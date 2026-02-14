Saisie de domaines : une arme récurrente contre les réseaux illégaux en Europe

Selon le communuqué du Department of Justice, l’opération coordonnée cible des sites commerciaux accusés de proposer, sans autorisation, des milliers d’œuvres protégées : films, séries, jeux vidéo, logiciels, mais aussi livres numériques. Les affidavits évoquent « des dizaines de millions de visites par an », des « millions de téléchargements » et une valeur de détail « de plusieurs millions de dollars ».

La mécanique tient en une phrase, sèche, administrative, mais redoutable : « Les trois domaines ont été placés sous la garde du gouvernement des États-Unis. »

Triumvirat Bulgarie–États-Unis-Europe

Le DOJ cite l’appui des partenaires bulgares — service national d’enquête, direction de lutte contre le crime organisé (GDBOP), agence de sécurité nationale (DANS), parquet — ainsi que le rôle de coordination et d’assistance technique d’Europol, de l’antenne HSI d’Athènes et de la représentation locale de Customs and Border Protection à Sofia.

Côté bulgare, des médias locaux décrivent une opération conjointe assortie d’arrestations et de perquisitions, présentée comme une réponse à des plateformes devenues structurelles dans l’écosystème de l’accès illégal aux contenus.

Le DOJ rattache ce type d’action à son dispositif d’assistance internationale en matière de cybercriminalité et de propriété intellectuelle (programme ICHIP), mobilisé ici pour soutenir des partenaires étrangers dans des dossiers transfrontaliers.

Frapper l’infrastructure

Le choix de la « domain seizure » vaut signal : l’enquête vise moins l’utilisateur final que l’ossature technique et économique. Les affidavits mentionnent une monétisation publicitaire, rendue plausible par l’ampleur du trafic, et la saisie coupe l’accès direct au service en neutralisant son adresse la plus visible.

Pour l’édition, l’intérêt tient au détail que le DOJ place noir sur blanc : les services visés diffusent aussi des e-books parmi d’autres catégories. Le précédent fournit donc une grammaire réutilisable contre des bibliothèques pirates, des dépôts d’audiobooks illicites ou des réseaux de scantrad : identifier un point névralgique, obtenir un mandat, basculer le domaine sous contrôle public.

Reste un fait de méthode : le contentieux s’exporte là où se trouve l’actif — registre, DNS, hébergeur, régie. Ce 30 janvier 2026, la chaîne se referme sur des domaines enregistrés aux États-Unis, même si l’exploitation et le public relèvent largement de l’Europe.

C’est précisément ce déplacement qui intéresse les acteurs du livre : l’anti-piratage passe aussi par des leviers d’infrastructure, pas seulement par la chasse aux fichiers.

Crédits illustration : Hnnng CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com