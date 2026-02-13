Chloé Dabert première femme nommée à la tête du Théâtre national de Bretagne

Actuelle directrice de la Comédie de Reims, elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2027, succédant à Arthur Nauzyciel, en poste depuis 2017. Elle devient ainsi la première femme appelée à diriger l’institution rennaise.

Formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Chloé Dabert s’est imposée comme une metteuse en scène saluée pour la précision et l’engagement de son travail.

Chloé Dabert connaît déjà bien le Théâtre national de Bretagne, où elle a présenté plusieurs créations remarquées par le public et la critique. Parmi elles, Le Firmament, présenté en 2024, et Girls and Boys, monté en 2023 avec l’actrice Bénédicte Cerutti, collaboratrice régulière que l’on retrouve aujourd’hui dans le rôle-titre de Marie Stuart.

Avant même son entrée officielle en fonction, le public rennais aura l’occasion de (re)découvrir son univers artistique. Sa mise en scène de Marie Stuart, actuellement en tournée et saluée par la critique, sera présentée au TNB du 24 au 27 mars 2026.

