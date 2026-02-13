“On a vraiment laissé pourrir des êtres humains” : une tragédie oubliée qui refait surface

Le projet s’appuie sur un partenariat avec Retronews et sur les archives de la Bibliothèque nationale de France. « On a une coédition avec eux, qui ouvre toutes ces archives de presse. » Pedinielli rappelle l’ampleur du fonds : « La BNF possède un exemplaire de chaque journal paru en France depuis 1640 : donc il y a de la matière. »

Un projet qu'elle nous raconte, dans une nouvelle émission de notre podcast :

L’archive ne sert pas de décor : elle structure l’enquête et le récit. « Il s’agit tout autant d’enquêter, de raconter, d’interpréter ces faits divers historiques. » La série se situe entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, avec une exigence assumée : « restituer l’épaisseur médiatique et la dimension politique de chacune des affaires. »

Pedinielli cherche un prisme social, au-delà du crime. « Pas tant pour nous parler de choses affreuses comme des meurtres, mais surtout pour nous parler de la société. » Et elle justifie l’actualité du dispositif : « On a oublié tant de choses qui se sont déjà passées : des auteurs nous re-racontent un prisme qu’on n’attend pas. »

Une tragédie coloniale pour ouvrir la série

Le premier volume, Les Abandonnés de l’île Saint-Paul, de Valentine Imhof, s’ancre dans les années 1930. Pedinielli en donne le pitch : sept ouvriers d’une société de pêche embarquent vers l’océan Indien austral pour pêcher la langouste et la mettre en conserve sur un îlot, « parce que le produit est plus frais. »

CHRONIQUE - Oubliés sur une île : l’affaire vraie qui glace encore aujourd’hui

La compagnie construit une conserverie, puis retient des volontaires pour l’entretien hivernal. Les promesses frôlent l’attrape : « Ils seront payés, ils auront le même salaire pour travailler dix fois moins, ils ont toutes les conserves du monde, et on viendra les chercher quand l’hiver sera fini. » La relève tarde : « Elle n’arrivera que neuf mois plus tard. »

À l’arrivée, « il n’y a plus que trois survivants sur cette île. » Le livre suit l’abandon, la faim, le scorbut, puis le retour en métropole et les témoignages. Et de trancher sur la causalité : « Cette société a abandonné ses sept employés : ça a coûté trop cher d’aller les chercher en temps et en heure. »

La violence, selon elle, se joue aussi au centre. « La violence qui se passe dans les conseils d’administration est terrible : tout ça se règle d’un trait de plume. » Elle résume l’écart entre décisions et vies : « Ce trait de plume a des conséquences catastrophiques sur les ouvriers. »

Paris, décor du pouvoir et clé de lecture

La directrice de la série situe le siège de l’entreprise rue des Pyrénées, à Paris : « C’est là que se prennent toutes les décisions. » Elle insiste : « C’est bien là qu’on a mesuré l’intérêt ou non d’aller dérouter des bateaux. » L’affaire, lointaine, renvoie ainsi à un centre administratif et économique.

À Porte Dorée, elle rappelle l’Exposition coloniale internationale de 1931, au moment même de l’affaire. « La France coloniale arrive, met des usines dans des pays et exploite la main-d’œuvre indigène, pas très chère. » Dans la même logique, elle pointe le recrutement : « On prend aussi les Malgaches : on peut les payer encore moins, et ils ouvrent encore moins leur bouche. »

Au fil de la déambulation, un autre lieu surgit : le pavillon de Saint-Pierre-et-Miquelon, au bord du lac Daumesnil. Michèle Pedinielli y voit un motif de relégation des « terres françaises mais reculées ». « Les terres australes ont toujours été considérées en métropole comme des terres de relégation. »

Elle relie ce vieux logiciel à une actualité récente citée dans le livre : « Ce n’est pas 1825, ce n’est pas 1925, c’est bien 2025 où l’idée de relégation refait surface. » Et elle précise la cible : « Les habitants là-bas, français sur le papier, sont encore considérés comme de la seconde zone. »

Écrire avec l’archive, sans romancer

Michèle Pedinielli précise le cadre littéraire : « Ce ne sera pas des romans : les histoires sont tellement dingues qu’il n’y a pas besoin de romancer. » Le socle, dit-elle, tient dans la presse : « Je voulais qu’on parle de l’histoire à travers la presse et du traitement médiatique. »

Elle décrit l’écriture d’Imhof : « Une écriture pleine de rage et de compassion. » Elle insiste sur la proximité et la retenue : « On est avec eux, au plus près ; il n’y a pas de pathos. » Puis sur la lucidité : « Elle s’en extrait pour expliquer les mécanismes : elle nomme les choses. »

Elle situe aussi l’autrice : professeure de lettres, installée à Saint-Pierre, dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle rappelle un parcours déjà nourri d’histoire : « Elle en est à son quatrième ouvrage. » Puis elle souligne la place des sources : « Ça a été vraiment la matière première. » Et elle résume la méthode : « On se base sur ce qui a été raconté, y compris quand les journaux se contredisent : tout ça raconte l’histoire. »

Enfin, chaque volume s’accompagne d’images : « On a choisi une quinzaine d’illustrations, des dessins de presse, des photos d’époque, des unes de journaux, qui vont scander le récit de l’affaire. » Après ce premier titre, « trois autres ouvrages » sont à venir pour prolonger la série.

Procès, invisibilisation, seconde violence

Après l’île, la scène judiciaire ajoute une couche. « Pendant le procès, on s’est même moqué d’eux, parce que c’était des Bretons et un Malgache. » Et de citer l’argumentaire d’époque : « Ils auraient pu se débrouiller pour ne pas mourir du scorbut. » Elle résume : « Même quand on doit leur rendre justice, ils sont encore un peu plus enfoncés. »

Le texte insiste aussi sur l’effacement colonial. « L’invisibilisation de l’ouvrier malgache : il n’apparaît quasiment nulle part, ni dans les papiers, ni dans les journaux, ni pendant le procès. » Une méthode qui se retrouvait dans d’autres mises en scène coloniales à Paris : « Ils sont exhibés dans ce qui s’appelle un zoo humain. »

L'Histoire n'a définitivement pas fini de nous étonner...

Crédits photo : Michèle Pedinielli © Mouloud Zoughebi

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com