39ᵉ édition du Prix Roberval : candidatures ouvertes jusqu’au 30 avril

Créé pour soutenir la production et la diffusion d’œuvres qui expliquent la technologie en langue française, le Prix Roberval distingue chaque année des publications et réalisations contribuant à la médiation scientifique et technique.

Parmi les 27 candidatures enregistrées à ce jour, 24 œuvres sont actuellement en cours d’examen par les membres des comités de présélection. Les titres concernés peuvent être consultés sur le site officiel du concours, dans la rubrique : « Présentation – Le concours 2026 ».

Cette première phase d’analyse précède la sélection des œuvres finalistes, qui seront ensuite soumises aux jurys dans chacune des catégories.

Les organisateurs rappellent que les candidatures restent ouvertes jusqu’au 30 avril prochain. Les auteurs et éditeurs peuvent déposer leurs dossiers directement en ligne, en cliquant sur le bouton « Je candidate ».

Le règlement du concours est disponible ci-dessous :

