12 titres dans la première sélection du Prix Jean d’Ormesson 2026

La sélection :

Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon, Architectures de la joie, Éditions Marchand de feuilles

Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares, Œuvres complètes à quatre mains, Éditions Seghers (trad. de l'espagnol par Eduardo Jiménez, Margot Nguyen Béraud et Françoise-Marie Rosset)

Nicolas Chaudun, La Cavalcade des princes, Éditions Actes Sud

Natalie David Weill, La Petite Fille au ruban bleu, Éditions Flammarion

Theodor Fontane, Perdu à jamais, Éditions Le Bruit du temps (trad. de l'allemand, préface et notes par John E. Jackson)

Timothée de Fombelle, La vie entière, Éditions Gallimard

Christopher Laquieze, La Rosa Perdida, Éditions JC Lattès

Tobie Nathan, L’assassin du genre humain, Éditions Stock

Guillaume Perilhou, La Couronne du serpent, Éditions de L’Observatoire

Roberto Saviano, Giovanni Falcone, Éditions Gallimard (trad. de l'italien par Laura Brignon)

David Szalay, Chair, Éditions Albin Michel (trad. de l'anglais par BenoIt Philippe)

Sandro Veronesi, Septembre noir, Éditions Grasset (trad. de l'italien par Dominique Vittoz)

Le jury est présidé par Françoise d’Ormesson. Il est composé de Dominique Bona de l’Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière de l’Académie française, Héloïse d’Ormesson, Erik Orsenna de l’Académie française, Malcy Ozannat et François Sureau de l’Académie française.

Romancier, essayiste et ancien journaliste, Olivier Guez a reçu le prix Jean d’Ormesson 2025 pour son roman Mesopotamia, paru chez Grasset.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Jean d’Ormesson 2026

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com