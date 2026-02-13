Culture : le chiffre d’affaires recule encore en volume au 3e trimestre 2025

Dans le détail, l’audiovisuel baisse de 4 % à la fois en volume et en valeur, soit — 266 millions d’euros. La presse suit avec un recul de 5 % en volume et de 2 % en valeur (— 38 millions d’euros). À l’inverse, le spectacle vivant marchand progresse de 6 % en valeur (+ 120 millions d’euros) pour un volume quasi stable, tandis que le patrimoine marchand augmente de 5 % en valeur (+ 12 millions d’euros), là encore avec un volume quasi stable.

Comparé au troisième trimestre 2019, l’ensemble du champ culturel marchand affiche pourtant un volume d’activité supérieur de 5 %. Cette hausse d’ensemble masque une fracture nette : des activités structurellement en retrait (presse, radio) et, à l’autre bout du spectre, des secteurs nettement au-dessus de leur niveau d’avant-crise, comme les jeux vidéo, le design, le spectacle vivant marchand ou l’enregistrement sonore et l’édition musicale.

Audiovisuel : dynamique interne, tensions sur la télévision et les salles

La baisse trimestrielle de l’audiovisuel s’explique d’abord par un décrochage de l’édition de chaînes généralistes, en recul de 20 % sur un an, qui concentre près des deux tiers de la baisse en valeur du secteur. À côté, l’édition de jeux électroniques se distingue : + 20 % en volume et + 25 % en valeur sur un an, soit + 194 millions d’euros. Sur la longue période, les jeux vidéo culminent : + 119 % en volume par rapport au troisième trimestre 2019, à un niveau record depuis 2019.

La projection cinématographique contribue aussi au mouvement baissier. Son chiffre d’affaires recule de 14 % en volume comme en valeur sur un an (— 61 millions d’euros) et reste inférieur de 8 % à son niveau du troisième trimestre 2019. La fréquentation des salles, mesurée en entrées, s’établit à 33,82 millions au troisième trimestre 2025, en baisse de 19,7 % sur un an, selon le CNC.

ANALYSE – La culture passe un troisième trimestre consécutif dans le rouge

À l’intérieur de l’audiovisuel, la radio se trouve au plus bas depuis le deuxième trimestre 2020 : – 22 % en volume et — 15 % en valeur sur un an, soit — 42 millions d’euros, avec un volume inférieur de 29 % à celui de 2019. L’Arcom attribue cette érosion à la baisse d’audience et à la concurrence des services audio numériques, qui pèse sur les recettes publicitaires.

Livre : stabilité à court terme, écart prix/quantités sur cinq ans

Dans ce paysage contrasté, le livre fait figure de secteur stable à court terme. Au troisième trimestre 2025, son chiffre d’affaires demeure stable en volume par rapport au troisième trimestre 2024 et quasi stable en valeur. Cette stabilité agrège des évolutions opposées : une baisse de plus de 10 % des activités de traduction et d’interprétariat, contrebalancée par le commerce de détail de livres et, dans une moindre mesure, par l’évolution des activités d’édition.

La situation change dès que la comparaison remonte à l’avant-crise sanitaire. Par rapport au troisième trimestre 2019, le volume d’activité du livre diminue de 3 %, tandis que le chiffre d’affaires en valeur correspondant progresse de 9 %. L’écart entre volume et valeur renvoie à l’évolution des prix et à une trajectoire où l’activité se recompose sans retrouver ses quantités vendues de 2019. Le profil saisonnier reste marqué, avec des points hauts réguliers au quatrième trimestre, tirés par les ventes de fin d’année, avec un pic en décembre.

Un autre indicateur converge : la quasi-stabilité en valeur sur un an se rapproche de celle des ventes de livres imprimés neufs mesurées par NielsenIQ/GfK, données reprises par la presse professionnelle.

Le reste du champ culturel : gagnants, perdants, et effet prix

Hors livre, plusieurs secteurs confirment une reprise durable depuis 2021. L’enregistrement sonore et l’édition musicale progressent de 5 % en volume et de 9 % en valeur sur un an (+ 36 millions d’euros). Sur cinq ans, le secteur affiche + 31 % en volume et + 48 % en valeur, dynamique associée à l’essor de l’écoute en flux et des abonnements payants.

Le spectacle vivant marchand dépasse nettement son niveau d’avant-crise : + 36 % en volume et + 47 % en valeur par rapport au troisième trimestre 2019. Les arts visuels restent quasi stables sur un an en valeur, mais se situent très au-dessus de 2019 : + 37 % en volume (+ 45 % en valeur), tirés notamment par le design, en hausse de 5 % sur un an et à + 69 % en volume sur cinq ans.

À l’inverse, la presse s’inscrit dans une tendance longue de recul : – 21 % en volume par rapport au troisième trimestre 2019, et — 6 % en valeur. La publicité demeure stable en valeur sur un an, mais décroît de 2 % en volume ; comparée à 2019, elle recule de 6 % en volume malgré une progression de 2 % en valeur, signe d’un effet prix. Enfin, l’architecture se situe en quasi-stabilité sur un an et progresse de 2 % en volume sur cinq ans, avec + 15 % en valeur.

