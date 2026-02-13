Grand Prix de l’Imaginaire 2026 : les sélections roman, nouvelle, jeunesse...

Les discussions préliminaires ont une nouvelle fois mis en lumière un phénomène récurrent : l’arrivée tardive d’un grand nombre d’ouvrages en fin d’année (la période de sélection s'est étallée entre janvier et décembre 2025). Décembre rime ainsi avec lectures intensives, de jour comme de nuit, pour ne laisser échapper aucune découverte marquante. Le jury regrette également que plusieurs éditeurs, notamment en littérature jeunesse, ne traduisent plus les titres en français.

Le partenariat avec La Comédie du Livre – Dix jours en mai, ainsi que le soutien d’Altémed, ont également été salués. Le jury se félicite de l’accueil réservé aux littératures de l’imaginaire et à la remise des prix dans le cadre du festival montpelliérain.

À l’issue de débats décrits comme passionnés mais mesurés, le calendrier a été arrêté : les premières sélections sont révélées le vendredi 13 février, les finalistes seront annoncés le lundi 30 mars et les lauréats le lundi 18 mai. La cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 23 mai 2026 à Montpellier, lors de la 41e édition de La Comédie du Livre – Dix jours en mai.

Les partenaires du Grand Prix de l’Imaginaire 2026 sont La Comédie du Livre – Dix jours en mai, la Ville et l’Agglomération de Montpellier pour l’accueil de la remise des prix, ainsi qu’Altémed, mécène des catégories « Roman francophone », « Roman jeunesse francophone » et « Nouvelle/Novella francophone ».

Roman francophone

Première sélection :

La Dernière Tentation de Judas de Philippe Battaglia (L’Atalante)

Festin de larmes de Morgane Caussarieu & Vincent Tassy (ActuSF)

Demain, les origines de Christian Chavassieux (Mnémos)

La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo (Gallimard)

Aatea d’Anouck Faure (Argyll)

Nout de luvan (La Volte)

Tovaangar de Céline Minard (Rivages)

Le Livre des comptes de Martin Mongin (Tusitala)

Sintonia d’Audrey Pleynet (Le Bélial’)

Les Mains vides d’Elio Possoz (La Volte)

Une vie de saint de Christophe Siébert (Au diable Vauvert)

Roman étranger

Poisson poison de Ned Beaumann (Albin Michel) (trad. Gilles Goullet)

Le Chant des noms de Jedediah Berry (Hachette Heroes) (trad. Jonathan Baillehache, illustratrice Jennifer Hanover)

Le Jour du souvenir de Bethany Jacobs (J’ai Lu) (trad. Patrick Dechesne, illustrateur Tim Paul)

L’Hôtel de Daisy Johnson (Stock) (trad. Laetitia Devaux)

Sur toutes les vagues de la mer de Guy Gavriel Kay (L’Atalante) (trad. Mikael Cabon)

Les Sœurs de la Muée de Larissa Lai (Le Quartanier) (trad. Sylvie Bérard et Suzanne Grenier)

Le Livre des passages d’Alex Landragin (Le Cherche-Midi) (trad. Caroline Nicolas)

Le Cœur des Nagas de Young-Do Lee (Hachette Heroes) (trad. Marion Gilbert)

La Mort de l’auteur de Nnedi Okorafor (Robert Laffont) (trad. Fabien Le Roy)

Dans le berceau du temps d’Adrian Tchaikovsky (Denoël) (trad. Henry-Luc Planchat)

La Reine sirène de Nghi Vo (L’Atalante) (trad. Mikaël Cabon)

Mon assassinat de Katie Williams (Actes Sud) (trad. Alexandre Civico, Barbara Tajan)

La Rage des dragons d’Evan Winter (Rivages) (trad. Clément Martin)

Nouvelle/Novella francophone

Épicènes de Thierry Crouzet (À la flamme)

L’Échelle de Reuters de Claude Ecken (Flatland)

Re:Start de Katia Lanero Zamora (Argyll)

Résistances d’Elga Bland (Galaxies, nouvelle série n° 91/133)

Fiancées du silence de Sabrina Calvo (La Volte, Soleil·s : 12 fictions héliotopiques)

Les Noueurs de Chloé Chevalier (ActuSF, Utopiales 2025)

L’Âge des tempêtes de Thomas Day (Le Bélial’, Bifrost n° 117)

La Femme inachevée de Claude Ecken (Le Bélial’, Bifrost n° 120)

Le Ciel vint à manquer de Gulzar Joby (Galaxies, nouvelle série n° 89/131)

Un aller sans retour de Florine Martinet (Galaxies, nouvelle série n° 89/131)

Obscur interregnum de Saul Pandelakis (La Volte, Soleil·s : 12 fictions héliotopiques)

Nouvelle/Novella étrangère

La Guilde des queues de chats morts de Phenderson Djèlí Clark (L’Atalante) (trad. Mathilde Montier)

Un lieu ensoleillé pour personnes sombres de Mariana Enriquez (Le Sous-Sol) (trad. Anne Plantagenet)

La Migration annuelle des nuages et Ce qui se dit par la montagne de Premee Mohamed (L’Atalante) (trad. Marie Surgers)

Cinquante fleurs pour te briser le cœur de GennaRose Nethercott (Albin Michel) (trad. Anne-Sylvie Homassel)

La Vie secrète des robots de Suzanne Palmer (Le Bélial’) (trad. Pierre-Paul Durastanti)

La Grande Muraille de Mars d’Alastair Reynolds (Le Bélial’) (trad. Laurent Queyssi, Pierre-Paul Durastanti et Florence Dolisi)

Hard Mary de Sofia Samatar (Argyll) (trad. Patrick Dechesne)

Colorer le monde, suivi de : Qui possède la Lune ? de Mu Ming (Argyll) (trad. Gwennaël Gaffric)

Vibrations solaires de Wu Ming-yi (La Volte, Soleil·s : 12 fictions héliotopiques) (trad. Gwennaël Gaffric)

Roman jeunesse francophone

L’Énigme de Camford d’Ariel Holzl (Slalom)

L’Héritier des fées d’Estelle Faye (Nathan)

Les Âmes de l’Ouest d’Elie S. Green (Gulf Stream)

Station Symbiose de Noëmie Lemos (Critic)

Jusqu’au plus profond des astres d’Alric Twice & Jennifer Twice (Gulf Stream)

L’Institut du nouveau lendemain de Chloé Vollmer-Lo (Nathan)

Roman jeunesse étranger

L’Après de Pádraig Kenny (Lumen) (trad. Camille Cosson, illustrateur Steve McCarthy)

Tenir une auberge magique : guide de survie pour sorcières de Sangu Mandanna (Lumen) (trad. Céline Morzelle)

Le Miroir sombre de Samantha Shannon (De Saxus) (trad. Benjamin Kuntzer, illustratrice Emily Faccini)

Le Voleur et la reine d’Attolie de Megan Whalen Turner (Monsieur Toussaint Louverture) (trad. Yoko Lacour)

Traduction (Prix Jacques Chambon)

Mikael Cabon pour Sur toutes les vagues de la mer de Guy Gavriel Kay (L’Atalante)

Sylvie Bérard & Suzanne Grenier pour Les Sœurs de la Muée de Larissa Lai (Le Quartanier)

Patrick Couton pour Petit, Grand ou Le Parlement des fées de John Crowley (L’Atalante)

Caroline Nicolas pour Le Livre des passages d’Alex Landragin (Le Cherche-Midi)

Thibaud Eliroff pour House of Windows de John Langan (J’ai Lu)

Lise Garond pour Les Animaux de ce pays de Laura Jean McKay (Dalva)

Fabien Le Roy pour La Mort de l’auteur de Nnedi Okorafor (Robert Laffont)

Benjamin Kuntzer pour Le Miroir sombre de Samantha Shannon (De Saxus)

Julien Bétan pour Neom de Lavie Tidhar (Mnémos)

Graphisme (Prix Wojtek Siudmak)

Nicolas Caminade pour les couvertures des Œuvres de Tolkien (Pocket)

Morgane Caussarieu pour Festin de larmes (ActuSF)

Førtifem pour la collection Neptune (L’Atalante)

Yvan Belikov pour les cinq tomes de la série The Bone Season de Samantha Shannon (De Saxus)

Thibault Daumain pour Petit, Grand ou Le Parlement des fées (L’Atalante)

Fred Fordham pour Le Sorcier de Terremer d’Ursula K. Le Guin (Le Livre de Poche)

Veronica Park pour La Migration annuelle des nuages de Premee Mohamed (L’Atalante)

Jean-Charles Pasquer pour l’Atlas Lovecraft de Laurent Gontier & Alain T. Puyssegur (Bragelonne)

Anouck Faure pour Hard Mary de Sofia Samatar (Argyll)

Elizabeth Story pour Neom de Lavie Tidhar (Mnémos)

Essai

Le Guide de la Terre du Milieu de Robert Foster (Bragelonne)

Petites histoires de la science-fiction française d’Alain Grousset (ActuSF)

L’Encyclopédie H. P. Lovecraft de S. T. Joshi & David E. Schultz (Bragelonne)

À toute vapeur ! Le steampunk en question d’Arthur Morgan (ActuSF)

Stoker et Dracula. La fabrique d’une légende d’Adrien Party (ActuSF)

Prix spécial

Demain commence hier de George W. Barlow (Flatland)

Le Sorcier de Terremer, adapté par Fred Fordham d’après Ursula K. Le Guin (Le Livre de Poche)

Derrière le grillage 1 de Guillaume Chamanadjian, Sébastien Juillard & luvan (Scylla)

L’Atlas Lovecraft de Laurent Gontier & Alain T. Puyssegur (Bragelonne)

Jens Harder pour Le Grand Récit, dont le quatrième et dernier tome, Gamma Visions, clôt le projet (Actes Sud)

Le jury est composé de Joëlle Wintrebert, membre depuis 2001 et présidente depuis 2014 ; Olivier Legendre, membre depuis 2014 et vice-président depuis 2024 ; Jean-Claude Dunyach, membre depuis 2003 et trésorier depuis 2004 ; Sylvie Le Jemtel, membre depuis 2019 et secrétaire depuis 2023 ; Sylvie Allouche, membre depuis 2015 ; Audrey Burki, membre depuis 2019 ; Lloyd Chéry, membre depuis 2020 ; Catherine Dufour, membre depuis 2023 ; Benjamin Spohr, membre depuis 2023 ; et Nicolas Winter, membre depuis 2022.

Créé à l’origine au printemps lors des conventions nationales de science-fiction, le Grand Prix de l’Imaginaire était décerné par un jury de spécialistes du genre. Au fil des années, il s’est émancipé des conventions et a élargi son périmètre, intégrant progressivement de nouvelles catégories, de la jeunesse à l’essai, puis aux œuvres étrangères et à la traduction en 1992, marquant le passage du Grand Prix de la Science-Fiction Française au Grand Prix de l’Imaginaire. D’autres distinctions, comme le prix graphisme, sont venues enrichir le palmarès.

Après avoir été remis au Futuroscope, aux Utopiales de Nantes puis pendant treize ans à Saint-Malo lors du festival Étonnants Voyageurs, le prix a rejoint Montpellier en 2024 pour son cinquantenaire. Il est désormais accueilli par La Comédie du Livre – dix jours en mai, grand rendez-vous littéraire rassemblant chaque année des centaines d’auteurs et des dizaines de milliers de visiteurs.

