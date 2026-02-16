Avec la librairie Les Voraces, à Lyon, l'appétit vient en lisant

Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.
Après quelques semaines d'activité, la librairie d'occasion Les Voraces, située dans le fameux quartier historique de la Croix-Rousse, commence à compter « plusieurs habitués, que nous voyons régulièrement », remarque la cogérante Mathilde Houzet, qui se félicite aussi du flux de passages dans cette rue bien dotée en restaurants et placée non loin d'une école.
Mais les libraires ne sont pas pour autant rassasiés. Mathilde Houzet et son associé Clovis Billard se sont rencontrés dans une autre bouquinerie lyonnaise, à l'occasion d'une précédente expérience professionnelle, et ont souhaité se lancer ensemble dans l'ouverture de leur propre commerce.
« Je me suis dirigée vers la bouquinerie après mes études de lettres et de théâtre, tandis que Clovis a eu une expérience en restauration dans le quartier de la Croix-Rousse, après ses études de philosophie. Nos parcours respectifs sont donc assez complémentaires », nous explique Mathilde Houzet. « Après 4 années d'expérience en bouquinerie, nous nous sentions prêts à avoir notre propre lieu. »
Tous deux ont souhaité rester dans le domaine de l'occasion, sans trop d'hésitation : « Ce qui nous plait, c'est l'idée de transmission par le livre, parfois entre les générations, et nous travaillons d'ailleurs avec plaisir la BD, les mangas, la jeunesse et les romans, une littérature “populaire” que l'occasion rend plus accessible. » Ainsi, si Les Voraces peuvent proposer des exemplaires parfois rares, la bibliophilie et l'ancien ne sont pas au menu.
Environ 10.000 livres sont disponibles au total, sur 65 m2 de surface de vente, et l'enseigne rachète bien entendu certains titres, en espèces ou en bons d'achat. À l'intérieur, parquet et poutres apparentes donnent un indéniable cachet au lieu, tandis que des meubles « faits sur mesure par une amie menuisière », sur roulettes, permettent de moduler l'organisation de l'espace.
Filant cette idée de transmission et de partage par la lecture et les livres, Mathilde Houzet et Clovis Billard souhaitent faire de leur enseigne « un petit lieu de vie », considérant que le quartier de la Croix-Rousse se prête particulièrement bien à la notion de commerce de proximité.
« C'est un peu comme une famille, il y a une petite ambiance de marché, de village », décrit Mathilde Houzet. « Les gens se connaissent, se retrouvent parfois dans la librairie et se donnent des nouvelles, c'est très agréable pour nous aussi. »
Afin de participer à cette chaleureuse atmosphère, Les Voraces développe un programme de rencontres. Le 11 février dernier, une lecture de l'ouvrage jeunesse Drôle de pizza de William Steig (Kaléidoscope, 2003) a par exemple été suivie par un atelier de bricolage pour les 3-6 ans, pour créer sa pizza idéale à partir de carton plume et de papier mousse.
Pour les plus grands, une rencontre aura lieu au début du mois de mars autour du sport et de la notion de mérite - ce qui n'empêche pas d'apprécier la pizza, évidemment -, avec des invités.
Photographie : Clovis Billard et Mathilde Houzet, dans leur librairie d'occasion, à Lyon (crédits Les Voraces)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
