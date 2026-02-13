Salon du livre d’Aumale : Alain Juppé et 60 auteurs attendus en mars 2026

L’événement, désormais solidement ancré dans le paysage culturel local, réunira 60 auteurs venus dédicacer leurs ouvrages.

Organisé au cœur de la ville, place des Marchés, le salon ouvrira ses portes en entrée libre, de 9h à 12h 30, puis de 14h à 18h.

Julien Dassin parrain, Alain Juppé invité d’honneur

Pour cette 23ᵉ édition, le salon sera placé sous le parrainage de Julien Dassin, tandis que Alain Juppé en sera l’invité d’honneur. À leurs côtés, plusieurs personnalités sont annoncées, parmi lesquelles Marie-Pierre Planchon, Blanche Raynal, Pascal Bataille, Philippe Risoli, Henri Sannier, Hervé Pouchol, Joëlle Goron ainsi que Père Varin.

La journée sera également rythmée par deux temps forts littéraires. À 12h, se tiendra la remise des prix littéraires des collèges et des écoles. Puis, à 17h30, aura lieu la remise des prix littéraires de la Ville d’Aumale, moment attendu qui met à l’honneur les lauréats sélectionnés.

