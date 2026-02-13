12 titres dans la première sélection du Prix Jean d’Ormesson 2026

Les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on évoque Jean d’Ormesson sont l’esprit, l’humour et l’allégresse — une énumération qui l’aurait sans doute fait sourire. Ses amis ont souhaité créer un prix qui lui ressemble. Un prix qui célèbre le bonheur de la lecture. La première sélection du prix Jean d’Ormesson 2026 vient d’être dévoilée.
13/02/2026
La sélection :
Anaïs Barbeau-Lavalette et Steve Gagnon, Architectures de la joie, Éditions Marchand de feuilles
Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares, Œuvres complètes à quatre mains, Éditions Seghers (trad. de l'espagnol par Eduardo Jiménez, Margot Nguyen Béraud et Françoise-Marie Rosset)
Nicolas Chaudun, La Cavalcade des princes, Éditions Actes Sud
Natalie David Weill, La Petite Fille au ruban bleu, Éditions Flammarion
Theodor Fontane, Perdu à jamais, Éditions Le Bruit du temps (trad. de l'allemand, préface et notes par John E. Jackson)
Timothée de Fombelle, La vie entière, Éditions Gallimard
Christopher Laquieze, La Rosa Perdida, Éditions JC Lattès
Tobie Nathan, L’assassin du genre humain, Éditions Stock
Guillaume Perilhou, La Couronne du serpent, Éditions de L’Observatoire
Roberto Saviano, Giovanni Falcone, Éditions Gallimard (trad. de l'italien par Laura Brignon)
David Szalay, Chair, Éditions Albin Michel (trad. de l'anglais par BenoIt Philippe)
Sandro Veronesi, Septembre noir, Éditions Grasset (trad. de l'italien par Dominique Vittoz)
Le jury est présidé par Françoise d’Ormesson. Il est composé de Dominique Bona de l’Académie française, Marie-Sarah Carcassonne, Gilles Cohen-Solal, Teresa Cremisi, Dany Laferrière de l’Académie française, Héloïse d’Ormesson, Erik Orsenna de l’Académie française, Malcy Ozannat et François Sureau de l’Académie française.
Romancier, essayiste et ancien journaliste, Olivier Guez a reçu le prix Jean d’Ormesson 2025 pour son roman Mesopotamia, paru chez Grasset.
