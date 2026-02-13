Au vent des îles en lice pour le Bologna Prize 2026, dans la catégorie Océanie

Toute l’équipe d’Au vent des îles s’est réjouie de cette sélection, qui place l’éditeur tahitien aux côtés de maisons reconnues de la région.

Le Bologna Prize récompense des éditeurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail dans six grandes régions du monde : Afrique, Caraïbes/Amérique centrale et du Sud, Amérique du Nord, Asie, Europe et Océanie.

Au-delà de la reconnaissance éditoriale, le prix vise à favoriser les échanges de connaissances et d’idées entre pays, régions et identités culturelles, dans une perspective internationale de promotion de la lecture et de la littérature jeunesse.

Les lauréats sont sélectionnés par les éditeurs exposants à la Foire de Bologne, parmi des maisons d’édition présélectionnées par leurs pairs — éditeurs, associations professionnelles et institutions engagées dans la promotion de la lecture à travers le monde.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le lundi 13 avril 2026, dans le cadre de la Foire du livre jeunesse de Bologne.

Fondée il y a plus de trente ans, Au vent des îles œuvre à l’édition et à la diffusion de la littérature océanienne francophone et en traduction, tant dans le Pacifique sud que dans l’Hexagone. La maison s’est imposée comme un acteur clé de la circulation des voix océaniennes, en particulier dans les domaines de la jeunesse, de la fiction et des essais.

À LIRE - Witi Ihimaera : “La France est plus grande que vous ne le pensez“

Les éditeurs présélectionnés par région :

Afrique

Narrative Landscape Press (Nigeria)

Dar El Shorouk (Égypte)

Éditions Akoma Mba (Cameroun)

Saaraba Éditions (Sénégal)

Kacimbo Kiela (Angola)

Asie

Tulika Publishers (Inde)

Antares Publishing House (Arménie)

Bronze Publishing (Japon)

Bir Publishing (Corée du Sud)

Pratham Books (Inde)

Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du Sud

Claraboya Ediciones (Chili)

Calibroscopio (Argentine)

Escrito con Tiza (Chili)

Ediciones Liebre (Chili)

Lecturita Ediciones (Argentine)

Europe

Luithingh-Sijthoff (Pays-Bas)

Gerstenberg Verlag (Allemagne)

Éditions La Doux (France)

Pato Lógico (Portugal)

Iperborea (Italie)

Amérique du Nord

Simon & Schuster Children’s Publishing (États-Unis)

Tra Publishing (États-Unis)

Orca Book Publishers (Canada)

Tundra Books (Canada)

Milky Way Picture Books (Canada)

À LIRE - “Je voulais que mes personnages aborigènes étudient les colonisateurs”

Océanie

Affirm Press (Australie)

Hardie Grant Children’s Publishing (Australie)

Messy Press (Nouvelle-Zélande)

Wild Dog Books (Australie)

Au vent des îles (Tahiti, Polynésie française)

Crédits photo : Christoph Peter (CC BY-SA 3.0)