Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

On s’est plantés il y a dix ans“ : pourquoi Pollen revient à la diffusion

Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.

Le 13/02/2026 à 17:41 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

13/02/2026 à 17:41

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Pour Benoît Vaillant, directeur de Pollen, la relance de la diffusion ne relève ni de la nostalgie ni d’un simple retour à une activité mise entre parenthèses. Elle s’inscrit dans un parcours personnel autant que dans l’évolution de l’entreprise. « Nous n’avions pas fait de diffusion depuis une dizaine d’années. J’ai eu 50 ans, et, à ce moment-là, être chef des ventes n’était pas forcément mon rêve de vie », nous confie-t-il.

Mais Pollen, dit-il, n’est plus la même structure qu’il y a dix ans. « On a énormément grandi. On a quasiment triplé de taille, on frôlait les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires net, et on a considérablement renforcé notre outil de distribution. » Autrement dit, la relance ne s’improvise pas : elle repose sur un outil logistique et financier consolidé au fil des années.

Un marché plus tendu, et la fin des illusions

Pollen revient aujourd’hui sur le terrain de la diffusion, dans un contexte changé. « Depuis un an ou deux, le marché se tend. L’euphorie post-Covid est oubliée », constate Benoît Vaillant. Dans ce cadre, estime-t-il, les éditeurs ont besoin d’un accompagnement plus structuré : « Il faut reprendre la main et proposer une nouvelle offre de diffusion. »

Le dirigeant se montre lucide : « Les belles années ne reviendront pas. Les mises en place plus conséquentes, je ne pense pas qu’elles reviennent. » Il observe une érosion progressive des lectorats et un marché plus étroit, où les titres se concurrencent davantage. La relance de la diffusion s’inscrit donc dans une logique d’adaptation : reconstruire un outil commercial ajusté à un marché plus exigeant, en assumant que le cadre a durablement changé.

« Un plus petit bateau »

La métaphore nautique revient pour expliquer la philosophie de départ : Pollen ne veut pas démarrer avec une structure trop lourde, car ce serait un risque immédiat dans une période jugée instable. « On a quand même une mini-tempête devant nous. Soit on est un très gros bateau, un paquebot avec 6000 chambres : ça tangue un peu, mais on encaisse. Soit on est un plus petit bateau — et Pollen, c’est un plus petit bateau. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas qu’il soit trop chargé, parce que s’il est trop plein, il coule. »

C’est dans cette logique que s’inscrit le format du lancement annoncé : une équipe commerciale qui démarre au 1er mai, et une sélection d’éditeurs limitée, « entre 60 et 80 éditeurs », sur près de 300 maisons accompagnées au total, dont les deux tiers le sont déjà via la distribution. « La tentation, quand les temps sont durs, serait de se dire : le marché se contracte, donc je vais diffuser plus d’éditeurs et voir plus de livres. Ce n’est pas ce qu’on veut faire. C’est presque l’inverse : se resserrer sur une offre cohérente, avec une équipe légère. »

Tous les éditeurs n’ont pas besoin d’un diffuseur, insiste-t-il. « Je pense par exemple aux éditions Poesis, qui travaillent très bien en direct avec leur réseau de libraires. Deux fois par an, ils passent leurs coups de fil, et ça fonctionne. » En revanche, la diffusion prend tout son sens pour des maisons qui ont atteint un certain rythme de publication, « entre 4 et 20 titres par an », et qui « ont besoin d’un relais structuré sur le terrain ». 

Librairie indépendante : un centre de gravité qui « rebascule »

Pollen entend concentrer son énergie sur les rayons dans lesquels l’entreprise estime disposer d’une légitimité et d’un savoir-faire reconnus. « Les Beaux-Arts, avec une forte dimension photographie, le cinéma et l’architecture. La littérature, la jeunesse et des sciences humaines plutôt engagées. »

L’enjeu n’est pas seulement commercial, il est aussi relationnel. Pour le dirigeant, la qualité et la cohérence de l’offre conditionnent l’accueil en librairie. « Un libraire ne choisit pas ce métier pour devenir commerçant. Sinon, il vendrait des yaourts ou des salopettes. Il est libraire parce qu’il aime les livres. Si on arrive avec une offre solide et cohérente, on sera mieux reçus. »

« Notre centre de gravité va clairement se redéplacer vers la librairie indépendante », précise Benoît Vaillant. Il nuance au passage une idée souvent répétée dans le secteur : « On a longtemps dit que l’édition indépendante et la librairie indépendante allaient naturellement ensemble. En réalité, ce n’était pas si évident : chacun a ses contraintes économiques, ses propres équilibres. »

Mais le contexte actuel change la donne. « Avec la concentration chez les grands groupes, la baisse des mises en place et les tensions sur le marché, notre terrain de jeu rebascule très nettement vers la librairie indépendante. »

Six secteurs, Paris coupé en deux

Sur le terrain, Pollen déploiera six représentants, répartis sur une carte de France découpée en secteurs. L’un des choix structurants concerne Paris, scindé en deux zones distinctes. « C’est important, parce qu’on sait que c’est un territoire stratégique pour nous. Plutôt que d’avoir un représentant pour tout Paris et de vastes zones en province, on a préféré répartir autrement et donner à la capitale un traitement spécifique. »

Au-delà du découpage géographique, le dirigeant insiste sur la méthode de recrutement. L’équipe a reçu entre 80 et 100 candidatures. Mais, précise-t-il, « on n’a pas recruté six représentants, on a recruté un collectif. À chaque candidature, on se demandait : si je prends cette personne, comment s’intègre-t-elle au groupe ? Est-ce que l’ensemble tient ? » L’objectif : « Que nos rayons soient portés par de vrais amateurs du sujet. On a aussi veillé à l’équilibre des âges, et évidemment à la mixité. »

La relance repose par ailleurs sur une équation financière serrée. « Une équipe commerciale, ça consomme énormément de trésorerie. On démarre, mais les revenus arrivent plusieurs mois plus tard : il faut pouvoir financer les salaires en amont », souligne Benoît Vaillant. « La trésorerie, on l’a. Mais le piège serait de prendre tout et de faire n’importe quoi. »

Autre point de vigilance : les retours, sur lesquels « personne ne gagne d’argent ». Pollen annonce des outils statistiques renforcés « pour être très vigilants sur les taux de retour ».

« Ce projet est aussi né d’une rencontre »

Benoît Vaillant ne réécrit pas l’histoire : s’il relance aujourd’hui la diffusion, c’est aussi parce qu’il estime avoir tiré les leçons de l’épisode d’il y a dix ans. « On s’est plantés, et la première responsabilité, elle est pour moi : je ne suis pas un directeur commercial. Ce n’est pas mon métier. Je sais faire d’autres choses dans cette entreprise, mais pas piloter une force de vente au quotidien. »

La différence, cette fois, tient à l’arrivée d’une personne dédiée, appelée à prendre la direction commerciale et à entrer au capital. « Ce projet est aussi né d’une rencontre. Quelqu’un nous rejoint, avec les compétences et l’expérience nécessaires sur l’édition indépendante. C’est ce qui rend l’aventure possible aujourd’hui. »

Alors que Pollen poursuit sa croissance, Benoît Vaillant résume l'objectif : « On considère qu’on joue dans la même cour qu’Harmonia Mundi ou les Belles Lettres. L’ambition, c’est d’être à ce niveau-là. » La présentation de l’équipe devrait intervenir en mars. 

Un soutien qui fait chaud au coeur

Au-delà des considérations financières et organisationnelles, Benoît Vaillant dit avoir été frappé par la réception du projet. « Le soutien des éditeurs a été immédiat. Et même des libraires qui traversent une période compliquée nous ont témoigné leur confiance », souligne-t-il.

À LIRE - DG Diffusion crée sa branche DG Distribution

« Je pensais qu’il faudrait convaincre, argumenter, presque se battre pour relancer la machine. En réalité, ce n’est pas ce qu’on a ressenti. C’est rassurant. Ça veut dire que le travail mené depuis vingt ou vingt-cinq ans est reconnu. »

Crédits photo : Domaine public

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Les éditions du Tiroir passent de Makassar à DOD & Cie

À partir du 1er avril 2026, les Éditions du Tiroir confieront leur diffusion-distribution à DOD & Cie, mettant fin à leur collaboration avec Makassar. Ce changement intervient alors que l’éditeur belge prépare plusieurs parutions marquantes pour le printemps, en bande dessinée patrimoniale comme en docu-BD.

26/01/2026, 14:24

ActuaLitté

Les éditions Rouquemoute changent de diffuseur-distributeur

La maison d’édition indépendante de bande dessinée Rouquemoute, basée à Nantes, change de diffuseur-distributeur. À compter du 1er février 2026, l’éditeur rejoint le catalogue de Dod&Cie, après dix années de collaboration avec BLDD Images. Ce changement intervient alors que Rouquemoute s’apprête à célébrer ses dix ans d’existence en 2026.

16/01/2026, 17:58

ActuaLitté

Hachette : Diff Diffusion recrute un nouveau responsable des ventes

Diff Diffusion, filiale du groupe Hachette, confie la responsabilité de ses ventes à Pierre Marie Dubreucq. 

16/01/2026, 12:09

ActuaLitté

Anne Grégoire nommée directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi

Anne Grégoire occupe désormais le poste de Directrice générale adjointe chez Harmonia Mundi Livre. Elle indique avoir pris ces fonctions en janvier 2026, à Arles.

07/01/2026, 11:38

ActuaLitté

DG Diffusion crée sa branche DG Distribution

Acteur indépendant du marché du livre depuis 1987, le Groupe DG Diffusion annonce la création de DG Distribution, une nouvelle branche dédiée à la distribution d’ouvrages pour les éditeurs indépendants. Une solution pour renforcer l'engagement de l'entreprise auprès de ces maisons.

12/11/2025, 12:39

ActuaLitté

Les Rêves d'Ily confie sa diffusion-distribution à DG Diffusion

La maison d'édition jeunesse Les Rêves d'Ily annonce qu'elle confie sa diffusion et sa distribution à DG Diffusion, renforçant ainsi l'accès de son catalogue jeunesse dans les librairies partout en France.

07/11/2025, 11:38

ActuaLitté

Sans éditeur, pas sans filet : Lena Situations quitte Editis pour Média Participations

Elle avait quitté sans faire trop de bruit la maison qui l’avait propulsée en star des ventes — plus de 400.000 exemplaires. Lena Situations se séparait de Robert Laffont, pour ouvrir sa propre maison, Lena éditions. Mais pour le groupe Editis, le coup est un peu plus dur encore. 

03/10/2025, 11:20

ActuaLitté

“Les enfants s’interrogent sur notre monde et nous devons y répondre”

Nées en 2013 autour d’un projet artistique et littéraire porté par la passion de leur fondateur, les éditions Lansdalls se sont imposées en quelques années comme une maison curieuse et exigeante, attachée à conjuguer plaisir de lecture et ouverture au monde. De la jeunesse à la littérature adulte, leur catalogue reflète un goût affirmé pour les histoires qui font vibrer, réfléchir et rêver. Entretien.

29/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Harmonia Mundi accueille deux nouveaux éditeurs tournés vers l’image

À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.

27/09/2025, 09:34

ActuaLitté

Distribution scolaire : Ellipses étend son catalogue avec Black Cat – Cideb

Les éditions Ellipses annoncent un partenariat avec les éditions Black Cat – Cideb (qui appartiennent au groupe Mondadori), actives sur le marché scolaire international. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans le développement de l’activité de diffusion et distribution d’Ellipses, qui intègre dans son réseau un acteur spécialisé dans l’édition multilingue. 

29/07/2025, 17:45

ActuaLitté

DOD&Cie muscle son catalogue BD avec Komics Initiative

Le groupe de diffusion DOD&Cie poursuit sa stratégie de renforcement dans l’univers de la bande dessinée. Depuis le 1er juillet, il accueille au sein de son portefeuille l’éditeur Komics Initiative, figure indépendante du secteur. Et d'autres signatures approchent.

25/07/2025, 10:37

ActuaLitté

Chefclub rejoint Interforum : un partenariat stratégique pour ses livres jeunesse

À compter de juillet 2025, Chefclub confiera la distribution de ses ouvrages à Interforum, tandis que la diffusion sera assurée par les équipes d’Editis Éducation.

22/07/2025, 17:54

ActuaLitté

Interforum Canada se dote d'une équipe spécialisée BD et manga

Interforum Canada renforce son organisation avec la création d’un quatrième pôle dédié à la bande dessinée et aux mangas. Cette nouvelle équipe aura pour objectif de valoriser davantage ce segment éditorial en pleine croissance, à travers une approche spécialisée et experte.

21/07/2025, 11:09

ActuaLitté

Distribution du livre : MDS mise sur l’IA et un entrepôt géant

Avec un nouvel entrepôt de 6000 m² et un futur CRM (outil de gestion de la relation client) enrichi par l’intelligence artificielle, MDS - distributeur de livres, filiale du groupe Media Participations - amorce une nouvelle phase de sa transformation pour répondre toujours mieux aux besoins des acteurs de la chaîne du livre, des éditeurs aux points de vente, explique la structure.

15/07/2025, 12:40

ActuaLitté

Mangas : consommation illicite et IA, l’Arcom alerte sur les défis qui secouent le secteur

Le manga et l’anime, piliers de la culture japonaise, occupent aujourd’hui une place majeure dans le paysage culturel et audiovisuel français. C’est ce que confirme un rapport publié par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui dresse un état des lieux complet d'un secteur en pleine mutation.

07/07/2025, 17:24

ActuaLitté

Comment allier respect du droit d'auteur et transition écologique ?

Face aux défis environnementaux croissants, le droit d’auteur peut-il devenir un levier pour accompagner la transition écologique des industries culturelles ? C’est à cette question que s’est attelée la Commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui vient de remettre son rapport officiel, fruit de deux années de travaux, à l’issue d’une réflexion nourrie associant experts et professionnels du secteur.

07/07/2025, 14:06

ActuaLitté

Harmonia Mundi Livre : après la grève, les salariés obtiennent gain de cause

Après une journée de grève le 26 juin dernier, la direction a accepté — quasiment — telles quelles les revendications portées par la délégation syndicale. L'accord, signé ce mardi matin à 10h après consultation des équipes, est salué comme « une vraie victoire, pas seulement symbolique ».

01/07/2025, 17:19

ActuaLitté

Rentrée littéraire : en 2025, la production de livres repart à la hausse

Essor inattendu pour la rentrée 2025. Publication record depuis trois ans. Entre août et octobre, 484 romans s’envoleront vers les librairies. Cette vague littéraire se compose de 344 titres en langue française, parmi lesquels émergent 73 premiers romans, marque d’un foisonnement de nouvelles voix. À l’international, 140 traductions complètent l’ensemble, en légère baisse par rapport à l’an dernier.

28/06/2025, 22:58

ActuaLitté

Grève chez Harmonia Mundi Livre : le malaise social s’installe

La journée du 26 juin n’a pas démarré comme les autres dans les locaux d’Harmonia Mundi Livre. À 8 heures précises, les chaînes logistiques se sont figées. Une large majorité des salariés a répondu à l’appel à la grève lancé au petit matin. Ainsi, près de 80 % des 130 employés auraient cessé le travail. Une mobilisation rare dans cette entreprise familiale reconnue du secteur du livre.

27/06/2025, 09:54

ActuaLitté

Le pari gagnant de DG Diffusion pour renforcer la confiance des éditeurs

Quarante ans d’indépendance, ça forge un tempérament. Installé dans la région toulousaine, le groupe DG Diffusion affine depuis des décennies son modèle : un diffuseur-distributeur au service des éditeurs, avec un pied solide dans la logistique et un autre dans le relationnel. Mais depuis l’arrivée d’Amélie Maillot à sa tête en 2022, le ton s’affirme, les frontières s’élargissent et les engagements se posent noir sur blanc.

26/06/2025, 15:06

ActuaLitté

En Bretagne, clap de fin pour Coop Breizh

Le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation de l'éditeur, producteur et distributeur Coop Breizh, établie à Spézet dans le Finistère, qui était en redressement judiciaire depuis septembre dernier.

18/06/2025, 16:20

ActuaLitté

Édition : PPUR change de diffusion et distribution suisses

La Fondation des Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR) annonce deux évolutions majeures concernant la diffusion et la distribution de ses maisons d’édition, avec deux échéances distinctes en 2025.

02/06/2025, 18:18

ActuaLitté

Les romans d’enfance choisis par des plumes contemporaines

Le Livre de Poche Jeunesse lancera, dès le 2 juillet 2025, une nouvelle collection intitulée Le livre de mes 10 ans, imaginée et dirigée par l’autrice et journaliste Titiou Lecoq. Cinq titres, choisis par des écrivains tels que Mona Chollet, Nicolas Mathieu ou Alice Zeniter, seront réédités avec des préfaces inédites et des enrichissements éditoriaux. L’objectif : faire redécouvrir aux jeunes lecteurs les romans qui les ont eux-mêmes marqués en soufflant leur dixième bougie.

02/06/2025, 12:59

ActuaLitté

Michel Lafon et Editis reconduisent leur partenariat de diffusion-distribution

Michel Lafon, Président fondateur des Éditions Michel Lafon, et Elsa Lafon, Directrice Générale, annoncent la reconduction de l’accord de diffusion-distribution qui les lie au groupe Editis.

11/04/2025, 12:20

ActuaLitté

Humanités écologiques en librairie : Wildproject rejoint Harmonia Mundi Livre

ActuaLitté apprend que les éditions Wildproject rejoignent les maisons diffusées et distribuées par Harmonia Mundi livre. À compter de ce 1er mars, la structure rejoindra maisons partenaires, aux lignes éditoriales qui ne manquent pas de se faire écho.

28/02/2025, 17:32

ActuaLitté

DG Diffusion élargit son catalogue avec trois nouvelles maisons

En 2025, DG Diffusion intègre trois nouvelles maisons d’édition à son catalogue. Dès février, les éditions Chafouine ont rejoint la structure, suivies en mars par les Éditions Sofrocay, et en avril par Pomango. « Ces nouveaux partenariats viennent enrichir l’offre éditoriale et confirment la volonté qu’à le groupe d’accompagner des éditeurs engagés dans des domaines variés comme le développement personnel, l’éducation et la jeunesse », assure le diffuseur-distributeur.

05/02/2025, 16:56

ActuaLitté

Toutes les maisons qui rejoignent Harmonia Mundi Livre en 2025

La liste des maisons d'édition qui intégreront la diffusion d'Harmonia Mundi Livre à compter du 1er janvier 2025, nous a été partagée par Violette Tastet, directrice du Pôle Relations éditeurs et Marketing. On dénombre ainsi quatre structures indépendantes : deux axées jeunesse, deux BD et manga.

10/01/2025, 12:34

ActuaLitté

Editis ferme la salle des ventes d'Interforum à Ivry-sur-Seine

Le mouvement se poursuit au sein du groupe de Daniel Kretinsky : la dernière salle des ventes d’Interforum, basée à Ivry sera fermée en juin prochain, selon les informations communiquées à ActuaLitté. Alain Danjou, directeur de la distribution chez Editis, a informé les six salariés concernés ce 8 janvier.

09/01/2025, 10:38

ActuaLitté

Chez Editis, des représentants déplorent “un dialogue social très dégradé”

Presque un an jour pour jour après un mouvement social déjà suscité par des revendications portant sur les rémunérations, des salariés du groupe Editis pointent des négociations annuelles obligatoires « encore pires que l'année dernière ». Des représentants ont boycotté une réunion avec la direction du groupe, ce 16 décembre, afin que cette dernière abandonne sa « novlangue » au sujet des salaires, de la reconnaissance et des statuts.

17/12/2024, 13:08

ActuaLitté

Le Seuil suspend la vente de documents inédits de Lévi-Strauss

Monique Levi-Strauss, épouse de l’anthropologue, avait confié à l’éditeur Le Seuil des dessins collectés dans les années 30, lors d’un séjour chez les Caduveos. Des motifs, réalisés par les femmes sur le corps, furent reproduits sur papier et offerts en remerciement de « perles de verre multicolores » que Claude Levi-Strauss leur avait offertes. Un florilège dont la maison a fait un livre, Peintures caduveo.

19/11/2024, 12:27

ActuaLitté

La dynamique DG Diffusion : arrivée de 13 nouvelles maisons d'édition

Le groupe DG Diffusion, acteur historique dans la diffusion et la distribution de livres et de produits liés au bien-être et à l’épanouissement, poursuit sa croissance et renforce sa position sur le marché éditorial en accueillant 13 nouvelles maisons d’édition dans son portefeuille.

18/11/2024, 12:07

ActuaLitté

Interforum : Stéphane Vincent, directeur des diffusions France

À l'occasion d'une prise de parole devant les équipes d'Editis, ce 14 octobre, Catherine Lucet, directrice générale du groupe, a confirmé la nomination de Stéphane Vincent en tant que directeur des diffusions France d'Interforum.

15/10/2024, 11:26

ActuaLitté

Interforum : “On travaille à la mesure de nos salaires”

Quatre jours d’activité très fortement ralentie, dont une journée de piquet de grève : la situation ne s’arrange définitivement pas pour Interforum. Dans les entrepôts, les cartons d'ouvrages sont expédiés aussi vite que possible. « On est très fatigués, donc on travaille à la mesure de nos salaires », lâche un employé mi-figue, mi-raisin.

04/10/2024, 15:33

ActuaLitté

Une grève bloque la sortie des livres de Riad Sattouf et Michel Bussi

Un an après un débrayage identique, les salariés remettent le couvert : la direction d’Editis sera de nouveau confrontée à un mouvement social, ce 30 septembre. Aucun livre ne sera acheminé vers les librairies : un blocage complet des nouveautés, dont le dessinateur Riad Sattouf et le romancier Michel Bussi.

27/09/2024, 16:03

ActuaLitté

La Déferlante #15 : contre les extrêmes droites, résister en féministes

Le 15e numéro de la revue La Déferlante résulte d’une année de travail : on comprendra aisément que ce trimestriel en ait alors fait un numéro spécial. Alors que l’Élysée est en quête d’un ou d’une locataire pour Matignon, le numéro ne manque certainement pas d’à-propos.

02/09/2024, 16:35

ActuaLitté

"Quoi qu'il arrive, nous devrons continuer à trouver des solutions"

Depuis le 16 août dernier, la solution ERP Octave est hors service. La cause ? L'éditeur de logiciel a été victime d'un de ses tristement fameux rançongiciels. Parmi ses clients, huit distributeurs, dont Pollen et Makassar. Les deux acteurs de l'édition indépendante exposent les conséquences de ce blocage et les solutions envisagées, espérant un retour à la normale rapide. Et de nous révéler que leur propre solution ERP, initiée dès 2020, Medios, devrait être opérationnelle à partir de 2025.

27/08/2024, 17:41

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Culture : le chiffre d’affaires recule encore en volume au 3e trimestre 2025

Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.  

13/02/2026, 16:42

ActuaLitté

La bibliothèque Raymond-Queneau rouvre ses portes après six ans de fermeture

Fermée depuis 2019, la bibliothèque Raymond-Queneau s’apprête à accueillir de nouveau le public. L’établissement du quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, rouvrira officiellement le samedi 21 février 2026, à l’issue d’un vaste chantier de modernisation et d’amélioration de l’accessibilité.

13/02/2026, 15:56

ActuaLitté

À Paris, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle en grève

Ce samedi 14 février, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle (Mnhn), à Paris, tiendront un piquet de grève aux abords de l'institution, pour la troisième fois en quelques semaines. Les agents réclament une hausse de leurs salaires, pour qu'ils atteignent le même niveau que les rémunérations, à postes comparables, dans d'autres établissements du ministère de l'Enseignement supérieur.

13/02/2026, 15:08

ActuaLitté

Actes Sud muscle sa direction commerciale avec trois recrutements

Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.

13/02/2026, 14:00

ActuaLitté

À Perpignan, des commerçants, dont des librairies, font fermer Cultura

Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la fermeture immédiate d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans la ville du sud de la France. 9 commerçants du centre-ville contestaient l'ouverture de l'enseigne, réalisée d'après eux sans dépôt de dossier auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial.

13/02/2026, 10:51

ActuaLitté

Affaire Epstein : Gallimard reporte la parution du livre de Jack Lang ?

Selon une information publiée par Marianne, Gallimard a décidé de suspendre la parution de Ma vie avec François Mitterrand, le prochain ouvrage de Jack Lang, initialement annoncé pour mai 2026. 

12/02/2026, 18:33

ActuaLitté

Collecte globale de livres en Russie : l’offensive culturelle à l'ère des librairies menacées

Du 9 au 15 février 2026, la Russie donne des livres sous les projecteurs. Le ministère de la Culture soutient une collecte nationale qui mobilise bibliothèques, librairies, maisons d’édition et institutions culturelles. Objectif affiché : faire entrer des titres récents et des rééditions de classiques dans des établissements dont les fonds réclament de l'aide...

12/02/2026, 17:46

ActuaLitté

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant

À Tokyo, la bibliothèque publique cesse d’être un simple lieu de prêt. Elle devient un moteur d’apprentissage, au plus près du quotidien, pour des habitants qui apprennent le japonais et cherchent autre chose qu’un manuel. Dans plusieurs établissements, la lecture extensive — le “tadoku” — prend corps à travers des animations, des fonds adaptés, et des bibliothécaires qui tirent les services multiculturels vers le concret.

12/02/2026, 16:42

ActuaLitté

Chez Jeanne, librairie-café, papeterie et “lieu de créativité”, bientôt à Ernée

Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.

12/02/2026, 16:16

ActuaLitté

L'éditrice BD Élise Rouyer rejoint Fluide Glacial

Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ? », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.

12/02/2026, 15:42

ActuaLitté

Cees Nooteboom : “Une insatiable curiosité pour les êtres”

L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.

12/02/2026, 15:22

ActuaLitté

La société éditrice de Charlotte mensuel en liquidation judiciaire

Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.

12/02/2026, 12:58

ActuaLitté

Brésil : 6000 bibliothèques… et pourtant la lecture reste hors de portée

Au Brésil, le chiffre rassure et le terrain résiste. Le pays recense 6057 bibliothèques publiques en fonctionnement, mais l’accès au livre demeure inégal, parfois laborieux, souvent décourageant. Le sujet a surgi à Brasilia lors d’une audition de la Commission de la culture de la Chambre des députés, le 17 octobre 2019. Et depuis, fait amplement parler.

12/02/2026, 12:14

ActuaLitté

Les parutions du mois au Tripode : fiction, manga et biographie

La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.

12/02/2026, 12:09

ActuaLitté

Vocabulaire de la finance : ne négociez plus avec la langue française

Dans une économie mondialisée, encore dominée par le dollar, difficile d'échapper aux termes tirés de l'anglais lorsque l'on évoque la finance et le secteur bancaire. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une liste d'équivalents dans la langue de Molière, pour ne pas uniquement parler taux de change et devises...

12/02/2026, 10:30

ActuaLitté

Fondée en 1837, la librairie Labbé fermera en juin

C’est une page de près de deux siècles qui s’apprête à se tourner à Blois. Olivier Labbé, à la tête de la librairie éponyme située rue Porte-Chartraine, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement en juin prochain. Fondée en 1837, devenue librairie-imprimerie Vannier, elle est reprise par la famille Labbé en 1973. L'enseigne est l’une des plus anciennes de France encore en activité.

11/02/2026, 18:24

ActuaLitté

CNL : trois nouveaux présidents de commission nommés

Sur proposition de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), la ministre de la Culture Rachida Dati a nommé trois nouveaux présidents de commission. Ils prendront leurs fonctions lors des sessions de janvier et mars 2026. Ces nominations concernent les commissions Vie littéraire, Partir en Livre et Printemps des Poètes.

11/02/2026, 18:14

ActuaLitté

En dessous du volcan de Malcolm Lowry : une nouvelle traduction signée Claro en 2028

Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.

11/02/2026, 17:33

ActuaLitté

Les éditions Mazarine (Fayard) recrutent une nouvelle directrice littéraire

Après treize années passées chez Prisma Media, Ambre Rouvière annonce son départ pour rejoindre Hachette Livre. Elle devient directrice littéraire des éditions Mazarine.

11/02/2026, 17:30

ActuaLitté

Mémoire du Feu, le nouveau bouquiniste “politique“ des quais de Seine

À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu rouvre le jeu du bouquinisme à hauteur d’idées : livres politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues de maisons indépendantes, mais aussi un peu de littérature et d’illustré. Né d’un parcours de libraire confronté aux loyers, aux refus d’aides et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un tempo plus lent, une sélection resserrée et une ambition simple : faire des quatre boîtes vertes un lieu de rencontres, de discussions… et de trouvailles.

11/02/2026, 17:03

ActuaLitté

Affaire Guillaume Meurice : la blague ne fait toujours pas l’unanimité

Réuni le 9 février 2026, le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas réussi à statuer sur la contestation du licenciement de Guillaume Meurice par Radio France. Le dossier sera rejugé par un magistrat professionnel, dans un délai compris entre six mois et deux ans.

11/02/2026, 14:32

ActuaLitté

Pressions, dégradations... Dati soutient finalement les librairies, du bout des livres

À l'occasion de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est finalement exprimée au sujet de la vague d'agressions et de dégradations vécues par les librairies indépendantes ces derniers mois. « Je le redis : la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle ainsi déclaré. Sans évoquer la perquisition subie par la librairie parisienne Violette & Co, ni le comportement de son camp politique au Conseil de Paris.

11/02/2026, 12:03

ActuaLitté

Aux États-Unis, une plainte contre Amanda Palmer et Neil Gaiman classée sans suite

Une plainte déposée contre l'autrice-compositrice Amanda Palmer et son ex-mari, l'auteur britannique Neil Gaiman, dans l'État du Massachusetts, a été classée sans suite par la justice américaine le vendredi 6 février dernier. Le tribunal a estimé que la procédure devait se dérouler en Nouvelle-Zélande, où les faits allégués d'agressions sexuelles se seraient produits. 

11/02/2026, 10:46

ActuaLitté

Comment l’algorithme d'Amazon influence désormais ce que vous lisez

Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.

11/02/2026, 10:39

ActuaLitté

Léger recul de l'ebook, audiolivre stable : ce que révèlent les ventes 2025 aux USA

En décembre 2025, l’édition américaine boucle l’année sur une accélération nette. Les revenus déclarés par les éditeurs américains dans l’outil StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) progressent de 9,4 % par rapport à décembre 2024, pour atteindre 1 milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le total cumulé grimpe de 1,1 %, à 14,6 milliards de dollars.

10/02/2026, 20:05

ActuaLitté

Strasbourg : la librairie Le Camphrier ferme définitivement

C’est la fin d’une adresse bien identifiée des amateurs de culture japonaise à Strasbourg. La librairie Le Camphrier, installée place Kléber, a annoncé sa fermeture définitive après une liquidation judiciaire.

10/02/2026, 17:54

ActuaLitté

Cinq jours avec René Char, à l’Isle-sur-la-Sorgue

Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.

10/02/2026, 17:11

ActuaLitté

Allemagne : la bataille du dimanche arrive dans les bibliothèques, et promet des étincelles

En Allemagne, le dimanche reste un terrain miné dès qu’il s’agit d’employer du personnel. Et c’est précisément ce verrou que le ministre d’État à la Culture et commissaire du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, veut desserrer — au moins pour les bibliothèques publiques. À l’occasion du « Tag der Bibliotheken » (journée nationale des bibliothèques), il réclame une adaptation du droit du travail afin de permettre leur ouverture les dimanches et jours fériés.

10/02/2026, 16:35

ActuaLitté

Prix Nobel de la Paix, Narges Mohammadi condamnée à une nouvelle peine de prison

La justice iranienne a prononcé une nouvelle condamnation contre Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Selon son avocat, Mostafa Nili, la militante iranienne des droits humains a été condamnée, dimanche 8 février, à six ans de prison pour « rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes ». Elle a également écopé d’une interdiction de quitter le territoire iranien pendant deux ans.

10/02/2026, 15:51

ActuaLitté

Cashmere lève 5 M$ : Ingram, Pearson et Naver parient sur la licence IA du livre

Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.

10/02/2026, 14:40

ActuaLitté

Essey-lès-Nancy accueillera bientôt sa première librairie, Essey Littéraire

L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.

10/02/2026, 11:47

ActuaLitté

Inde : la police démantèle une imprimerie clandestine et saisit 32 000 manuels

À Delhi–NCR, la bataille contre le piratage scolaire a pris la forme d’un raid industriel, à l’aube. Le 16 janvier 2026, une équipe conjointe du National Council of Educational Research and Training (NCERT) et de la Crime Branch de la police de Delhi a perquisitionné une imprimerie clandestine à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, et saisi environ 32.000 manuels NCERT contrefaits, couvrant plusieurs classes et matières. Sur le terrain, tout s’accélère.

10/02/2026, 11:24

ActuaLitté

Claudia Frese nommée directrice générale de momox

Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.

10/02/2026, 11:15

ActuaLitté

Ne dites plus “piface” (ni PFAS, d'ailleurs) : un mot français existe

Depuis quelques mois, les PFAS se sont ajoutés à la longue liste des éléments nocifs pour l'environnement et la santé humaine, dérivés des activités industrielles. Ces composés per- et polyfluoroalkylés, extrêmement résistants, se retrouvent dans l'eau, l'air, le sol et les sédiments, avec des effets délétères sur les organismes vivants. À défaut d'une méthode pour s'en débarrasser, la Commission d'enrichissement de la langue française a proposé une abréviation française, en équivalent à la version anglophone.

10/02/2026, 10:10

ActuaLitté

Les éditions Paulsen recrutent une nouvelle directrice

Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.

09/02/2026, 16:33

ActuaLitté

À Bordeaux, l'historique librairie Bradley's Bookshop a fermé ses portes

La fermeture de la librairie Bradley's Bookshop, installée depuis 1983 à Bordeaux, s'est faite en toute discrétion le mercredi 14 janvier dernier. Avec elle disparait pourtant une enseigne bien connue des lecteurs anglophones de la ville de Montesquieu.

09/02/2026, 16:14

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.