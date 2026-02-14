Saisie de domaines : une arme récurrente contre les réseaux illégaux en Europe

Le 30 janvier 2026, les autorités américaines ont exécuté des mandats de saisie visant trois noms de domaine enregistrés aux États-Unis et associés à des services de piratage exploités depuis la Bulgarie : zamunda.net, arenabg.com et zelka.org. Les visiteurs ont découvert une bannière de saisie indiquant une prise de contrôle fédérale et rappelant le caractère pénal de la contrefaçon.
Le 14/02/2026 à 10:33 par Clément Solym
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
14/02/2026 à 10:33
0
Commentaires
3
Partages
Selon le communuqué du Department of Justice, l’opération coordonnée cible des sites commerciaux accusés de proposer, sans autorisation, des milliers d’œuvres protégées : films, séries, jeux vidéo, logiciels, mais aussi livres numériques. Les affidavits évoquent « des dizaines de millions de visites par an », des « millions de téléchargements » et une valeur de détail « de plusieurs millions de dollars ».
La mécanique tient en une phrase, sèche, administrative, mais redoutable : « Les trois domaines ont été placés sous la garde du gouvernement des États-Unis. »
Le DOJ cite l’appui des partenaires bulgares — service national d’enquête, direction de lutte contre le crime organisé (GDBOP), agence de sécurité nationale (DANS), parquet — ainsi que le rôle de coordination et d’assistance technique d’Europol, de l’antenne HSI d’Athènes et de la représentation locale de Customs and Border Protection à Sofia.
Côté bulgare, des médias locaux décrivent une opération conjointe assortie d’arrestations et de perquisitions, présentée comme une réponse à des plateformes devenues structurelles dans l’écosystème de l’accès illégal aux contenus.
Le DOJ rattache ce type d’action à son dispositif d’assistance internationale en matière de cybercriminalité et de propriété intellectuelle (programme ICHIP), mobilisé ici pour soutenir des partenaires étrangers dans des dossiers transfrontaliers.
Le choix de la « domain seizure » vaut signal : l’enquête vise moins l’utilisateur final que l’ossature technique et économique. Les affidavits mentionnent une monétisation publicitaire, rendue plausible par l’ampleur du trafic, et la saisie coupe l’accès direct au service en neutralisant son adresse la plus visible.
Pour l’édition, l’intérêt tient au détail que le DOJ place noir sur blanc : les services visés diffusent aussi des e-books parmi d’autres catégories. Le précédent fournit donc une grammaire réutilisable contre des bibliothèques pirates, des dépôts d’audiobooks illicites ou des réseaux de scantrad : identifier un point névralgique, obtenir un mandat, basculer le domaine sous contrôle public.
Reste un fait de méthode : le contentieux s’exporte là où se trouve l’actif — registre, DNS, hébergeur, régie. Ce 30 janvier 2026, la chaîne se referme sur des domaines enregistrés aux États-Unis, même si l’exploitation et le public relèvent largement de l’Europe.
C’est précisément ce déplacement qui intéresse les acteurs du livre : l’anti-piratage passe aussi par des leviers d’infrastructure, pas seulement par la chasse aux fichiers.
Crédits illustration : Hnnng CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Du 9 au 15 février 2026, la Russie donne des livres sous les projecteurs. Le ministère de la Culture soutient une collecte nationale qui mobilise bibliothèques, librairies, maisons d’édition et institutions culturelles. Objectif affiché : faire entrer des titres récents et des rééditions de classiques dans des établissements dont les fonds réclament de l'aide...
12/02/2026, 17:46
À Tokyo, la bibliothèque publique cesse d’être un simple lieu de prêt. Elle devient un moteur d’apprentissage, au plus près du quotidien, pour des habitants qui apprennent le japonais et cherchent autre chose qu’un manuel. Dans plusieurs établissements, la lecture extensive — le “tadoku” — prend corps à travers des animations, des fonds adaptés, et des bibliothécaires qui tirent les services multiculturels vers le concret.
12/02/2026, 16:42
Au Brésil, le chiffre rassure et le terrain résiste. Le pays recense 6057 bibliothèques publiques en fonctionnement, mais l’accès au livre demeure inégal, parfois laborieux, souvent décourageant. Le sujet a surgi à Brasilia lors d’une audition de la Commission de la culture de la Chambre des députés, le 17 octobre 2019. Et depuis, fait amplement parler.
12/02/2026, 12:14
En décembre 2025, l’édition américaine boucle l’année sur une accélération nette. Les revenus déclarés par les éditeurs américains dans l’outil StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) progressent de 9,4 % par rapport à décembre 2024, pour atteindre 1 milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le total cumulé grimpe de 1,1 %, à 14,6 milliards de dollars.
10/02/2026, 20:05
En Allemagne, le dimanche reste un terrain miné dès qu’il s’agit d’employer du personnel. Et c’est précisément ce verrou que le ministre d’État à la Culture et commissaire du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, veut desserrer — au moins pour les bibliothèques publiques. À l’occasion du « Tag der Bibliotheken » (journée nationale des bibliothèques), il réclame une adaptation du droit du travail afin de permettre leur ouverture les dimanches et jours fériés.
10/02/2026, 16:35
La justice iranienne a prononcé une nouvelle condamnation contre Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Selon son avocat, Mostafa Nili, la militante iranienne des droits humains a été condamnée, dimanche 8 février, à six ans de prison pour « rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes ». Elle a également écopé d’une interdiction de quitter le territoire iranien pendant deux ans.
10/02/2026, 15:51
À Delhi–NCR, la bataille contre le piratage scolaire a pris la forme d’un raid industriel, à l’aube. Le 16 janvier 2026, une équipe conjointe du National Council of Educational Research and Training (NCERT) et de la Crime Branch de la police de Delhi a perquisitionné une imprimerie clandestine à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, et saisi environ 32.000 manuels NCERT contrefaits, couvrant plusieurs classes et matières. Sur le terrain, tout s’accélère.
10/02/2026, 11:24
À Larnaca, deux librairies se sont retrouvées dans la même liste noire que des cafés et un salon de coiffure. Entre le 16 et le 25 janvier 2026, cinq commerces ont été cambriolés en neuf jours, selon Knews (Kathimerini Cyprus). Les voleurs n’ont pas cherché le spectaculaire : ils ont cherché le rapide, le transportable, le revendable.
09/02/2026, 15:35
Dans le Maine, un projet de loi place les bibliothèques parmi les « lieux sensibles » face aux opérations de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le texte, LD 2106, soutenu par la gouverneure Janet Mills et porté par la représentante Ellie Sato (Démocrate, Gorham), encadre l’action d’agents engagés dans l’« immigration enforcement » ou son soutien.
07/02/2026, 17:09
De l'autre côté du Rhin, l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), autorité allemande qui lutte contre l'installation de monopoles, a infligé une amende de 59 millions € à Amazon. Elle s'accompagne d'une interdiction formelle « d'exercer une influence sur les prix affichés par les vendeurs allemands » sur sa marketplace.
06/02/2026, 09:51
Quand un milliardaire achète un journal, il est généralement plus motivé par des perspectives d'influence que par l'amour de l'information. Une assertion qui se vérifie une nouvelle fois, aux États-Unis : Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post depuis 2013, pourrait ainsi perdre jusqu'à un tiers de ses effectifs, à l'occasion d'une vague de licenciements. Si la décision aurait une justification économique, beaucoup d'observateurs y voient un geste de complaisance à l'égard de Donald Trump. La section du titre consacrée aux livres, pour sa part, disparait purement et simplement.
06/02/2026, 09:45
En Suisse, l’Open Access quitte les colloques feutrés et s’impose comme une question de pouvoir : qui organise l’accès au savoir, et qui paie l’addition. swissuniversities et le Fonds national suisse (FNS) portent une stratégie nationale révisée en 2024. Elle reprend l’ambition formulée dès 2017 — un accès ouvert généralisé — mais acte un nouvel horizon : une mise en œuvre « au plus tard » en 2032.
05/02/2026, 16:32
Au Portugal, la tempête Kristin n’a pas seulement arraché des tuiles et transformé des rues en canaux improvisés. Elle a frappé là où l’on pense que rien ne bouge : les bibliothèques. En quelques jours, ces bastions silencieux ont basculé dans le réel brut. Certaines ont baissé le rideau. D’autres ont changé de mission. Postes de secours improvisés, prises électriques prises d’assaut, points d’info, bulles humaines dans des villes privées de courant, de réseau, parfois de repères. Dans les territoires les plus touchés, la situation a été jugée suffisamment grave pour que l’état de calamité soit prolongé jusqu’au 8 février.
05/02/2026, 14:56
Dans les bibliothèques publiques américaines, des titres quittent les rayonnages. Parfois après une contestation formelle, parfois après une décision administrative. Au moins 45 États sont concernés, selon Noticiero Univision, qui s’appuie sur des données de PEN America. Les retraits visent des ouvrages jugés « inappropriés », notamment pour des passages à caractère sexuel, ou écartés au nom d’orientations hostiles aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).
05/02/2026, 13:08
Les librairies indépendantes de Belgique francophone referment 2025 avec un paradoxe familier : le chiffre d’affaires progresse, la fragilité demeure. L’Observatoire de la librairie, suivi par le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB), relève une hausse de 1,4 % sur l’année, plus douce qu’en 2024 (+2,76 %). Dans le même mouvement, la rentabilité moyenne frôle 1 %.
05/02/2026, 11:56
Le choc n'aura heureusement duré que quelques secondes, mais il a suffi pour transformer une bibliothèque en scène de débâcle silencieuse. Dans la nuit du 8 décembre 2025, un séisme au large de l’est d’Aomori (magnitude 7,6, valeur provisoire) secoue le nord du pays. Au matin, à Mutsu, les rayonnages ont vomi leur contenu : piles partout, tranches écornées, cotes à retrouver une à une
05/02/2026, 11:20
Disney a tranché sa succession : Josh D’Amaro, patron des parcs et de Disney Experiences, prendra la direction du groupe le 18 mars 2026, à l’issue de l’assemblée annuelle. Le conseil d’administration, unanime, confie les clés à celui qui pilote l’activité la plus rentable de l’entreprise, entre parcs, croisières, produits dérivés et le laboratoire Imagineering. Bob Iger, revenu aux commandes en 2022 après la parenthèse Bob Chapek, conserve un rôle de conseiller senior jusqu’à la fin de l’année 2026.
04/02/2026, 08:44
Après plus d’un an de silence, Neil Gaiman, figure majeure de la littérature fantastique, a publié le 2 février 2026 une déclaration radicale niant les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui. L’auteur de Sandman et American Gods qualifie ces allégations de « campagne de diffamation » et affirme détenir des preuves contredisant les faits rapportés.
03/02/2026, 12:46
En Chine, le livre ne meurt pas : il mute, et la mue claque comme un coup de tonnerre discret. Pendant que les ventes reculent à peine, le vrai séisme se joue ailleurs : l’étagère perd son pouvoir, la vidéo dicte le désir. Dans ce basculement brutal, libraires, éditeurs et agents observent un futur possible — un monde où un livre n’existe vraiment que s’il survit à l’algorithme et à la vitesse du scroll.
02/02/2026, 14:29
Sous la verrière de l'établissement, ce n’est pas qu’un plan RH qui vacille : c’est l’idée même d’une bibliothèque comme sanctuaire du savoir qui se cabre. Entre algorithmes séduisants et rayonnages vivants, la Bibliothèque d'État du Victoria a frôlé la bascule. Mais auteurs, chercheurs et lecteurs ont sorti les griffes. Derrière les tableaux Excel, une bataille bien plus viscérale s’est jouée : celle de la mémoire contre la mise en spectacle du savoir.
02/02/2026, 13:01
La guerre des données entre dans une phase frontale. Pendant que les géants de l’IA avalent des montagnes de textes, le Parlement européen dégaine enfin le droit d’auteur comme un coupe-circuit. Transparence forcée, rémunération exigée, opacité ciblée : derrière le jargon législatif, une bataille brute se joue — celle de la survie économique et symbolique des créateurs face aux machines affamées.
02/02/2026, 10:31
Dans la rue de Malasaña, les valises roulent plus fort que les chariots de livres. Au cœur de ce vacarme touristique, l’annonce de la fermeture de Tipos Infames agit comme un signal. Le commerce du livre subit un choc urbain, « non éditorial », qui réorganise tout, du bail au stock, de la fréquentation au modèle économique. « La gentrification nous oblige à mettre la clé sous la porte. »
31/01/2026, 13:33
À Venise, la clôture de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri a pris des allures de bulletin météo : ciel chargé sur le livre italien. En 2025, le marché du livre – fiction et essais – recule de 3 % en volumes. Les Italiens ont acheté 99,5 millions d’exemplaires imprimés en librairies, en ligne et en grande distribution, soit trois millions de moins qu’en 2024, selon l’Associazione Italiana Editori (AIE) sur la base de données NielsenIQ BookData.
31/01/2026, 13:25
Dans les allées de la foire du livre de Bagdad, le doute s’est immiscé entre les piles et les couvertures : qui écrit, qui traduit, qui signe ? Un journaliste et écrivain irakien, Sadeq Al‑Taai, affirme avoir repéré des titres dont les auteurs et traducteurs paraissent introuvables, et des bibliographies impossibles à recouper.
31/01/2026, 13:18
Un appel à la grève générale a été lancé à l'ensemble des travailleurs américains, ce vendredi 30 janvier, afin de protester contre la politique du président Donald Trump et plus particulièrement contre les opérations menées par la police de l'immigration. Les librairies indépendantes, très engagées dans ce combat, y ont répondu.
30/01/2026, 16:15
L’Association of American Publishers (AAP) change de présidence au sommet de son conseil d’administration. Ses directeurs ont ainsi élu Tyrrell Mahoney, présidente de Chronicle Books, pour le mandat 2026-2027. La décision s’inscrit dans une continuité organisée : Mahoney siège au conseil depuis 2019 et occupait récemment la fonction de vice-présidente. Dans son communiqué, l’AAP met en avant une dirigeante avec une voix importante pour les maisons indépendantes, dans une période que l’organisation décrit comme marquée par des défis et des transformations pour l’industrie.
30/01/2026, 15:44
Le message arrive comme une lettre ouverte, presque personnalisée, mais surtout calibrée pour un secteur qui regarde 2026 comme un jalon historique. À la tête de l’International Publishers Association, Gvantsa Jobava s’adresse aux éditeurs avec la solennité d’une présidente consciente de la portée symbolique de l’année à venir, marquée par les 130 ans de l’organisation et les 20 ans du Prix Voltaire.
29/01/2026, 17:27
De l'autre côté de l'Atlantique, les exactions de l'ICE, la police de l'immigration, ont largement choqué une partie de la population. Les décès d'Alex Pretti et Renee Nicole Good, abattus par des agents, ont attisé la contestation, alors que d'autres morts auraient été provoquées par des interventions de l'ICE. Au plus près des communautés et des personnes visées par les opérations, les librairies sont devenues de véritables bastions de résistance, à Minneapolis, Portland ou Salisbury.
28/01/2026, 16:45
Une coalition de structures culturelles, de recherche ou de l'enseignement supérieur sonne l'alarme : des dizaines d'artistes, de chercheurs ou de chercheuses de Gaza, attendus en France dans le cadre du programme PAUSE, ont vu leur arrivée bloquée par les autorités. Elle dénonce un obstacle à la « liberté de transmettre, de créer, y compris et surtout en temps de génocide ».
27/01/2026, 11:42
Au détour d’un email se trouve parfois une rencontre : Fotis Loukas compte parmi ces échanges qui interpellent. Auteur d’un conte philosophique autoédité, publié en édition bilingue français / grec, l’aventure de son récit débute par une histoire, racontée à sa fille. Et devenu livre, bien après… Partageant avec nous la genèse de ce texte, il invite à un partage presque universel.
27/01/2026, 11:31
Depuis plusieurs semaines, la population iranienne se soulève, protestant contre la hausse du coût de la vie, mais dénonçant aussi l'inaction du gouvernement et ses habitudes autocrates. Sans surprise, ce dernier a répondu par la violence et la domination, pour un bilan humain qui s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de morts, selon certaines organisations non gouvernementales. La répression se poursuit : le poète et traducteur Ali Asadollahi a été « brutalement interpellé » dans la nuit du 24 janvier.
27/01/2026, 10:39
La communauté internationale du livre perd l’un de ses défenseurs les plus constants. Jim Parker, fondateur du réseau Public Lending Right International (PLRI), s’est éteint, a annoncé La Sofia en relayant un message de l’organisation.
26/01/2026, 17:27
Une prison, par définition, organise la séparation. La culture, elle, pratique l’art inverse : elle relie, elle circule, elle ouvre des portes intérieures quand les autres restent verrouillées. En Espagne, ce paradoxe prend une forme très concrète avec « Transita Cultura », un programme national porté par un accord entre les ministères de la Culture et de l’Intérieur : la culture y entre comme outil de “traitement” pénitentiaire, avec une attention affichée à la population féminine.
26/01/2026, 11:26
La mort d’Alex Jeffrey Pretti, infirmier de réanimation de 37 ans abattu par des agents fédéraux à Minneapolis, s’inscrit dans une série d’événements qui fissurent le récit américain de l’État de droit. Les images, les versions contradictoires, l’enquête annoncée : tout relève désormais d’un rituel. Mais dans le monde littéraire, la réaction reste rare, presque absente. Une exception : Stephen King, dont la voix, familière des fractures nationales, s’est élevée.
25/01/2026, 15:35
Oubliez les cocktails tièdes et les tote bags sponsorisés : ici, la littérature passe les portiques de sécurité et décline son badge. En Argentine, un festival littéraire se tient derrière des murs épais, avec horaires carcéraux et liberté sous contrôle. On y débat de poétique entre deux rondes de surveillants. Le livre entre en prison, non comme un objet confisqué, mais comme un invité officiel, presque subversif par politesse institutionnelle.
25/01/2026, 09:15
Quelques phrases sur un mariage déclenchent un vote scolaire, une tempête médiatique et une purge de rayonnages : on a échappé de justesse à la rafale de chevrotine. Billie Jean King, raquette levée, se transforme en danger public pédagogique. Une biographie pour enfants devient un dossier sensible, un objet à neutraliser. Bienvenue dans la guerre culturelle miniature, où l’enfance sert de front avancé.
25/01/2026, 09:06
Autres articles de la rubrique Métiers
Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.
13/02/2026, 17:41
Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.
13/02/2026, 16:42
Fermée depuis 2019, la bibliothèque Raymond-Queneau s’apprête à accueillir de nouveau le public. L’établissement du quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, rouvrira officiellement le samedi 21 février 2026, à l’issue d’un vaste chantier de modernisation et d’amélioration de l’accessibilité.
13/02/2026, 15:56
Ce samedi 14 février, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle (Mnhn), à Paris, tiendront un piquet de grève aux abords de l'institution, pour la troisième fois en quelques semaines. Les agents réclament une hausse de leurs salaires, pour qu'ils atteignent le même niveau que les rémunérations, à postes comparables, dans d'autres établissements du ministère de l'Enseignement supérieur.
13/02/2026, 15:08
Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.
13/02/2026, 14:00
Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la fermeture immédiate d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans la ville du sud de la France. 9 commerçants du centre-ville contestaient l'ouverture de l'enseigne, réalisée d'après eux sans dépôt de dossier auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial.
13/02/2026, 10:51
Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.
12/02/2026, 16:16
Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ?” », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.
12/02/2026, 15:42
L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.
12/02/2026, 15:22
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.
12/02/2026, 12:09
Dans une économie mondialisée, encore dominée par le dollar, difficile d'échapper aux termes tirés de l'anglais lorsque l'on évoque la finance et le secteur bancaire. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une liste d'équivalents dans la langue de Molière, pour ne pas uniquement parler taux de change et devises...
12/02/2026, 10:30
C’est une page de près de deux siècles qui s’apprête à se tourner à Blois. Olivier Labbé, à la tête de la librairie éponyme située rue Porte-Chartraine, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement en juin prochain. Fondée en 1837, devenue librairie-imprimerie Vannier, elle est reprise par la famille Labbé en 1973. L'enseigne est l’une des plus anciennes de France encore en activité.
11/02/2026, 18:24
Sur proposition de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), la ministre de la Culture Rachida Dati a nommé trois nouveaux présidents de commission. Ils prendront leurs fonctions lors des sessions de janvier et mars 2026. Ces nominations concernent les commissions Vie littéraire, Partir en Livre et Printemps des Poètes.
11/02/2026, 18:14
Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.
11/02/2026, 17:33
À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu rouvre le jeu du bouquinisme à hauteur d’idées : livres politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues de maisons indépendantes, mais aussi un peu de littérature et d’illustré. Né d’un parcours de libraire confronté aux loyers, aux refus d’aides et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un tempo plus lent, une sélection resserrée et une ambition simple : faire des quatre boîtes vertes un lieu de rencontres, de discussions… et de trouvailles.
11/02/2026, 17:03
Réuni le 9 février 2026, le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas réussi à statuer sur la contestation du licenciement de Guillaume Meurice par Radio France. Le dossier sera rejugé par un magistrat professionnel, dans un délai compris entre six mois et deux ans.
11/02/2026, 14:32
À l'occasion de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est finalement exprimée au sujet de la vague d'agressions et de dégradations vécues par les librairies indépendantes ces derniers mois. « Je le redis : la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle ainsi déclaré. Sans évoquer la perquisition subie par la librairie parisienne Violette & Co, ni le comportement de son camp politique au Conseil de Paris.
11/02/2026, 12:03
Une plainte déposée contre l'autrice-compositrice Amanda Palmer et son ex-mari, l'auteur britannique Neil Gaiman, dans l'État du Massachusetts, a été classée sans suite par la justice américaine le vendredi 6 février dernier. Le tribunal a estimé que la procédure devait se dérouler en Nouvelle-Zélande, où les faits allégués d'agressions sexuelles se seraient produits.
11/02/2026, 10:46
Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.
11/02/2026, 10:39
C’est la fin d’une adresse bien identifiée des amateurs de culture japonaise à Strasbourg. La librairie Le Camphrier, installée place Kléber, a annoncé sa fermeture définitive après une liquidation judiciaire.
10/02/2026, 17:54
Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.
10/02/2026, 17:11
Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.
10/02/2026, 14:40
L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.
10/02/2026, 11:47
Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.
10/02/2026, 11:15
Depuis quelques mois, les PFAS se sont ajoutés à la longue liste des éléments nocifs pour l'environnement et la santé humaine, dérivés des activités industrielles. Ces composés per- et polyfluoroalkylés, extrêmement résistants, se retrouvent dans l'eau, l'air, le sol et les sédiments, avec des effets délétères sur les organismes vivants. À défaut d'une méthode pour s'en débarrasser, la Commission d'enrichissement de la langue française a proposé une abréviation française, en équivalent à la version anglophone.
10/02/2026, 10:10
Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.
09/02/2026, 16:33
La fermeture de la librairie Bradley's Bookshop, installée depuis 1983 à Bordeaux, s'est faite en toute discrétion le mercredi 14 janvier dernier. Avec elle disparait pourtant une enseigne bien connue des lecteurs anglophones de la ville de Montesquieu.
09/02/2026, 16:14
Dans l'émission Touche pas à mon poste ! du 8 février 2023, Isabelle Saporta, alors PDG des éditions Fayard — et éditrice du présentateur Cyril Hanouna lui-même — présentait le livre PPDA le Prince Noir, de Romain Verley. Elle évoquait à cette occasion une « enquête incroyable » et revenait sur les accusations d'agressions sexuelles et de viols à l'encontre de l'homme de télévision. Celui-ci l'a assignée en justice, avec Fayard, C8 et le groupe Canal +, pour « atteinte portée à son droit au respect de la présomption d'innocence ».
09/02/2026, 15:17
Boualem Sansal a d’abord affirmé publiquement avoir été déchu de la nationalité algérienne et être « seulement français désormais », avant de préciser à l’AFP qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il s’agissait de « rumeurs ». Il indique en revanche que son passeport algérien a été suspendu, tandis que PEN America dénonce une escalade contre la liberté d’expression.
09/02/2026, 15:15
« Je lui dis que je ne veux plus être adulte, que c’est trop compliqué, que les autres y arrivent, mais pas moi. Je veux rentrer chez moi, en enfance parce que ce n’est que dans ce pays que j’ai été réellement heureux. La vie d’adulte est un territoire trop éloigné de moi et ma jeunesse est devenue un paradis nostalgique dont je ne suis plus sûr d’y avoir vécu. Cette vie m’a désenchanté ».
09/02/2026, 11:12
Avec une attention particulière portée au chrono, la Commission d'enrichissement de la langue française a publié une liste de vocabulaire relative aux sports d'hiver. Pendant les Jeux olympiques, il devient ainsi possible de commenter les exploits des concurrents sans pour autant déraper vers les anglicismes...
09/02/2026, 10:22
Martin de la Soudière est mort le lundi 2 février 2026. Les éditions Anamosa annoncent la disparition de l’ethnologue et géographe, figure singulière des études du paysage, dont l’écriture mêle terrain, mémoire et littérature. Dans leur hommage, les éditeurs saluent un chercheur « qui embarque tout le monde, sur ses chemins de traverse, dans ses amours littéraires. ».
07/02/2026, 17:23
Un courrier ministériel du 15 janvier 2026 révèle ce que beaucoup redoutaient : alors que l'intersyndicale artistes-auteurs avaient enfin obtenu un vote du conseil d'administration de la SSAA mettant un terme aux appels systématiques contre les victimes du scandale AGESSA, les ministères de tutelle ont décidé de bloquer cette décision. Une victoire morale annulée, et une violence institutionnelle qui se poursuit.
07/02/2026, 08:50
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets
Commenter cet article