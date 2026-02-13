McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.
Le 13/02/2026 à 12:54 par Clotilde Martin
1 Réactions | 0 Partages
Publié le :
13/02/2026 à 12:54
1
Commentaires
0
Partages
L’Américaine ne faiblit pas. Au contraire : elle occupe les cinq premières places du Top 10.
En première position, La Femme de ménage s’impose avec 19.261 ventes, pour un total cumulé de 2,703 millions d'exemplaires écoulés. En deuxième position, La Femme de ménage voit tout enregistre 18.639 ventes. Sur la troisième marche du podium, La Femme de ménage, tome 2 : Les Secrets de la femme de ménage ajoute 17.752 lecteurs supplémentaires. Aux quatrième et cinquième places suivent La Psy et La Femme de ménage, tome 3 : La femme de ménage se marie, avec respectivement 12.444 et 11.707 exemplaires vendus.
Les traductions sont de Karine Le Forestier, aux éditions J'ai Lu et City.
Cette semaine, en tenant compte exclusivement du Top 10, les cinq titres de Freida McFadden cumulent 79.803 ventes en une seule semaine. Depuis leur sortie, ces cinq ouvrages totalisent 7.147.033 exemplaires vendus. La Femme de ménage atteint ainsi les sommets.
En septième position, Le Barman du Ritz de Philippe Collin (Le livre de Poche) revient en petit format avec 9497 ventes. Juste derrière, nouvelle entrée, également en livre de poche : Anna Stuart avec L’Orpheline d’Auschwitz (J'ai Lu), qui réalise 9041 ventes.
Aux deux dernières places du Top 10 figurent Delphine de Vigan, avec Je suis Romane Monnier (Gallimard), 8974 ventes, et Le Manoir des rêves perdus, tome 2 : Vers la lumière de Marie-Bernadette Dupuy (Calmann-Lévy), qui enregistre 7984 ventes.
Le classement des meilleures ventes comptabilise les 200 titres les plus vendus de la semaine, sur l’ensemble du territoire et tous circuits confondus. Et il n’y a pas que La Femme de ménage qui signe des performances remarquables.
Patrick Boucheron réalise la plus forte remontée : pour sa deuxième semaine, il gagne 76 places et écoule 3704 exemplaires.
Avec Peste noire (Seuil), il propose une histoire-monde ouverte aux apports de l’archéologie, de la génétique et des sciences de l’environnement, dépassant le récit traditionnel d’un Moyen Âge figé. Dans la tourmente épidémique, le temps se défait et se charge de hantises contemporaines. L’ouvrage accompagne les endeuillés et célèbre une poésie du savoir, rappelant que le contraire de la mort n’est pas la vie, mais la vérité.
Professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est notamment l’auteur de Léonard et Machiavel (Verdier), Conjurer la peur (Seuil) et La Trace et l’Aura (Seuil). Il a dirigé L’Histoire mondiale de la France (Seuil) et produit la série Quand l’histoire fait dates sur Arte ainsi que l’émission Allons-y voir ! sur France Culture.
Côté résultats, la 6e semaine confirme la dynamique observée la semaine précédente. Les ventes en volume atteignent 4,70 millions d’exemplaires, contre 4,56 millions en S05. Le chiffre d’affaires progresse également sur une semaine, passant de 57,43 millions € à 58,68 millions €.
Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente, avec 2,47 millions d’exemplaires écoulés. Elles devancent les librairies, qui totalisent 1,54 million d’exemplaires, et les grandes surfaces alimentaires, à 0,69 million. En volume, ces circuits représentent respectivement 53 %, 33 % et 15 % des ventes.
En valeur, la hiérarchie reste identique. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 31,33 millions € de chiffre d’affaires, contre 20,77 millions € pour les librairies et 6,59 millions € pour les grandes surfaces alimentaires. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi à 53 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 11 % pour l’alimentaire.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : Angelus_YODASON / CC BY-SA 2.0
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 06/01/2026
502 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 14/01/2026
480 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 04/02/2026
509 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 15/01/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 04/02/2026
385 pages
Calmann-Lévy
23,90 €
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 04/02/2026
Kazé Editions
10,99 €
Paru le 28/01/2026
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 07/01/2026
480 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 08/01/2026
240 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 05/02/2026
665 pages
10,30 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions Gallimard
28,00 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 29/01/2026
384 pages
Julliard
22,90 €
Paru le 28/01/2026
330 pages
Fayard
21,50 €
Paru le 22/01/2026
592 pages
Charleston éditions
23,90 €
Paru le 28/01/2026
512 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 04/02/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 14/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 28/01/2026
720 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 22/01/2026
426 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 28/01/2026
176 pages
Actes Sud Editions
20,90 €
Paru le 30/01/2026
512 pages
Seuil
27,00 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 28/01/2026
160 pages
Payot
5,00 €
Paru le 04/02/2026
432 pages
Editions ESI
17,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 08/01/2026
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 28/01/2026
704 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 04/01/2024
315 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 04/02/2026
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 07/01/2026
96 pages
Bayard jeunesse
12,20 €
Paru le 02/01/2026
176 pages
Buchet-Chastel
19,90 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 14/01/2026
633 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 21/01/2026
72 pages
Glénat
18,00 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 04/02/2026
Kazé Editions
7,29 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 04/02/2026
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 04/02/2026
590 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 28/01/2026
228 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 04/02/2026
471 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 28/01/2026
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 10/12/2025
216 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 14/01/2026
434 pages
Calmann-Lévy
22,90 €
Paru le 06/02/2026
102 pages
Le Lombard
24,95 €
Paru le 30/01/2026
48 pages
Zéphyr Editions
16,50 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 04/02/2026
353 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,20 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 07/01/2026
312 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/02/2026
672 pages
10/18
11,40 €
Paru le 22/01/2026
336 pages
8,70 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 10/01/2023
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 08/01/2026
416 pages
Fleuve Noir
21,95 €
Paru le 22/01/2026
176 pages
Editions Gallimard
18,50 €
Paru le 22/01/2026
159 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 15/01/2026
400 pages
Presses de la Cité
22,00 €
Paru le 06/02/2026
336 pages
Points
8,95 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 17/11/2021
731 pages
J'ai lu
22,90 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 21/01/2026
80 pages
Hachette
9,95 €
Paru le 02/01/2026
160 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 21/01/2026
456 pages
HarperCollins France
8,90 €
Paru le 10/12/2025
189 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 08/05/2025
80 pages
Editions Verdier
7,50 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 08/01/2026
960 pages
Editions Gallimard
12,00 €
Paru le 07/01/2026
608 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
455 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 05/02/2026
394 pages
9,00 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 08/01/2026
130 pages
Editions Gallimard
18,50 €
Paru le 21/01/2026
257 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 28/01/2026
401 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,40 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 21/01/2026
48 pages
Rue de Sèvres
13,50 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 24/04/2024
748 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 15/01/2026
160 pages
First
9,95 €
Paru le 04/02/2026
336 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 05/02/2026
235 pages
Editions de l'Observatoire
19,00 €
Paru le 09/01/2026
432 pages
Editions de l'Observatoire
23,00 €
Paru le 01/02/2018
128 pages
Editions Gallimard
2,00 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 14/01/2026
264 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 04/02/2026
296 pages
Editions Morgen
27,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 02/01/2025
508 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
80 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 21/01/2026
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 08/01/2026
144 pages
7,70 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 21/01/2026
190 pages
Kazé Editions
7,99 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 08/01/2026
336 pages
Presses de la Cité
20,90 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 21/01/2026
432 pages
Adonia
19,90 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 04/02/2026
144 pages
Bamboo Editions
7,95 €
Paru le 08/01/2026
448 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 14/09/2022
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 03/12/2025
96 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 04/02/2026
256 pages
Actes Sud Editions
22,80 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 04/02/2026
536 pages
Calmann-Lévy
22,50 €
Paru le 07/01/2026
449 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 17/06/2020
763 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 11/02/2026
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 02/01/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 22/01/2026
176 pages
Robert Laffont
18,90 €
Paru le 20/05/2021
461 pages
Points
9,90 €
Paru le 02/01/2026
672 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 02/01/2026
288 pages
J'ai lu
8,20 €
Paru le 12/02/2020
840 pages
LGF/Le Livre de Poche
11,40 €
Paru le 09/07/2025
256 pages
Codes Rousseau, SA
16,30 €
Paru le 01/10/2025
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 27/04/2022
320 pages
Hatier
2,95 €
Paru le 08/01/2026
288 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 01/10/2025
925 pages
Hachette
23,00 €
Paru le 07/01/2026
256 pages
Albin Michel
20,90 €
Paru le 21/01/2026
254 pages
Liens qui libèrent (Les)
19,50 €
Paru le 08/01/2026
360 pages
8,70 €
Paru le 04/01/2018
384 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 04/02/2026
202 pages
Rageot
13,90 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 28/08/2025
384 pages
Nathan
10,99 €
Paru le 14/06/2024
40 pages
Les Fourmis Rouges
14,90 €
Paru le 04/02/2026
317 pages
HarperCollins France
21,90 €
Paru le 07/01/2026
48 pages
Le Lombard
4,99 €
Paru le 02/05/2024
384 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 23/05/2018
77 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 04/04/2024
128 pages
Editions Gallimard
5,90 €
1 Commentaire
Edco
13/02/2026 à 13:50
Ah la la .....
Bon aujourd'hui, sort La femme de ménage joue au loto...( Vendredi 13)🤭
Et demain , La femme de ménage rencontre Valentin...🫣🤭
Bon je retourne relire Camus ...la peste ( pas noire ....) 🖐️