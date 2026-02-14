Portugal : la science cachée des “grandes découvertes”

Un essai éclaire la science portugaise à l’âge des grandes expéditions. Une enquête dévoile l’envers social et politique de la chaîne des batteries. Un roman noir suit un sicaire en quête de retraite, quand une histoire des croisades baltiques démonte le mythe des chevaliers teutoniques. Jimmy Wales interroge Wikipedia à 25 ans, puis la revue ActuaLitté rapporte la condamnation de Narges Mohammadi.

La science au Portugal à l’âge des grandes découvertes

O Século dos Prodígios (« Le siècle des prodiges »), d’Onésimo Teotónio Almeida, Quetzal Editores, 2018.

La Renaissance, les « grandes découvertes » et la révolution scientifique marquent l’entrée de l’Europe occidentale dans la modernité. Pour les expéditions, la péninsule Ibérique joue un rôle moteur : c’est sur les côtes espagnoles et portugaises que les premiers navires européens prennent la mer. Onésimo Teotónio Almeida rappelle la difficulté du terme « découvertes » : « L’Europe occidentale a découvert qu’il existait d’autres mondes au-delà d’elle-même ; ce furent des découvertes du point de vue européen. » Lire l’article

La sale filière de nos batteries

The Elements of Power. A Story of War, Technology, and the Dirtiest Supply Chain on Earth (« Les éléments de la pile électrique. Une histoire de guerre, de technologie et la plus sale filière de la planète »), de Nicolas Niarchos, Penguin Press, 2026.

Chaque usage quotidien d’un téléphone, d’un ordinateur, d’un jouet ou d’une voiture électrique active une chaîne d’approvisionnement dont l’extrémité concentre exploitation et violences. Nicolas Niarchos, journaliste « de terrain », enquête sur place, notamment en RDC. Des articles cités dans le texte évoquent son profil, ses déplacements et une arrestation à Lubumbashi, ainsi que les enjeux industriels et géopolitiques liés aux matériaux des batteries. Lire l’article

Un tueur à gages veut prendre sa retraite

Las buenas intenciones (« Les bonnes intentions »), de Víctor del Árbol, Destino, 2026.

Un sicaire, après une ultime mission, nourrit un projet de rédemption : se rapprocher de sa sœur, acheter un ranch, quitter la violence. Une journaliste d’investigation, Clara Fité, s’attache à un passé obscur : la disparition, en 1992, de deux jeunes frères dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Lire l’article

Des brutes épaisses, mais très chrétiennes : les chevaliers teutoniques

The Black Cross: A History of the Baltic Crusades (« La Croix noire. Une histoire des croisades baltiques »), d’Aleksander Pluskowski, Yale University Press, 2026.

Les chevaliers teutoniques traînent une réputation de violence, mais leurs campagnes relèvent aussi, officiellement, de croisades légitimées par Rome. Le texte rappelle la logique spirituelle de l’époque : mourir en croisade rapproche de la sainteté et ouvre l’accès à « l’indulgence plénière ». Lire l’article

Wikipedia est-elle menacée par l’IA ?

The Seven Rules of Trust: Why It Is Today’s Most Essential Superpower (« Les sept règles de la confiance. Pourquoi celle-ci est devenue la superpuissance essentielle »), de Jimmy Wales, Bloomsbury, 2025.

Wikipedia, lancée quelques mois avant le 11 septembre, atteint 25 ans. Le texte souligne l’ampleur du projet (millions d’articles, nombreuses langues) et son caractère atypique : une entreprise à but non lucratif fondée sur le volontariat, la coopération et la vérifiabilité. Jimmy Wales rappelle l’objectif : « Un monde où toute personne sur la planète se voit offrir un accès libre à la somme de tout le savoir humain ». Lire l’article

