820 millions d’emprunts : les bibliothèques viennent de changer d’échelle mondiale

En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
Le 14/02/2026 à 11:04 par Cécile Mazin
Publié le :
14/02/2026 à 11:04
Dans le détail, OverDrive comptabilise 379,4 millions d’ebooks (+3 %), 315,9 millions d’audiobooks (+13 %), 125,1 millions de magazines (+31 %) et 55,7 millions de comics (+22 %). Les bibliothèques publiques pèsent l’essentiel (737,6 millions de prêts), mais les écoles progressent vite (63,4 millions, +14 %).
Signe d’un changement d’échelle, OverDrive insiste : « Pour la première fois, plus de 200 bibliotèques publiques et scolaires ont dépassé le million de prêts. » Autrement dit : la « bibliothèque plateforme » ne relève plus d’une poignée de mastodontes, elle devient une norme d’infrastructure.
Ce record raconte moins une course aux chiffres qu’une transformation d’habitudes. Les plateformes de prêt numérique travaillent l’instantanéité : recherche, réservation, notifications, retour automatique. L’utilisateur n’entre plus forcément dans un bâtiment pour « aller à la bibliothèque ». Il entre dans un catalogue, qui s’actualise et s’étend, souvent gratuitement, au milieu d’offres commerciales très agressives.
Cette montée en puissance repose aussi sur une diversification des usages. L’audio tire la croissance, les magazines explosent, et le prêt scolaire s’affirme comme un levier de lecture, notamment via Sora. OverDrive ajoute même un autre indicateur : 9,8 millions d’installations Libby en 2025.
En Espagne, la nouvelle a circulé comme un marqueur : des médias et sites professionnels ont repris l’annonce, en la reliant à l’idée d’une bibliothèque « toujours ouverte », accessible à distance, et capable de rivaliser en confort d’usage avec les plateformes marchandes.
Le chiffre mondial ne se lit pas sans contraste national. En Espagne, le prêt numérique public passe d’abord par eBiblio, coordonné par le ministère de la Culture et les communautés autonomes. Pour 2024, le Conseil de coopération bibliothécaire recense 4 113 814 prêts et 209 045 usagers ayant réalisé au moins une transaction, avec une progression marquée des revues et des audiolivres.
À l’échelle régionale, la Communauté de Madrid illustre l’accélération : en 2025, elle revendique plus de 1,6 million de prêts via eBiblio Madrid, pour un total proche de 3,1 millions de prêts, et une hausse du numérique de 22 % sur un an.
Derrière les architectures techniques différentes, une même idée s’impose : la bibliothèque se comporte comme une plateforme, avec ses files d’attente, ses pics de demande, ses titres locomotives. Le prêt numérique, longtemps perçu comme un service annexe, s’affirme comme un canal central d’accès à la lecture — et un terrain de négociation permanente sur les licences, les coûts et la souveraineté des catalogues.
À 820 millions, la question devient politique. Les données, les applications, l’intermédiation : tout cela façonne la visibilité des livres autant que leur disponibilité. Les bibliothèques gagnent en portée mondiale ; elles s’exposent aussi à une dépendance accrue à des opérateurs privés.
À mesure que l’emprunt se concentre dans quelques interfaces, la discussion se déplace : conditions contractuelles, transparence des métriques, capacité à garder la main sur les collections, et place des éditeurs dans l’écosystème. Le record de 2025 ne clôt rien : il ouvre un cycle, où la lecture publique se joue aussi dans la bataille des plateformes.
Crédits photo : Perfecto_Capucine CC 0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
