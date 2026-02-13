Inscription
#Economie

McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

Le 13/02/2026 à 12:54 par Clotilde Martin

13/02/2026 à 12:54

Clotilde Martin

L’Américaine ne faiblit pas. Au contraire : elle occupe les cinq premières places du Top 10.

En première position, La Femme de ménage s’impose avec 19.261 ventes, pour un total cumulé de 2,703 millions d'exemplaires écoulés. En deuxième position, La Femme de ménage voit tout enregistre 18.639 ventes. Sur la troisième marche du podium, La Femme de ménage, tome 2 : Les Secrets de la femme de ménage ajoute 17.752 lecteurs supplémentaires. Aux quatrième et cinquième places suivent La Psy et La Femme de ménage, tome 3 : La femme de ménage se marie, avec respectivement 12.444 et 11.707 exemplaires vendus.

Les traductions sont de Karine Le Forestier, aux éditions J'ai Lu et City. 

Un petit bilan ?

Cette semaine, en tenant compte exclusivement du Top 10, les cinq titres de Freida McFadden cumulent 79.803 ventes en une seule semaine. Depuis leur sortie, ces cinq ouvrages totalisent 7.147.033 exemplaires vendus. La Femme de ménage atteint ainsi les sommets.

En septième position, Le Barman du Ritz de Philippe Collin (Le livre de Poche) revient en petit format avec 9497 ventes. Juste derrière, nouvelle entrée, également en livre de poche : Anna Stuart avec L’Orpheline d’Auschwitz (J'ai Lu), qui réalise 9041 ventes.

Aux deux dernières places du Top 10 figurent Delphine de Vigan, avec Je suis Romane Monnier (Gallimard), 8974 ventes, et Le Manoir des rêves perdus, tome 2 : Vers la lumière de Marie-Bernadette Dupuy (Calmann-Lévy), qui enregistre 7984 ventes.

Et au-delà du Top 10 ?

Le classement des meilleures ventes comptabilise les 200 titres les plus vendus de la semaine, sur l’ensemble du territoire et tous circuits confondus. Et il n’y a pas que La Femme de ménage qui signe des performances remarquables.

Patrick Boucheron réalise la plus forte remontée : pour sa deuxième semaine, il gagne 76 places et écoule 3704 exemplaires.

Avec Peste noire (Seuil), il propose une histoire-monde ouverte aux apports de l’archéologie, de la génétique et des sciences de l’environnement, dépassant le récit traditionnel d’un Moyen Âge figé. Dans la tourmente épidémique, le temps se défait et se charge de hantises contemporaines. L’ouvrage accompagne les endeuillés et célèbre une poésie du savoir, rappelant que le contraire de la mort n’est pas la vie, mais la vérité.

Professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est notamment l’auteur de Léonard et Machiavel (Verdier), Conjurer la peur (Seuil) et La Trace et l’Aura (Seuil). Il a dirigé L’Histoire mondiale de la France (Seuil) et produit la série Quand l’histoire fait dates sur Arte ainsi que l’émission Allons-y voir ! sur France Culture.

Le marché

Côté résultats, la 6e semaine confirme la dynamique observée la semaine précédente. Les ventes en volume atteignent 4,70 millions d’exemplaires, contre 4,56 millions en S05. Le chiffre d’affaires progresse également sur une semaine, passant de 57,43 millions € à 58,68 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente, avec 2,47 millions d’exemplaires écoulés. Elles devancent les librairies, qui totalisent 1,54 million d’exemplaires, et les grandes surfaces alimentaires, à 0,69 million. En volume, ces circuits représentent respectivement 53 %, 33 % et 15 % des ventes.

En valeur, la hiérarchie reste identique. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 31,33 millions € de chiffre d’affaires, contre 20,77 millions € pour les librairies et 6,59 millions € pour les grandes surfaces alimentaires. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi à 53 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 11 % pour l’alimentaire.

 

/uploads/images/la-saga-la-plus-redoutable-de-l-annee-continue-sa-razzia-69579c770a2ba608876721-698f0669c1d23059756499.jpg

 

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : Angelus_YODASON / CC BY-SA 2.0

 

Edco

13/02/2026 à 13:50

Ah la la .....
Bon aujourd'hui, sort La femme de ménage joue au loto...( Vendredi 13)🤭
Et demain , La femme de ménage rencontre Valentin...🫣🤭
Bon je retourne relire Camus ...la peste ( pas noire ....) 🖐️

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415634
9782290415634
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702191477
9782702191477
En partenariat avec
Edistat

