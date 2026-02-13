Actes Sud muscle sa direction commerciale avec trois recrutements

À compter du lundi 16 février 2026, Marie-Anne Lacoma rejoindra Actes Sud avec la responsabilité de développer la collection de poche « Babel », l’un des catalogues phares de la maison arlésienne. Elle travaillera aux côtés de Julien Delorme, attendu le 2 mars prochain pour succéder à Erwan Le Bihan au poste de responsable commercial du domaine littéraire. Tous deux exerceront leurs fonctions sous la responsabilité de Séverin Cassan, secrétaire général.

Marie-Anne Lacoma a débuté sa carrière comme attachée de presse aux éditions Plon-Perrin, avant de rejoindre plusieurs maisons indépendantes où elle a développé une expertise commerciale reconnue. Après un passage aux Éditions Les Allusifs, elle a consacré huit années au développement commercial et à la promotion des Éditions Gallmeister, participant notamment à l’essor de la collection Totem.

Elle a ensuite poursuivi son parcours durant sept ans à La Manufacture de livres. En 2020, elle s’associe à Juliette Ponce pour fonder la maison d’édition féministe Dalva, dont elle assure la direction commerciale. Parallèlement, elle a mené des missions de conseil pour différentes structures, parmi lesquelles les éditions de L’Arche, Philippe Rey, HarperCollins ou encore Robert Laffont.

Diplômé du master Métiers du livre de l’Université de Bourgogne, Julien Delorme dispose pour sa part d’une solide expérience à l’international. Il a occupé pendant huit ans le poste de directeur commercial Europe aux éditions La Peuplade. Spécialiste de la commercialisation et de la communication appliquées au secteur éditorial, il a également exercé des activités de formateur, d’organisateur d’événements professionnels et de consultant auprès de nombreuses maisons d’édition.

En freelance, il a accompagné plusieurs éditeurs indépendants dans leurs relations avec les libraires et les diffuseurs, notamment Le Chemin de Fer, L’Œil d’or, La Contre-Allée et Asphalte.

Enfin, le service de diffusion d’Actes Sud s’est renforcé dès la mi-janvier avec l’arrivée de Romain Plyer au poste de chef des ventes, sous la responsabilité de Chloé Beaujouan, directrice des ventes. Son parcours témoigne d’une connaissance approfondie du terrain. Après plusieurs années en librairie, entre Auvergne, Belgique et Rhône-Alpes, il a travaillé au sein d’agences régionales du livre, accompagnant les professionnels du secteur.

Il a ensuite exercé durant près de dix ans les fonctions de secrétaire général du groupement Libraires Ensemble. Fort de cette expérience transversale, il a fondé sa propre structure indépendante, Le 5 Majeur, proposant des prestations auprès de librairies, de festivals et de maisons d’édition.

Avec ces trois arrivées, Actes Sud consolide ainsi son organisation commerciale et sa diffusion, en s’appuyant sur des profils à la fois expérimentés et ancrés dans l’écosystème du livre indépendant.

