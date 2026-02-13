La bibliothèque Raymond-Queneau rouvre ses portes après six ans de fermeture

La bibliothèque Raymond-Queneau avait ouvert une première fois en 1986, dans le quartier de l’Amont Quentin. Elle s’était ensuite installée, en 2004, dans ses locaux actuels à proximité de la Maison pour Tous Léo Lagrange, de la Réussite éducative et de l’INFREP. Après quinze années d’activité dans ce site, elle avait fermé ses portes en 2019.

Sa réouverture s’inscrit dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin en 2024. La municipalité a souhaité repenser entièrement le lieu avant de le rendre aux habitants.

Une démarche qui se veut participative

Avant même le lancement des travaux, la Ville a engagé une concertation associant partenaires locaux et habitants. Dès novembre 2024, des groupes de travail ont été réunis autour des questions de services et d’aménagement. Cette réflexion a été complétée en mars par une journée participative baptisée « Biblioremix », animée par la Bibliothèque départementale de la Manche.

Habitants et acteurs du quartier — Maison pour Tous, INFREP, Réussite éducative, Maison Olympe de Gouges, Maison de l’Emploi et de la Formation — ont ainsi pu exprimer leurs attentes et imaginer les usages de la future bibliothèque.

En parallèle, les équipes ont procédé à un important travail de tri des collections. Une partie des documents a été conservée et provisoirement stockée à la Glacerie. Les ouvrages non retenus ont été redistribués à des associations et structures éducatives locales ou transférés vers la bibliothèque Jacques-Prévert.

Une réouverture festive

Les travaux, menés courant 2025, ont consisté à remettre à neuf l’ensemble des espaces : peintures, sols, mobilier et organisation intérieure. Le nouvel aménagement a été conçu avec un groupe de concertation. L’objectif est de proposer un lieu accueillant et convivial, doté de fauteuils et d’espaces propices à la lecture comme aux échanges. Certains éléments de mobilier ne seront toutefois pas encore installés le jour de la réouverture.

À l’ouverture, la bibliothèque comptera environ 3500 documents, rapporte Actu Normandie. Près d’un tiers du fonds sera composé d’ouvrages neufs, acquis spécialement en vue de la réouverture. Ce renouvellement s’accompagne d’une volonté d’alléger les rayonnages et de proposer une collection adaptée aux attentes actuelles des usagers.

Aucun recrutement spécifique n’a été effectué : l’accueil sera assuré par les bibliothécaires de la bibliothèque Jacques-Prévert.

Pour marquer cette nouvelle étape, plusieurs animations sont prévues le samedi 21 février, de 13h à 17h. Au programme : un atelier de dessin intitulé « Dessine ta bibliothèque », proposé par l’Atelier de l’Œil, un accueil autour d’un goûter-café animé par les bibliothécaires, ainsi qu’un mur d’expression permettant aux visiteurs de partager leurs impressions.

Jacques-Prévert, pôle central du réseau

Le réseau des bibliothèques de Cherbourg-en-Cotentin regroupe quatre bibliothèques municipales. Avec plus de 170.000 documents, une carte unique, un catalogue en ligne, une navette et un fonds patrimonial, il met à disposition des espaces libres et ouverts à tous, tout en proposant de nombreuses animations tout au long de l’année. L’entrée et la consultation sur place sont libres et gratuites.

Le réseau s’appuie sur plusieurs établissements municipaux : la bibliothèque Jacques-Prévert (Le Quasar, esplanade de la Laïcité), la bibliothèque Boris-Vian (370 rue des Colverts), la bibliothèque Louis-Lansonneur (Maison des Arts, rue Martin Luther King) et la bibliothèque Raymond-Queneau (place de Bourgogne), actuellement fermée et en cours de réouverture.

D’autres bibliothèques spécialisées et associatives sont également accessibles à Cherbourg-en-Cotentin : la bibliothèque du Conservatoire de musique, le centre de ressources de la MEEDD, Bibliothèque pour tous, la bibliothèque du patronage laïque d’Équeurdreville-Hainneville, la bibliothèque de l’ÉSAM, la bibliothèque du Point du Jour, la bibliothèque sonore, la bibliothèque des sciences, ainsi que la médiathèque de La Cité de la Mer.

