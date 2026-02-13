Le “sexe” de la littérature : une histoire qui repose sur l’amnésie organisée

Reid suit la trace d’un geste simple et brutal : « On a divisé, hiérarchisé, classé et séparé ; on a distingué, relégué et oublié. » Le résultat n’a rien d’une poussière d’archives : « Un coup de force mémoriel qui dure encore. » La norme fonctionne parce qu’elle « avait force de loi symbolique » et n’était « ignorée de personne ».

L’essai refuse la sortie de secours consistant à proclamer l’universel. Reid tranche : « Impossible de “dépasser la dichotomie des sexes”. » Les discours qui promettent de dissoudre le problème dans la singularité individuelle se heurtent à « la dictature de la norme. » Et la langue, « androcentrique », impose « la distinction, la hiérarchie, voire l’exclusive. »

Entrer en littérature : pas la même porte, pas la même serrure

Chez les aspirants écrivains, l’imaginaire se construit en modèles, cénacles, stratégies : « rêves de gloire et de fortune grâce à la publication. » Chez les aspirantes écrivaines, Reid décrit l’entrave : « propos moqueurs ou dubitatifs, » « mises en garde sinon interdictions. » La phrase de Rousseau, posée comme un clou, résume l’arrière-plan : « Les femmes, en général, ne se connaissent à aucun art et n’ont aucun génie. »

Reid montre ce que coûte, concrètement, le désir d’écrire. Anne-Thérèse de Lambert observe : « Si l’on passe aux hommes l’amour des lettres, on ne le pardonne pas aux femmes. » Puis elle ajoute, sans détour : « on lui coupe les ailes. » La gloire, « l’âme et le soutien de toutes productions de l’esprit, » « leur est refusée ». Voilà le plafond, avant même la première phrase.

Les relais de la norme : école, lecture, soupçon

L’essai détaille les dispositifs : instruction tardive, lecture surveillée, peur de la « savante ». Un dialogue suffit à faire sourire jaune : « Oh ! […] prenez garde qu’elle ne devienne une savante, ce serait grand pitié. »

George Sand résume l’effet : « nous sommes bien forcé [sic] de reconnaître le résultat de l’éducation incomplète que nous avons reçue ». Et Reid rappelle que, pour les filles, écrire « avec grâce » passe par une posture dont « la rigidité […] est telle, que celle-ci ne peut être conservée longtemps ».

À ces contraintes s’ajoute un poison durable : le soupçon d’assistance. Reid note qu’on cherche « l’auteur “véritable” » derrière le nom d’une femme. Et quand les Goncourt crachent leur fantasme, la phrase sonne comme un verdict social : « Les femmes n’ont jamais fait quelque chose de remarquable qu’en couchant avec beaucoup d’hommes. » Le propos choque, mais il éclaire : l’illégitimité se sexualise, puis se prétend critique.

Un champ de bataille… qui déteste les rivales

La littérature adore ses métaphores guerrières. Genlis résume l’éthique : « Qui prétend à la gloire s’engage à combattre. » Reid insiste : l’idée d’une rivalité féminine agace, parce qu’elle touche au nerf du canon. La question fuse, ironique et nue : « se bat-on contre une femme ? » Et la mécanique suit : « dévaluer, moquer, écarter, placer en marge avant d’effacer et d’oublier ».

Sexe, genre, et l’illusion du « déjà réglé »

Reid avance avec une prudence tranchante : « Les deux termes ne sont pas synonymes. » Elle réserve « genre » aux outils critiques, et choisit « sexe » et « identité sexuelle » pour des siècles qui « ignor[ent] cette distinction ». Son projet tient dans une formule de travail : « dresser la cartographie synthétique d’une problématique » et en faire un « vade mecum ».

L’essai regarde aussi le présent, sans se raconter d’histoires : certaines refusent encore « écrivaines » ou « autrices, » au nom d’une neutralité supposée ; d’autres revendiquent « auteur » au nom de positions « post-binaires ». Même là, le vieux réflexe mord : la réception d’Annie Ernaux, note Reid, rappelle « la persistance de vieux réflexes misogynes ».

Une prose de scalpel

Le style de Reid avance par longues périodes balancées, puis plante des sentences. Elle aligne des séries verbales comme des inventaires d’atelier, accumule les preuves, et laisse les citations produire leur propre malaise. La démonstration évite la pose professorale : elle préfère l’obstination, la relance par exemples, et cette petite ironie qui fait mal parce qu’elle reste sobre.

La conclusion implicite vaut programme. Reid avertit : « On ne peut pas lire Françoise de Graffigny comme on lit Voltaire. » Ce n’est pas là un slogan identitaire : c’est une méthode de lecture, attentive aux contraintes, aux coûts, aux ruses, aux silences imposés. Et la question s’impose : que vaut une histoire littéraire qui se dit universelle quand elle repose sur l’amnésie organisée ?

