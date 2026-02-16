Place de la victoire, 1936 : un polar social au cœur des grèves de juin 1936

Paris, juin 1936. Tandis que les grèves se multiplient à travers le pays et que le gouvernement Blum s’apprête à exercer le pouvoir, un événement dramatique frappe la plus ancienne usine automobile de la capitale. Auguste Brunet, gardien de la Doyenne, est retrouvé mort au pied du bâtiment. La thèse de l’accident semble d’abord s’imposer : une chute lors de sa ronde nocturne. Pourtant, très vite, des zones d’ombre apparaissent.

Le commissaire Bornec, chargé de l’enquête, doit avancer dans un contexte particulièrement tendu. Les 2000 métallurgistes de l’usine ont rejoint le mouvement de grève, compliquant l’accès aux lieux et aux témoignages. Dans cette atmosphère électrique, où revendications sociales et méfiance envers l’autorité se mêlent, chaque piste paraît fragile.

Parallèlement, le journaliste Gabriel Funel et la photographe Camille Dubois, collaboratrice de L’Humanité, profitent de leur accès aux ateliers occupés pour mener leurs propres recherches. Au plus près des ouvriers et de l’effervescence des chaînes arrêtées, ils explorent une autre facette de l’affaire. Entre possible accident, crime dissimulé et instrumentalisation politique, la vérité semble se dérober, tandis qu’au pied de l’usine, le chien du gardien continue d’attendre un maître qui ne reviendra pas.

Les éditions Agullo vous proposent les premières pages en avant-première :

Alexandre Courban a suivi des études d’histoire à l’université à Paris avant de consacrer sa thèse, soutenue en 2005, au journal L’Humanité sur la période 1904-1939. Il exerce aujourd’hui comme programmateur culturel pour la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et occupe, depuis 2020, la fonction de conseiller d’arrondissement chargé de la mémoire et du patrimoine dans le 13e arrondissement de Paris.

