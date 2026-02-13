Peindre et aimer, envers et contre tout

Pensé dans un premier temps pour un essai, ce livre a glissé petit à petit vers le roman et le récit. Christophe Langlois est écrivain et poète, et sa poésie est présente ici partout. Présente quand il nous raconte la vie du peintre, présente quand il s’adresse à lui en le vouvoyant, présente quand ce roman, qui se voulait biographique, devient finalement une magnifique histoire d’amour entre un homme bourru en apparence et sa femme Eugénie, discrète… en apparence.

Sisley n’est pas le plus connu des Impressionnistes. Sur plus d’un millier de tableaux recensés, seule une cinquantaine se trouve au Musée d’Orsay, et c’est le plus grand ensemble au monde. En outre, la plupart datent d’après la défaite de Napoléon III à Sedan (1870), car les Prussiens sont arrivés non loin de Paris et Sisley avait à Bougival son atelier, qui ne leur résista pas. Il fut brûlé. « Une perte abyssale. […] Seules dix-sept toiles en ont réchappé. Dix-sept : celles qui ont été vendues juste avant. »

La personne qui ouvre ce livre trouve la famille Sisley dans une mauvaise passe. Ils sont à Sèvres et les huissiers les somment de quitter sur-le-champ leur logement. Mais que ce soit Sisley, sa femme Eugénie (qui ne l’est pas encore d’un point de vue religieux et administratif) ou ses deux enfants, Jeanne et Pierre, une sorte de flegme tout anglais semble les habiter, à moins que ce ne soit l’habitude : « Ils avaient même tous trois fini par avoir une certaine pratique de la chose. Une méthode. »

On demande de l’argent aux amis, à l’agent, le célèbre Paul Durand-Ruel, et voilà tout ce petit monde et leurs meubles sur une charrette qui s’en va en plein hiver vers la vallée du Loing, à Moret-sur-Loing, non loin de Fontainebleau et de Barbizon.

Le « voyage » dure environ la moitié du livre ; il faut dire que la neige et le froid n’aident pas. Une belle occasion de nous faire revenir sur l’enfance du peintre, sur le désarroi de ses parents quand il leur apprend qu’il est artiste, mais également sur la résignation de son père : « C’est entendu. Peins. Seulement, inscris-toi aux cours, entre aux Beaux-Arts, tente le Salon : fais-ça, mais fais-le à fond. » En tous les cas, il aide, du moins jusqu’à la rencontre de Sisley avec Eugénie. Une fleuriste, imaginez- vous donc, et ils vivent maritalement en plus ! Il n’en fallait pas plus pour user la « bonté » paternelle : Sisley est déshérité.

Plaie d’argent n’est pas mortelle… Ils ont touché la misère, mais ils étaient ensemble. Et puis Sisley se contente de peu, bien qu’il faille acheter la peinture. De la nature à peindre et il ne pense plus à rien ni à personne. « D’où lui venait pareille distraction ? Il s’en mordait les lèvres. De tout son cœur, il aurait voulu se comporter autrement, leur témoigner plus d’attention, mais il n’y pouvait rien. » Ce dont il ne se rendra compte que plus tard, ou est-ce l’auteur et nous (?), c’est que c’est précisément la force de l’amour de sa femme qui lui donne l’énergie de peindre en pleine nature, sous tous les temps, même malade.

Était-elle vraie, cette relation fusionnelle, cette entente silencieuse ? Aucune envie de remettre cela en question. Oui, bien sûr : il ne lui a survécu que quatre mois. Oh, évidemment qu’il y a eu des tentations, qui n’en a pas ? Mais Eugénie était celle qui l’accompagnait, celle qui était à ses côtés dans les Salons où ses toiles ne se vendaient pas ou, pire, avaient été déplacées et ne se voyaient pas. « Qu’ils fussent tous les deux atteints du même mal depuis trois ans – elle, d’un cancer de la langue, lui de la gorge – c’était une réalité étrange qui paraissait sceller entre eux une alliance supplémentaire, comme maudite. »

Et désormais, ce n’est plus la peur de ne pas avoir assez d’une vie pour tout peindre qui l’étreint, c’est celle de perdre sa femme, de perdre une partie de lui. « C’était un besoin dont il ne se rendait pas compte avant, qui le guidait aveuglément vers l’endroit où elle se trouvait. Non pas trop près, collé à elle mais dans ses environs chaleureux, là où l’air devient bon parce que respiré, à équidistance du rêve et du manque, à deux doigts de caresser une de ses mèches. » Il me semble que c’est ici une des plus belles définitions de l’Amour qu’il m’ait été donné de lire.

Cela permet de passer outre les mauvaises critiques, les méventes, les refus de vous accorder la citoyenneté française ; cela permet de tout traverser… jusqu’au fatal instant.

Un livre simplement beau et touchant, et c’est déjà tellement !

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com