 exige même un système interne indiquant, pour chaque mineur, s’il dispose d’un accès restreint ou d’un accord parental valide.

Risque pénal et tentation du procès

Le point qui glace les comptoirs : la responsabilité. Iowa Public Radio rapporte que des employés — y compris des bénévoles — encourent des poursuites pénales s’ils laissent un mineur accéder à un document restreint en sachant que le parent n’a pas donné son accord, ou s’ils contournent les exigences de consentement.

Le texte ouvre aussi la voie aux actions civiles : un parent engage une procédure contre une bibliothèque, son conseil d’administration ou des salariés, avec un délai de deux ans après un manquement allégué. The Gazette souligne l’exposition directe des directeurs, employés et conseils en cas de violation. Autrement dit : le moindre prêt devient une pièce à conviction potentielle.

À LIRE - Aux États-Unis, la censure des livres serait surtout politique

Sam Helmick, bibliothécaire à Iowa City et présidente de l’American Library Association, dénonce une atteinte à la relation locale entre bibliothèques et habitants : « Vous érodez les fondations mêmes de la confiance locale et de la conscience de la communauté. »

Les soutiens du texte insistent sur une ligne rouge. Radio Iowa rapporte l’argument de Terri Hubbard, membre du conseil de la bibliothèque de Sioux Center : « Ce projet de loi n’interdit pas de livres et ne restreint pas l’accès des adultes. » Elle présente la mesure comme une distinction entre mineurs et majeurs face à des contenus explicites.

Un air de déjà-vu en bibliothèques publiques

Le débat s’inscrit dans un État déjà secoué par des batailles sur les livres en milieu scolaire : une précédente loi avait sévi sur les ouvrages décrivant des actes sexuels dans les bibliothèques d’école, dont l’application a entraîné des retraits contestés et des procédures. HF 2309 déplace l’affrontement vers les bibliothèques publiques, avec une logique d’infrastructure : classer, isoler, enregistrer, prouver.

Dernières nouvelles d'Anastasie...

Depuis 2021, la question des retraits d’ouvrages s’installe durablement dans le paysage éducatif et documentaire américain. Selon PEN America, près de 23.000 cas d’interdictions ou de restrictions de livres ont été recensés dans les écoles publiques, signe d’une normalisation progressive des procédures de bannissement dans certains États.

Cette dynamique traduit une bascule : les contestations d’ouvrages ne relèvent plus seulement de mobilisations locales ponctuelles, mais s’inscrivent dans des stratégies politiques et législatives structurées, visant prioritairement des contenus liés à la sexualité, au genre ou aux identités minoritaires.

Le terrain judiciaire demeure toutefois fragmenté. En octobre 2025, un juge fédéral du Texas a invalidé le Reader Act, estimant que le texte contraignait les libraires à « parler au nom de l’État » et à relayer un message officiel contraire à leurs convictions, en violation du Premier Amendement protégeant la liberté d’expression. Cette décision illustre la fragilité constitutionnelle de certains dispositifs de régulation culturelle lorsqu’ils imposent un discours normatif aux acteurs du livre.

À LIRE — Des écoles de l’armée américaine ont restitué des livres censurés

À l’inverse, la Cour suprême des États-Unis a, fin décembre 2025, refusé d’examiner un recours portant sur le retrait d’ouvrages jugés “répréhensibles“ dans les bibliothèques publiques d’un comté texan. En laissant en place la décision d’une juridiction inférieure, elle entérine de facto la possibilité de retraits locaux, accentuant un paysage réglementaire fragmenté où coexistent limitations juridiques, initiatives locales et contentieux permanents autour de l’accès aux collections publiques.

Crédits photo : OpenIcons CC 0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com