Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

Grand Prix de l’Imaginaire 2026 : les sélections roman, nouvelle, jeunesse...

Comme le veut la tradition, c’est à la brasserie L’Européen que les membres du jury du Grand Prix de l’Imaginaire ont tenu leur réunion annuelle de délibérations, le dimanche 25 janvier 2026. Réunis au grand complet — et presque à l’heure —, ils ont dressé le bilan d’une année particulièrement dense pour les littératures de l’imaginaire.

Le 13/02/2026 à 12:29 par Hocine Bouhadjera

| 1 Partages

Publié le :

13/02/2026 à 12:29

Hocine Bouhadjera

1

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Les discussions préliminaires ont une nouvelle fois mis en lumière un phénomène récurrent : l’arrivée tardive d’un grand nombre d’ouvrages en fin d’année (la période de sélection s'est étallée entre janvier et décembre 2025). Décembre rime ainsi avec lectures intensives, de jour comme de nuit, pour ne laisser échapper aucune découverte marquante. Le jury regrette également que plusieurs éditeurs, notamment en littérature jeunesse, ne traduisent plus les titres en français.

Le partenariat avec La Comédie du Livre – Dix jours en mai, ainsi que le soutien d’Altémed, ont également été salués. Le jury se félicite de l’accueil réservé aux littératures de l’imaginaire et à la remise des prix dans le cadre du festival montpelliérain.

À l’issue de débats décrits comme passionnés mais mesurés, le calendrier a été arrêté : les premières sélections sont révélées le vendredi 13 février, les finalistes seront annoncés le lundi 30 mars et les lauréats le lundi 18 mai. La cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 23 mai 2026 à Montpellier, lors de la 41e édition de La Comédie du Livre – Dix jours en mai.

Les partenaires du Grand Prix de l’Imaginaire 2026 sont La Comédie du Livre – Dix jours en mai, la Ville et l’Agglomération de Montpellier pour l’accueil de la remise des prix, ainsi qu’Altémed, mécène des catégories « Roman francophone », « Roman jeunesse francophone » et « Nouvelle/Novella francophone ».

Roman francophone

Première sélection :

La Dernière Tentation de Judas de Philippe Battaglia (L’Atalante)

Festin de larmes de Morgane Caussarieu & Vincent Tassy (ActuSF)

Demain, les origines de Christian Chavassieux (Mnémos)

La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo (Gallimard)

Aatea d’Anouck Faure (Argyll)

Nout de luvan (La Volte)

Tovaangar de Céline Minard (Rivages)

Le Livre des comptes de Martin Mongin (Tusitala)

Sintonia d’Audrey Pleynet (Le Bélial’)

Les Mains vides d’Elio Possoz (La Volte)

Une vie de saint de Christophe Siébert (Au diable Vauvert)

Roman étranger

Poisson poison de Ned Beaumann (Albin Michel) (trad. Gilles Goullet)

Le Chant des noms de Jedediah Berry (Hachette Heroes) (trad. Jonathan Baillehache, illustratrice Jennifer Hanover)

Le Jour du souvenir de Bethany Jacobs (J’ai Lu) (trad. Patrick Dechesne, illustrateur Tim Paul)

L’Hôtel de Daisy Johnson (Stock) (trad. Laetitia Devaux)

Sur toutes les vagues de la mer de Guy Gavriel Kay (L’Atalante) (trad. Mikael Cabon)

Les Sœurs de la Muée de Larissa Lai (Le Quartanier) (trad. Sylvie Bérard et Suzanne Grenier)

Le Livre des passages d’Alex Landragin (Le Cherche-Midi) (trad. Caroline Nicolas)

Le Cœur des Nagas de Young-Do Lee (Hachette Heroes) (trad. Marion Gilbert)

La Mort de l’auteur de Nnedi Okorafor (Robert Laffont) (trad. Fabien Le Roy)

Dans le berceau du temps d’Adrian Tchaikovsky (Denoël) (trad. Henry-Luc Planchat)

La Reine sirène de Nghi Vo (L’Atalante) (trad. Mikaël Cabon)

Mon assassinat de Katie Williams (Actes Sud) (trad. Alexandre Civico, Barbara Tajan)

La Rage des dragons d’Evan Winter (Rivages) (trad. Clément Martin)

Nouvelle/Novella francophone

Épicènes de Thierry Crouzet (À la flamme)

L’Échelle de Reuters de Claude Ecken (Flatland)

Re:Start de Katia Lanero Zamora (Argyll)

Résistances d’Elga Bland (Galaxies, nouvelle série n° 91/133)

Fiancées du silence de Sabrina Calvo (La Volte, Soleil·s : 12 fictions héliotopiques)

Les Noueurs de Chloé Chevalier (ActuSF, Utopiales 2025)

L’Âge des tempêtes de Thomas Day (Le Bélial’, Bifrost n° 117)

La Femme inachevée de Claude Ecken (Le Bélial’, Bifrost n° 120)

Le Ciel vint à manquer de Gulzar Joby (Galaxies, nouvelle série n° 89/131)

Un aller sans retour de Florine Martinet (Galaxies, nouvelle série n° 89/131)

Obscur interregnum de Saul Pandelakis (La Volte, Soleil·s : 12 fictions héliotopiques)

Nouvelle/Novella étrangère

La Guilde des queues de chats morts de Phenderson Djèlí Clark (L’Atalante) (trad. Mathilde Montier)

Un lieu ensoleillé pour personnes sombres de Mariana Enriquez (Le Sous-Sol) (trad. Anne Plantagenet)

La Migration annuelle des nuages et Ce qui se dit par la montagne de Premee Mohamed (L’Atalante) (trad. Marie Surgers)

Cinquante fleurs pour te briser le cœur de GennaRose Nethercott (Albin Michel) (trad. Anne-Sylvie Homassel)

La Vie secrète des robots de Suzanne Palmer (Le Bélial’) (trad. Pierre-Paul Durastanti)

La Grande Muraille de Mars d’Alastair Reynolds (Le Bélial’) (trad. Laurent Queyssi, Pierre-Paul Durastanti et Florence Dolisi)

Hard Mary de Sofia Samatar (Argyll) (trad. Patrick Dechesne)

Colorer le monde, suivi de : Qui possède la Lune ? de Mu Ming (Argyll) (trad. Gwennaël Gaffric)

Vibrations solaires de Wu Ming-yi (La Volte, Soleil·s : 12 fictions héliotopiques) (trad. Gwennaël Gaffric)

Roman jeunesse francophone

L’Énigme de Camford d’Ariel Holzl (Slalom)

L’Héritier des fées d’Estelle Faye (Nathan)

Les Âmes de l’Ouest d’Elie S. Green (Gulf Stream)

Station Symbiose de Noëmie Lemos (Critic)

Jusqu’au plus profond des astres d’Alric Twice & Jennifer Twice (Gulf Stream)

L’Institut du nouveau lendemain de Chloé Vollmer-Lo (Nathan)

Roman jeunesse étranger

L’Après de Pádraig Kenny (Lumen) (trad. Camille Cosson, illustrateur Steve McCarthy)

Tenir une auberge magique : guide de survie pour sorcières de Sangu Mandanna (Lumen) (trad. Céline Morzelle)

Le Miroir sombre de Samantha Shannon (De Saxus) (trad. Benjamin Kuntzer, illustratrice Emily Faccini)

Le Voleur et la reine d’Attolie de Megan Whalen Turner (Monsieur Toussaint Louverture) (trad. Yoko Lacour)

Traduction (Prix Jacques Chambon)

Mikael Cabon pour Sur toutes les vagues de la mer de Guy Gavriel Kay (L’Atalante)

Sylvie Bérard & Suzanne Grenier pour Les Sœurs de la Muée de Larissa Lai (Le Quartanier)

Patrick Couton pour Petit, Grand ou Le Parlement des fées de John Crowley (L’Atalante)

Caroline Nicolas pour Le Livre des passages d’Alex Landragin (Le Cherche-Midi)

Thibaud Eliroff pour House of Windows de John Langan (J’ai Lu)

Lise Garond pour Les Animaux de ce pays de Laura Jean McKay (Dalva)

Fabien Le Roy pour La Mort de l’auteur de Nnedi Okorafor (Robert Laffont)

Benjamin Kuntzer pour Le Miroir sombre de Samantha Shannon (De Saxus)

Julien Bétan pour Neom de Lavie Tidhar (Mnémos)

Graphisme (Prix Wojtek Siudmak)

Nicolas Caminade pour les couvertures des Œuvres de Tolkien (Pocket)

Morgane Caussarieu pour Festin de larmes (ActuSF)

Førtifem pour la collection Neptune (L’Atalante)

Yvan Belikov pour les cinq tomes de la série The Bone Season de Samantha Shannon (De Saxus)

Thibault Daumain pour Petit, Grand ou Le Parlement des fées (L’Atalante)

Fred Fordham pour Le Sorcier de Terremer d’Ursula K. Le Guin (Le Livre de Poche)

Veronica Park pour La Migration annuelle des nuages de Premee Mohamed (L’Atalante)

Jean-Charles Pasquer pour l’Atlas Lovecraft de Laurent Gontier & Alain T. Puyssegur (Bragelonne)

Anouck Faure pour Hard Mary de Sofia Samatar (Argyll)

Elizabeth Story pour Neom de Lavie Tidhar (Mnémos)

Essai

Le Guide de la Terre du Milieu de Robert Foster (Bragelonne)

Petites histoires de la science-fiction française d’Alain Grousset (ActuSF)

L’Encyclopédie H. P. Lovecraft de S. T. Joshi & David E. Schultz (Bragelonne)

À toute vapeur ! Le steampunk en question d’Arthur Morgan (ActuSF)

Stoker et Dracula. La fabrique d’une légende d’Adrien Party (ActuSF)

Prix spécial

Demain commence hier de George W. Barlow (Flatland)

Le Sorcier de Terremer, adapté par Fred Fordham d’après Ursula K. Le Guin (Le Livre de Poche)

Derrière le grillage 1 de Guillaume Chamanadjian, Sébastien Juillard & luvan (Scylla)

L’Atlas Lovecraft de Laurent Gontier & Alain T. Puyssegur (Bragelonne)

Jens Harder pour Le Grand Récit, dont le quatrième et dernier tome, Gamma Visions, clôt le projet (Actes Sud)

Le jury est composé de Joëlle Wintrebert, membre depuis 2001 et présidente depuis 2014 ; Olivier Legendre, membre depuis 2014 et vice-président depuis 2024 ; Jean-Claude Dunyach, membre depuis 2003 et trésorier depuis 2004 ; Sylvie Le Jemtel, membre depuis 2019 et secrétaire depuis 2023 ; Sylvie Allouche, membre depuis 2015 ; Audrey Burki, membre depuis 2019 ; Lloyd Chéry, membre depuis 2020 ; Catherine Dufour, membre depuis 2023 ; Benjamin Spohr, membre depuis 2023 ; et Nicolas Winter, membre depuis 2022.

Créé à l’origine au printemps lors des conventions nationales de science-fiction, le Grand Prix de l’Imaginaire était décerné par un jury de spécialistes du genre. Au fil des années, il s’est émancipé des conventions et a élargi son périmètre, intégrant progressivement de nouvelles catégories, de la jeunesse à l’essai, puis aux œuvres étrangères et à la traduction en 1992, marquant le passage du Grand Prix de la Science-Fiction Française au Grand Prix de l’Imaginaire. D’autres distinctions, comme le prix graphisme, sont venues enrichir le palmarès.

Après avoir été remis au Futuroscope, aux Utopiales de Nantes puis pendant treize ans à Saint-Malo lors du festival Étonnants Voyageurs, le prix a rejoint Montpellier en 2024 pour son cinquantenaire. Il est désormais accueilli par La Comédie du Livre – dix jours en mai, grand rendez-vous littéraire rassemblant chaque année des centaines d’auteurs et des dizaines de milliers de visiteurs. 

Tous les lauréats 2025 des Grand Prix de l'Imaginaire sont à retrouver ici.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Grand Prix de l’Imaginaire

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

La dernière tentation de Judas

Philippe Battaglia

Paru le 06/02/2025

544 pages

L'Atalante Editions

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036002137
9791036002137
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Festin de larmes

Morgane Caussarieu, Vincent Tassy

Paru le 13/05/2025

326 pages

ActuSF

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376866862
9782376866862
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Demain, les origines

Christian Chavassieux

Paru le 08/10/2025

563 pages

Mnémos éditions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382672280
9782382672280
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La nuit ravagée

Jean-Baptiste Del Amo

Paru le 13/03/2025

459 pages

Editions Gallimard

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073092373
9782073092373
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Nout

Luvan

Paru le 17/04/2025

266 pages

La Volte

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370492661
9782370492661
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Tovaangar

Céline Minard

Paru le 20/08/2025

688 pages

Rivages

23,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667917
9782743667917
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le livre des comptes

Martin Mongin

Paru le 15/01/2025

650 pages

Tusitala Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092159370
9791092159370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Sintonia

Audrey Pleynet, Aurélien Police

Paru le 04/09/2025

416 pages

Belial'

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381631899
9782381631899
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les mains vides

Elio Possoz

Paru le 23/01/2025

284 pages

La Volte

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370492609
9782370492609
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Une vie de saint

Christophe Siébert

Paru le 20/02/2025

496 pages

Au Diable Vauvert

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030707205
9791030707205
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

12 titres dans la première sélection du Prix Jean d’Ormesson 2026

Les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque Jean d’Ormesson sont l’esprit, l’humour et l’allégresse — une énumération qui l’aurait sans doute fait sourire. Ses amis ont souhaité créer un prix qui lui ressemble. Un prix qui célèbre le bonheur de la lecture. La première sélection du prix Jean d’Ormesson 2026 vient d’être dévoilée.

13/02/2026, 11:36

ActuaLitté

Lancement du Prix Antoinette Fouque, dédié à l’engagement et la création féministes

Un nouveau prix vient saluer les parcours et initiatives en faveur des droits des femmes : le Prix Antoinette Fouque. Créé en hommage à l’éditrice, militante et figure du féminisme français, il entend distinguer des engagements qui contribuent à faire avancer les droits des femmes, en France comme à l’international.

12/02/2026, 12:16

ActuaLitté

La nature en équilibre, Prix Jeunesse La science se livre 2026

Dans le département des Hauts-de-France, trois classes de collégiens ont fait le choix de récompenser du Prix Jeunesse La science se livre l'ouvrage La nature en équilibre, de Sharon Wismer et Terri Po. Traduit par Sophie Lecoq, il est publié par les Éditions Gallimard Jeunesse.

12/02/2026, 09:22

ActuaLitté

Nathalie Lescaille et Cécile Hudrisier lauréates du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

Le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026 a été attribué à Nathalie Lescaille (texte) et Cécile Hudrisier (illustrations) pour L’Ours qui voulait dévorer les livres, publié aux éditions Gründ.

11/02/2026, 18:30

ActuaLitté

Quatre livres salués par la Critique de Cinéma et des Films de Télévision

Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma et des Films de Télévision (SFCC), qui rassemble 380 critiques professionnels, journalistes et écrivains, a décerné ses récompenses lors d'une cérémonie à la Cinémathèque française, le 9 février dernier. Plusieurs ouvrages ont été distingués, avec un doublé notable pour les éditions Marest...

11/02/2026, 13:00

ActuaLitté

Le Prix Rébellion, qui donne une seconde chance aux manuscrits refusés, est de retour

Accorder une seconde chance à des textes prometteurs écartés par les maisons d’édition : c’est l’ambition du prix Rébellion, un prix littéraire dédié aux manuscrits pour adolescents et jeunes adultes refusés par les éditeurs. Après une première édition jugée concluante, l’équipe annonce l’ouverture prochaine des candidatures pour une deuxième édition.

10/02/2026, 18:10

ActuaLitté

Prix Jean Monnet : 8 romans européens en lice pour l'édition 2026

Créé en 1995, le Prix Jean Monnet de littérature européenne poursuit, année après année, son travail de mise en lumière des écritures du continent. Soutenue et dotée par le Conseil départemental de la Charente, cette distinction récompense un ouvrage européen, traduit ou écrit en français, paru au cours de l’année écoulée.

10/02/2026, 14:55

ActuaLitté

Jamais deux sans trois : L214 à nouveaux mobilisée devant un Prix Landerneau

Pour la troisième fois consécutive, L214 revient au même prix. Mercredi 11 février, à Paris, à l’occasion de la remise du Prix Landerneau Album Jeunesse, les militants de l’organisation de défense des animaux entendent installer une forme d’usure symbolique, en questionnant, encore et encore, le décalage entre les valeurs mises en avant par la littérature, ici jeunesse, et les pratiques d’élevage intensif de certains fournisseurs du groupe E.Leclerc.

10/02/2026, 12:58

ActuaLitté

Gwenaëlle Lenoir, lauréate du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026

Le Réseau Québec-France/francophonie a décerné le Prix Québec-France Marie-Claire-Blais, pour l'année 2026, à Gwenaëlle Lenoir pour son roman Camera obscura, paru en janvier 2024 aux éditions Julliard et disponible en poche chez Pocket. 

10/02/2026, 12:09

ActuaLitté

Prix VLEEL : la sixième édition est lancée, les votes sont ouverts

La sixième édition du Prix VLEEL est officiellement ouverte. Pour l’année 2025, cette distinction littéraire, désormais bien installée dans le paysage des rencontres en ligne autour du livre, poursuit son objectif initial : ouvrir les horizons littéraires en mettant en lumière des maisons d’édition indépendantes et les auteurs et autrices qui les font vivre.

10/02/2026, 11:44

ActuaLitté

Sept autrices en lice pour le Prix de la Closerie des Lilas 2026

Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa première sélection de romans en lice pour sa 20ème édition. Réuni à Paris, le jury a retenu sept ouvrages écrits par des femmes et parus lors de la rentrée littéraire de janvier. Cette première liste précède une seconde sélection attendue le 14 avril, avant la remise du prix prévue le 5 mai 2026 à La Closerie des Lilas. 

09/02/2026, 20:00

ActuaLitté

Cinq ouvrages finalistes pour le troisième Prix Victor Hugo

Réuni le vendredi 6 février 2026, le jury du troisième Prix Victor Hugo a arrêté sa sélection. Cinq ouvrages ont été retenus pour concourir à cette distinction littéraire créée en 2024 et dédiée à la défense des libertés de pensée et d’expression, dans l’esprit de l’œuvre de Victor Hugo.

09/02/2026, 18:11

ActuaLitté

Le Prix Visions Jeunesses 2026 ouvre ses candidatures

Ashoka France lance la deuxième édition du Prix Visions Jeunesses. Ce prix distingue des créations médiatiques et culturelles consacrées aux jeunes de 10 à 30 ans, dans quatre catégories : écrit, audio, vidéo et image. Les candidatures sont ouvertes du 13 janvier au 31 mars 2026, pour une remise des prix prévue en juin. 

09/02/2026, 17:46

ActuaLitté

Littérature jeunesse : la Région Grand Est ouvre les candidatures pour son Prix du Livre

La Région Grand Est lance l’appel à candidatures pour la sixième édition de son Prix du Livre, consacré à la littérature jeunesse. Le jury, composé de cinq membres issus du monde littéraire, sera de nouveau présidé par l’autrice Agnès Ledig.

09/02/2026, 17:36

ActuaLitté

Les candidatures sont ouvertes pour le Prix de la traduction-INALCO

L’INALCO, en partenariat avec le festival Vo-Vf, lance la 8e édition du Prix de la traduction-INALCO, destiné à distinguer une traduction littéraire vers le français à partir de l’une des langues enseignées à l’Institut. Doté de 2500 euros, le prix s’adresse à des œuvres publiées et diffusées en France, sous conditions précises d’éligibilité. La remise du prix est prévue le 4 octobre 2026, lors de la 14e édition du festival Vo/Vf. Les maisons d’édition ont jusqu’au 8 mars 2026 pour déposer les ouvrages.

09/02/2026, 17:22

ActuaLitté

Le Prix Fragonard de littérature étrangère dévoile ses finalistes 2026

Le jury du Prix Fragonard de littérature étrangère a annoncé la liste des finalistes de son édition 2026. Quatre écrivaines non francophones ont été retenues pour des œuvres traduites et publiées entre août 2025 et janvier 2026.

09/02/2026, 15:54

ActuaLitté

Cécile Schouler lauréate du Prix Edmée de La Rochefoucauld 2026

Cécile Schouler a reçu le Prix Edmée de La Rochefoucauld pour son premier roman, Comme une lanterne sur les ruines, publié aux éditions du Panseur. La remise du prix s’est tenue le jeudi 5 février dernier, au Cercle de l’Union Interallié. Dotée de 3000 €, cette distinction récompense chaque année un premier roman.

09/02/2026, 15:43

ActuaLitté

Une première sélection pour le Prix de la Revue des Deux Mondes 2026

La première réunion du jury du dix-neuvième Prix de la Revue des Deux Mondes s’est tenue le mardi 3 février. À l’issue de cette délibération, dix ouvrages ont été retenus pour la première sélection.

09/02/2026, 12:30

ActuaLitté

Le Prix Naissance d’une œuvre dévoile sa première sélection 2026

Présidé par Nicolas de Tavernost, le jury du Prix littéraire Naissance d’une œuvre a rendu publique la première sélection de son édition 2026. Celle-ci rassemble six romans parus au cours de l’année 2025.

09/02/2026, 11:57

ActuaLitté

Littérature, essai, édition : le palmarès complet du Prix Roger Caillois 2025

La Maison de l’Amérique latine, la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois et le PEN Club français ont annoncé les lauréats des Prix Roger Caillois 2025. Créée en 1991, la récompense salue chaque année un auteur latino-américain et un auteur francophone, mais aussi un essayiste et une maison d'édition.

06/02/2026, 17:23

ActuaLitté

Chloé Falcy lauréate du Prix du livre de la Ville de Lausanne 2026

L’autrice lausannoise Chloé Falcy remporte la 12e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne. Son roman La mécanique des ailes, paru chez Hélice Hélas Éditeur a été plébiscité par une majorité des votes du public. 

05/02/2026, 16:44

ActuaLitté

Émilie Lanez, Jean-Pierre Pécau et Nicolas Otero, Prix du livre du réel 2026

Deux ouvrages et leurs auteurs ont été désignés lauréats du Prix du Livre du réel, à l'occasion de son édition 2026. Créée en 2017 à l’initiative de la Librairie Mollat, cette récompense consacre la narrative non-fiction en récompensant un ouvrage de littérature et une bande dessinée associant le meilleur du reportage et de la littérature, de l’enquête et du style.

05/02/2026, 10:34

ActuaLitté

Prix Alain Spiess du deuxième roman : la jeunesse choisit Asya Djoulaït

Le Prix des Jeunes, récompense satellite du Prix Alain Spiess du deuxième roman, a été décerné à Asya Djoulaït, pour Ibn, publié par les éditions Grasset en mars 2025. Elle succède à Gaël Faye, salué l'année dernière pour son roman Jacaranda (Grasset également).

05/02/2026, 09:42

ActuaLitté

François-Régis de Guenyveau et Yann Diener lauréats du Prix Ada

Le 22 janvier, le prix littéraire et scientifique Ada a été décerné à François-Régis de Guenyveau dans la catégorie roman pour Simulacre, publié chez Fayard en 2024. Lors de cette deuxième édition, le jury a également récompensé Yann Diener dans la catégorie essais pour La mâchoire de Freud. Le prix distingue des œuvres qui interrogent les relations entre sciences, technologies et production intellectuelle contemporaine.

04/02/2026, 13:39

ActuaLitté

Livre en main, cocktail dans l'autre : 10 romans en lice pour le Prix JesusParadis

Le jury du prix littéraire JesusParadis s’est réuni le 2 février 2026 pour dévoiler la première sélection de son édition 2026. Dix deuxièmes romans ont été retenus. Une seconde liste réduite à cinq titres sera annoncée mi-mars, avant la remise du prix le 30 mars 2026 au JesusParadis, à Paris. Le prix est doté de 700 € et distingue donc un deuxième roman.

04/02/2026, 10:45

ActuaLitté

Cinq titres en lice pour le Prix Landerneau Album Jeunesse 2026

5 titres forment la sélection du Prix Landerneau Album Jeunesse 2026, choisis par 9 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, réunis au sein d'un jury sous la présidence de Rébecca Dautremer et de Michel-Édouard Leclerc. L'ouvrage lauréat sera annoncé le 11 février prochain.

03/02/2026, 12:20

ActuaLitté

Magali Le Huche, Prix Elvis d'or pour Punk à sein

L'annulation du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a chamboulé les événements qui gravitaient autour de l'événement. Chamboulé, mais pas condamné. Ainsi, le Prix Elvis d'or a bel et bien été décerné, à Magali Le Huche pour son album Punk à sein publié par Dargaud.

02/02/2026, 12:46

ActuaLitté

Guillaume Bouzard, doublement Schlingo : l’irrévérence couronnée à Angoulême

Guillaume Bouzard a remporté le Prix Schlingo 2026 au Grand Off d’Angoulême pour son album Les Vacances chez Pépé-Mémé paru chez Fluide Glacial.

31/01/2026, 13:51

ActuaLitté

Detroit Roma, d'Elene Usdin et Boni, Prix BD France Télévisions Villa Médicis

Le groupe France Télévisions annonce que l'album Detroit Roma d'Elene Usdin (scénario, dessin) et Boni (scénario, dessin), publié aux éditions Sarbacane, a reçu le premier Prix BD France Télévisions Villa Médicis.

30/01/2026, 19:34

ActuaLitté

Florent Oiseau, premier lauréat du Prix littéraire Robert de Sorbon

La Fondation Robert de Sorbon a révélé, ce jeudi 29 janvier, le nom du premier lauréat de son prix littéraire, créé en cette année 2026. Florent Oiseau a ainsi été distingué pour son livre Ma gloire, publié par les éditions Gallimard le 15 janvier dernier.

30/01/2026, 19:32

ActuaLitté

Une première sélection pour le Prix Pampelonne Ramatuelle 2026

Huit ouvrages sont en lice pour le Prix Pampelonne Ramatuelle 2026, récompense annuelle qui salue le récit d’un grand destin, un parcours de vie, une biographie ou une autobiographie romancée. Le jury présidé par David Foenkinos doit à présent les départager d'ici le mois d'avril prochain.

30/01/2026, 16:15

ActuaLitté

Timothée de Fombelle et Beatrice Alemagna, finalistes du Prix Hans Christian Andersen

L'International Board on Books for Young People (IBBY) a présenté, ce 29 janvier, la liste des finalistes du Prix Hans Christian Andersen 2026, récompense dédiée à la littérature jeunesse et parfois désignée comme le « petit Prix Nobel ». L'auteur français Timothée de Fombelle et l'autrice italienne Beatrice Alemagna, qui vit en France depuis plusieurs années, en font partie.

30/01/2026, 10:03

ActuaLitté

Un nouveau prix pour célébrer les livres adaptés au cinéma

Un nouveau prix culturel fera son apparition au printemps 2026 : le Prix de la belle Adaptation, dédié aux œuvres littéraires adaptées au cinéma. Portée par l’association On s’Adapte, cette initiative entend mettre en lumière la richesse des passerelles entre littérature et septième art, tout en valorisant les talents francophones impliqués dans ces adaptations.

29/01/2026, 14:44

ActuaLitté

Cinq finalistes pour le Prix Littéraire Montluc Résistance et Liberté 2026

La 9e édition du Prix Littéraire Montluc Résistance et Liberté a sélectionné ses cinq ouvrages finalistes. Dotée de 5000 €, la récompense sera décernée le 2 avril 2026 au Mémorial National de la Prison de Montluc.

29/01/2026, 13:22

ActuaLitté

Laurent Mauvignier, président du Prix du Livre Inter 2026

Lauréat du Prix du Livre Inter en 2001 pour Apprendre à finir (Minuit) et du Prix Goncourt 2025 pour La Maison Vide (Minuit), l’écrivain Laurent Mauvignier présidera la 52e édition du Prix du Livre Inter, comme annoncé par Eva Bettan, responsable du prix, dans la matinale de France Inter ce matin. Les candidatures pour faire partie du jury sont ouvertes jusqu’au 16 mars. Le nom du lauréat sera dévoilé début juin. 

29/01/2026, 09:50

ActuaLitté

Soli Deo Gloria reçoit le Prix des Libraires Canal BD 2026

La bande dessinée Soli Deo Gloria, d'Édouard Cour et Jean-Christophe Deveney (Dupuis), a reçu le 36e Prix des Libraires Canal BD, annonce le réseau qui revendique 177 librairies en France, en Belgique, Suisse, Allemagne et Québec. 

29/01/2026, 09:27

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.