Influence, adulation, haine : le vertige numérique au cœur de Scopophilia

Georgia Samsa vit dans une résidence étudiante vidée par le confinement. Tandis que le monde se replie, elle occupe le silence des couloirs en se filmant dans des gestes ordinaires, allongée au soleil ou croquant un fruit, avant de publier ces fragments d’existence en ligne. Les vues s’accumulent, les abonnés affluent, et la jeune femme voit soudain s’ouvrir devant elle la promesse d’un avenir qu’elle croyait inaccessible.

À mesure que sa notoriété grandit, elle s’approche d’un point de bascule inattendu. Dans les coulisses des shootings, des négociations avec un agent, des lancements de produits et des déferlements de messages (adorations comme haines ) se dévoile un système qui élève les femmes au rang d’icônes pour mieux les sacrifier. En empruntant aux codes de l’horreur et en déployant une langue sensorielle, le roman interroge la confusion entre fiction et réalité et scrute la transformation des liens humains à l’ère des écrans.

Les éditions Les Avrils vous proposent les premières pages en avant-première :

Romancière, scénariste et réalisatrice, Alexandra Matine a d’abord travaillé dans le marketing, notamment chez Netflix, avant de cofonder le studio Human Humans, dédié au développement de fictions et de documentaires. Elle a également créé un podcast consacré aux figures féminines dans le cinéma d’horreur. Née à Paris, elle est aujourd’hui installée à Amsterdam.

Par Clotilde Martin

