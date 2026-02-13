On s’est plantés il y a dix ans“ : pourquoi Pollen revient à la diffusion

Pour Benoît Vaillant, directeur de Pollen, la relance de la diffusion ne relève ni de la nostalgie ni d’un simple retour à une activité mise entre parenthèses. Elle s’inscrit dans un parcours personnel autant que dans l’évolution de l’entreprise. « Nous n’avions pas fait de diffusion depuis une dizaine d’années. J’ai eu 50 ans, et, à ce moment-là, être chef des ventes n’était pas forcément mon rêve de vie », nous confie-t-il.

Mais Pollen, dit-il, n’est plus la même structure qu’il y a dix ans. « On a énormément grandi. On a quasiment triplé de taille, on frôlait les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires net, et on a considérablement renforcé notre outil de distribution. » Autrement dit, la relance ne s’improvise pas : elle repose sur un outil logistique et financier consolidé au fil des années.

Un marché plus tendu, et la fin des illusions

Pollen revient aujourd’hui sur le terrain de la diffusion, dans un contexte changé. « Depuis un an ou deux, le marché se tend. L’euphorie post-Covid est oubliée », constate Benoît Vaillant. Dans ce cadre, estime-t-il, les éditeurs ont besoin d’un accompagnement plus structuré : « Il faut reprendre la main et proposer une nouvelle offre de diffusion. »

Le dirigeant se montre lucide : « Les belles années ne reviendront pas. Les mises en place plus conséquentes, je ne pense pas qu’elles reviennent. » Il observe une érosion progressive des lectorats et un marché plus étroit, où les titres se concurrencent davantage. La relance de la diffusion s’inscrit donc dans une logique d’adaptation : reconstruire un outil commercial ajusté à un marché plus exigeant, en assumant que le cadre a durablement changé.

« Un plus petit bateau »

La métaphore nautique revient pour expliquer la philosophie de départ : Pollen ne veut pas démarrer avec une structure trop lourde, car ce serait un risque immédiat dans une période jugée instable. « On a quand même une mini-tempête devant nous. Soit on est un très gros bateau, un paquebot avec 6000 chambres : ça tangue un peu, mais on encaisse. Soit on est un plus petit bateau — et Pollen, c’est un plus petit bateau. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas qu’il soit trop chargé, parce que s’il est trop plein, il coule. »

C’est dans cette logique que s’inscrit le format du lancement annoncé : une équipe commerciale qui démarre au 1er mai, et une sélection d’éditeurs limitée, « entre 60 et 80 éditeurs », sur près de 300 maisons accompagnées au total, dont les deux tiers le sont déjà via la distribution. « La tentation, quand les temps sont durs, serait de se dire : le marché se contracte, donc je vais diffuser plus d’éditeurs et voir plus de livres. Ce n’est pas ce qu’on veut faire. C’est presque l’inverse : se resserrer sur une offre cohérente, avec une équipe légère. »

Tous les éditeurs n’ont pas besoin d’un diffuseur, insiste-t-il. « Je pense par exemple aux éditions Poesis, qui travaillent très bien en direct avec leur réseau de libraires. Deux fois par an, ils passent leurs coups de fil, et ça fonctionne. » En revanche, la diffusion prend tout son sens pour des maisons qui ont atteint un certain rythme de publication, « entre 4 et 20 titres par an », et qui « ont besoin d’un relais structuré sur le terrain ».

Librairie indépendante : un centre de gravité qui « rebascule »

Pollen entend concentrer son énergie sur les rayons dans lesquels l’entreprise estime disposer d’une légitimité et d’un savoir-faire reconnus. « Les Beaux-Arts, avec une forte dimension photographie, le cinéma et l’architecture. La littérature, la jeunesse et des sciences humaines plutôt engagées. »

L’enjeu n’est pas seulement commercial, il est aussi relationnel. Pour le dirigeant, la qualité et la cohérence de l’offre conditionnent l’accueil en librairie. « Un libraire ne choisit pas ce métier pour devenir commerçant. Sinon, il vendrait des yaourts ou des salopettes. Il est libraire parce qu’il aime les livres. Si on arrive avec une offre solide et cohérente, on sera mieux reçus. »

« Notre centre de gravité va clairement se redéplacer vers la librairie indépendante », précise Benoît Vaillant. Il nuance au passage une idée souvent répétée dans le secteur : « On a longtemps dit que l’édition indépendante et la librairie indépendante allaient naturellement ensemble. En réalité, ce n’était pas si évident : chacun a ses contraintes économiques, ses propres équilibres. »

Mais le contexte actuel change la donne. « Avec la concentration chez les grands groupes, la baisse des mises en place et les tensions sur le marché, notre terrain de jeu rebascule très nettement vers la librairie indépendante. »

Six secteurs, Paris coupé en deux

Sur le terrain, Pollen déploiera six représentants, répartis sur une carte de France découpée en secteurs. L’un des choix structurants concerne Paris, scindé en deux zones distinctes. « C’est important, parce qu’on sait que c’est un territoire stratégique pour nous. Plutôt que d’avoir un représentant pour tout Paris et de vastes zones en province, on a préféré répartir autrement et donner à la capitale un traitement spécifique. »

Au-delà du découpage géographique, le dirigeant insiste sur la méthode de recrutement. L’équipe a reçu entre 80 et 100 candidatures. Mais, précise-t-il, « on n’a pas recruté six représentants, on a recruté un collectif. À chaque candidature, on se demandait : si je prends cette personne, comment s’intègre-t-elle au groupe ? Est-ce que l’ensemble tient ? » L’objectif : « Que nos rayons soient portés par de vrais amateurs du sujet. On a aussi veillé à l’équilibre des âges, et évidemment à la mixité. »

La relance repose par ailleurs sur une équation financière serrée. « Une équipe commerciale, ça consomme énormément de trésorerie. On démarre, mais les revenus arrivent plusieurs mois plus tard : il faut pouvoir financer les salaires en amont », souligne Benoît Vaillant. « La trésorerie, on l’a. Mais le piège serait de prendre tout et de faire n’importe quoi. »

Autre point de vigilance : les retours, sur lesquels « personne ne gagne d’argent ». Pollen annonce des outils statistiques renforcés « pour être très vigilants sur les taux de retour ».

« Ce projet est aussi né d’une rencontre »

Benoît Vaillant ne réécrit pas l’histoire : s’il relance aujourd’hui la diffusion, c’est aussi parce qu’il estime avoir tiré les leçons de l’épisode d’il y a dix ans. « On s’est plantés, et la première responsabilité, elle est pour moi : je ne suis pas un directeur commercial. Ce n’est pas mon métier. Je sais faire d’autres choses dans cette entreprise, mais pas piloter une force de vente au quotidien. »

La différence, cette fois, tient à l’arrivée d’une personne dédiée, appelée à prendre la direction commerciale et à entrer au capital. « Ce projet est aussi né d’une rencontre. Quelqu’un nous rejoint, avec les compétences et l’expérience nécessaires sur l’édition indépendante. C’est ce qui rend l’aventure possible aujourd’hui. »

Alors que Pollen poursuit sa croissance, Benoît Vaillant résume l'objectif : « On considère qu’on joue dans la même cour qu’Harmonia Mundi ou les Belles Lettres. L’ambition, c’est d’être à ce niveau-là. » La présentation de l’équipe devrait intervenir en mars.

Un soutien qui fait chaud au coeur

Au-delà des considérations financières et organisationnelles, Benoît Vaillant dit avoir été frappé par la réception du projet. « Le soutien des éditeurs a été immédiat. Et même des libraires qui traversent une période compliquée nous ont témoigné leur confiance », souligne-t-il.

« Je pensais qu’il faudrait convaincre, argumenter, presque se battre pour relancer la machine. En réalité, ce n’est pas ce qu’on a ressenti. C’est rassurant. Ça veut dire que le travail mené depuis vingt ou vingt-cinq ans est reconnu. »

