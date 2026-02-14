Moscou : coworking, cinéma, ateliers… la métamorphose inattendue des bibliothèques

Dans ce récit, l’emprunt devient presque secondaire, au point que Mel.fm résume l’esprit d’époque : « Prendre des livres à la bibliothèque, plutôt que les accumuler chez soi, apprend une relation plus réfléchie à la lecture. ». On emprunte, on rend, on circule. Et, détail savoureux, on ne transforme pas son appartement en entrepôt littéraire.

La mue s’inscrit aussi dans une politique urbaine. Sur son portail, la ville de Moscou décrit des établissements reconfigurés en plateformes culturelles : espaces de coworking, ateliers, salles multimédias. La liste des usages aligne conférences, workshops, concerts, spectacles, projections. « Aujourd’hui, elles abritent des espaces de coworking, des ateliers et des salles multimédias. ».

Le « troisième lieu », enfin assumé

Désormais s'emploie explicitement l’idée de « troisième lieu » popularisée par le sociologue américain Ray Oldenburg : ni domicile, ni travail, mais un espace public neutre où l’on se rencontre, où l’on respire, où l’on s’organise. La bibliothèque s’empare de ce rôle sans demander pardon. Elle offre du calme, du Wi-Fi, une table, un agenda. Bref : l’essentiel, sans ticket d’entrée.

Les exemples concrets abondent, surtout à Moscou. Ainsi, la bibliothèque Anna Akhmatova, présentée comme une « smart library » devenue centre communautaire : zone de coworking, cinéma, studio d’enregistrement, le tout dans un espace annoncé à 2 500 m². « L’espace de 2 500 m² incluait une zone de coworking, un cinéma, et même un studio d’enregistrement. »

Hors de la capitale, la logique s’étend. La plateforme Krasnakarta, qui recense des lieux culturels, décrit la bibliothèque « KUB » comme un espace à zones, où la lecture cohabite avec le travail sur projets, et où les habitants proposent eux-mêmes des événements. « … de lire dans la zone lounge à travailler sur des projets importants dans l’espace de coworking ».

Des livres, et l’alibi social

La bibliothèque, dans cette version 2025, combine l’utilitaire et le symbolique. On insiste sur le déplacement des frontières : l’institution « choisit son chemin » et « crée un environnement intellectuel » où l’on lit, mais aussi où l’on se repose, où l’on travaille, où l’on retrouve des amis. « Les bibliothèques ont cessé d’être seulement des gardiennes du savoir et ont choisi leur propre voie. ».

Le phénomène dépasse la Russie. L’IFLA, dans son Trend Report 2024, rappelle que les bibliothèques renforcent leur résilience quand elles s’ancrent dans les besoins de leurs communautés, locales ou nationales, et se pensent comme des actrices de leur avenir. « Les bibliothèques sont capables d’être des actrices de leur propre futur… dans l’intérêt des communautés qu’elles servent. ».

Moderniser, attirer, puis composer

Derrière l’esthétique « lieu cool », une réalité politique affleure. Le même reportage de SBS rappelle que ces bibliothèques, devenues vitrines locales, subissent aussi des pressions sur les collections et la programmation, dans un contexte de contrôle accru des contenus. Plus le lieu attire, plus il devient stratégique.

Reste un fait têtu : un espace public qui accueille donne envie de rester. La bibliothèque russe, quand elle se réinvente, regagne une place dans la ville et dans la semaine des habitants. Les livres ne disparaissent pas. Ils changent de statut : moins totems, plus compagnons, posés au milieu des gens.

