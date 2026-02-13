McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

L’Américaine ne faiblit pas. Au contraire : elle occupe les cinq premières places du Top 10.

En première position, La Femme de ménage s’impose avec 19.261 ventes, pour un total cumulé de 2,703 millions d'exemplaires écoulés. En deuxième position, La Femme de ménage voit tout enregistre 18.639 ventes. Sur la troisième marche du podium, La Femme de ménage, tome 2 : Les Secrets de la femme de ménage ajoute 17.752 lecteurs supplémentaires. Aux quatrième et cinquième places suivent La Psy et La Femme de ménage, tome 3 : La femme de ménage se marie, avec respectivement 12.444 et 11.707 exemplaires vendus.

Les traductions sont de Karine Le Forestier, aux éditions J'ai Lu et City.

Un petit bilan ?

Cette semaine, en tenant compte exclusivement du Top 10, les cinq titres de Freida McFadden cumulent 79.803 ventes en une seule semaine. Depuis leur sortie, ces cinq ouvrages totalisent 7.147.033 exemplaires vendus. La Femme de ménage atteint ainsi les sommets.

En septième position, Le Barman du Ritz de Philippe Collin (Le livre de Poche) revient en petit format avec 9497 ventes. Juste derrière, nouvelle entrée, également en livre de poche : Anna Stuart avec L’Orpheline d’Auschwitz (J'ai Lu), qui réalise 9041 ventes.

Aux deux dernières places du Top 10 figurent Delphine de Vigan, avec Je suis Romane Monnier (Gallimard), 8974 ventes, et Le Manoir des rêves perdus, tome 2 : Vers la lumière de Marie-Bernadette Dupuy (Calmann-Lévy), qui enregistre 7984 ventes.

Et au-delà du Top 10 ?

Le classement des meilleures ventes comptabilise les 200 titres les plus vendus de la semaine, sur l’ensemble du territoire et tous circuits confondus. Et il n’y a pas que La Femme de ménage qui signe des performances remarquables.

Patrick Boucheron réalise la plus forte remontée : pour sa deuxième semaine, il gagne 76 places et écoule 3704 exemplaires.

Avec Peste noire (Seuil), il propose une histoire-monde ouverte aux apports de l’archéologie, de la génétique et des sciences de l’environnement, dépassant le récit traditionnel d’un Moyen Âge figé. Dans la tourmente épidémique, le temps se défait et se charge de hantises contemporaines. L’ouvrage accompagne les endeuillés et célèbre une poésie du savoir, rappelant que le contraire de la mort n’est pas la vie, mais la vérité.

Professeur au Collège de France, Patrick Boucheron est notamment l’auteur de Léonard et Machiavel (Verdier), Conjurer la peur (Seuil) et La Trace et l’Aura (Seuil). Il a dirigé L’Histoire mondiale de la France (Seuil) et produit la série Quand l’histoire fait dates sur Arte ainsi que l’émission Allons-y voir ! sur France Culture.

Le marché

Côté résultats, la 6e semaine confirme la dynamique observée la semaine précédente. Les ventes en volume atteignent 4,70 millions d’exemplaires, contre 4,56 millions en S05. Le chiffre d’affaires progresse également sur une semaine, passant de 57,43 millions € à 58,68 millions €.

Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente, avec 2,47 millions d’exemplaires écoulés. Elles devancent les librairies, qui totalisent 1,54 million d’exemplaires, et les grandes surfaces alimentaires, à 0,69 million. En volume, ces circuits représentent respectivement 53 %, 33 % et 15 % des ventes.

En valeur, la hiérarchie reste identique. Les grandes surfaces spécialisées génèrent 31,33 millions € de chiffre d’affaires, contre 20,77 millions € pour les librairies et 6,59 millions € pour les grandes surfaces alimentaires. La répartition du chiffre d’affaires s’établit ainsi à 53 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 11 % pour l’alimentaire.

