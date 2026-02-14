Arnaque email : des faux marketeux piègent les auteurs avec des offres bidon

The Bookseller décrit une « déferlante » de courriels, dont certains usurpent l’identité de professionnels de l’édition, d’agences de communication, voire d’auteurs connus, afin d’installer un vernis de crédibilité.

Le mécanisme reste simple. Un message arrive à froid, vante une promotion « ciblée », propose une interview, une mise en avant, un club de lecture, un passage en podcast. Puis vient la demande : régler une somme, souvent fractionnée, via des moyens de paiement difficiles à contester, ou cliquer vers un formulaire destiné à aspirer des données. La promesse s’habille de jargon marketing ; l’addition, elle, se présente sans fard.

Les auteurs débutants constituent une cible logique : besoin de visibilité, absence de filtre d’agent, budgets modestes, envie d’y croire. On rapporte des messages personnalisés à partir d’éléments publics (biographies, critiques, catalogues), au point que certains destinataires hésitent une seconde — la seconde de trop.

L’usurpation comme levier “professionnel”

Là où l’escroquerie change de costume, c’est dans l’appropriation des signes de l’industrie. HarperCollins avertit de sollicitations utilisant logos, noms d’imprints et signatures de salariés, avec la même logique : obtenir de l’argent ou des informations financières sous prétexte de services éditoriaux.

La Society of Authors, qui tient à jour des alertes, conseille aux écrivains usurpés d’afficher publiquement un démenti et de rappeler qu’ils ne démarchent pas des inconnus pour des « opportunités » payantes. « Si quelqu’un vous contacte en prétendant être vous, annoncez clairement que vous ne sollicitez jamais à froid. »

Les arnaqueurs, eux, profitent d’un angle mort : l’adresse e-mail ressemble à un contact légitime, la signature imite un PDF de presse, le ton feint la familiarité professionnelle. Et comme les montants réclamés se fractionnent, l’affaire glisse souvent sous les seuils qui déclenchent une plainte structurée.

Plaintes rares, dispersion mondiale, gains réels

Au Royaume-Uni, les autorités martèlent un réflexe : ne pas interagir. Le service public Report Fraud rappelle : « Ne cliquez sur aucun lien, ne répondez pas, n’ouvrez pas les pièces jointes. »

ENQUÊTE - Le chantage aux critiques négatives, nouvelle escroquerie qui sévit

Un point pratique compte, surtout quand l’auteur découvre un prélèvement ou a déjà transmis des coordonnées : le Royaume-Uni a basculé vers le portail reportfraud.police.uk, accessible en continu, avec une ligne téléphonique (0300 123 2040) conservée pour le signalement et le conseil. Citizens Advice renvoie vers ce canal, notamment pour obtenir une référence utile face à une banque.

Le National Cyber Security Centre propose un geste minimaliste : transférer les e-mails suspects pour analyse, « gratuitement, en une minute. » De fait, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais en matière de promotion d'ouvrages, le besoin est tel qu'il devient facile d'abuser de la confiance des autrices et auteurs.

À LIRE - Les principales arnaques qui frappent les auteurs sur Internet

En outre, la chaîne économique de ces escroqueries reste robuste : prospecter coûte peu, l’international complique les poursuites, l’embarras retient certains auteurs de se signaler victimes. Ajoutez la dispersion des paiements, et vous obtenez une criminalité « grise » presque parfaite : suffisamment rentable pour revenir, assez diffuse pour se fondre dans le bruit quotidien.

Pourquoi l’édition est concernée

D'autant que le sujet dépasse la simple hygiène de messagerie. Chaque campagne repose sur une infrastructure : domaines, formulaires, comptes de paiement, réseaux sociaux, parfois sites vitrines. Quand un grand acteur ou une organisation professionnelle publie un avertissement, il vise aussi ces briques techniques, parce qu’elles laissent des traces et permettent des signalements groupés.

Pour l’auteur isolé, la règle se résume à une discipline : vérifier l’adresse, recouper sur un site officiel, refuser toute avance de frais, conserver les preuves, puis signaler. On perd un peu de temps, on gagne une carrière intacte. Et, au passage, on évite d’enrichir un « marketer » qui ne monnétise qu’une chose : la crédulité motivée par le désir de réussite.

Un précédent presque oublié...

Il était une fois un bibliovore italien, Filippo Bernardini, qui, frustré par les refus du monde de l’édition, décida de se transformer en Arsène Lupin des manuscrits. Employé chez Simon & Schuster UK, il mit en place une opération de phishing digne des meilleurs romans d’espionnage. Avec 160 fausses adresses e-mail, il usurpa l’identité d’éditeurs et d’agents littéraires pour soutirer plus de 1000 manuscrits inédits à des auteurs prestigieux tels que Margaret Atwood et Sally Rooney.

Son stratagème était simple mais efficace : remplacer un « m » par un « rn » dans une adresse e-mail, créant ainsi des leurres quasi indétectables. Il alla même jusqu’à reproduire des pages de connexion d’agences littéraires pour piéger ses collègues.

À LIRE - Filippo Bernardini, voleur et trafiquant de manuscrits inédits, arrêté par le FBI

Arrêté en janvier 2022 à l’aéroport JFK de New York, Bernardini plaida d’abord non coupable, avant de reconnaître ses actes. Il fut condamné à une amende de 88.000 dollars et risqua jusqu’à 20 ans de prison. Mais pourquoi tant d’efforts ? Pas pour l’argent, semble-t-il.

Dans une lettre au juge, il expliqua qu’il voulait simplement lire ces œuvres avant tout le monde, mû par une passion dévorante pour la littérature et un ressentiment envers une industrie qui l’avait rejeté. Ainsi s’achève l’histoire de Filippo Bernardini, le voleur de manuscrits, dont les motivations restent aussi énigmatiques que les romans qu’il convoitait.

Crédits photo : succo CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com