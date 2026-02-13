Je suis le sol, je suis en grève” : quand la terre se rebelle

Monsieur Victor, héros pédologue malgré lui

Le roman s’appuie sur une galerie de personnages conçus comme des vecteurs pédagogiques, sans perdre le plaisir du récit. Monsieur Victor, « expert en physique des Sols », comprend avant les autres que le réel vacille. Il brandit des catastrophes techniques, prévient : « Le macadam se fissurerait, les immeubles s’effondreraient. »

Sa trajectoire fonctionne parce qu’elle reste humaine : costume trop grand, fatigue, obstination, et cette solitude de celui qui sait. Le texte s’amuse aussi de notre hiérarchie des curiosités : à Saclay, on dissèque Mars, on oublie la Terre. « Nous travaillons pour l’avenir », explique un chercheur, et Victor réplique, sec : « Et si nous n’avions plus de Sol habitable avant même de poser un pied sur Mars ? »

Voilà l’enjeu : la modernité fascinée par l’ailleurs, aveugle au dessous.

Théorie 1 : le sol, réservoir total… donc politique

Derrière l’intrigue, l’essai se déplie : le sol agit comme infrastructure vitale. Victor résume, presque en conférence improvisée : « Le Sol agit comme un réservoir, il stocke l’eau et la rend disponible. » La crise devient alors une bataille de modèles. Les grands intérêts cherchent une rustine : « quinze mille bassines géantes en plastique ». Réponse du récit : même la fuite en avant se heurte au vivant.

Théorie 2 : les « petits » gouvernent le climat

Arrive Sabine, spécialiste du sol, et avec elle le cœur scientifique du livre : la vie souterraine. Quand « les vers de terre » rejoignent la grève, l’auteur montre la chaîne complète : recyclage, infiltration, climat. Sabine frappe fort : « les Sols contiennent 1 500 milliards de tonnes de carbone organique ».

Sans les galeries, « l’eau ne pénétrera plus ». Le roman réussit un tour rare : rendre palpitant un cours de pédologie, en l’enrobant d’angoisse narrative.

Et puis il y a cette scène magnifique à Chèvreloup, basculée dans le sensoriel : « où est passée l’odeur du Sol humide ? » Le narrateur nomme le pétrichor, « sang des dieux », puis l’absence signe la catastrophe : « les bactéries sont elles aussi entrées en grève ». Le sol ne se contente plus de souffrir : il retire ses services.

Abel, la campagne, et le message des racines

Le contrechamp rural s’incarne dans Abel, éleveur de salers, et son entourage. Là, le sol parle autrement : vaches affolées, « rats taupiers » qui fuient, prairies qui jaunissent. Le duo Abel–Jacques (gérant de supermarché, résistance locale) offre des dialogues savoureux, un peu secs, très « vrai ». « Tu as vu ça ? — Le message du Sol semble clair. »

L’idée théorique s’énonce dans une scène de coopérative : il faut « ramener les racines longues », car on a créé des plantes « avec des racines courtes » qui consomment sans rendre. Le récit élargit ensuite : pesticides, engrais, innovations. Une phrase résume la charge : « 3,7 millions de tonnes de pesticides et 200 millions de tonnes d’engrais » déversées chaque année.

La modernité technicienne s’excite, mais le livre insiste : sans respect du vivant, l’ingénierie patine.

Une écriture « conte d’État », rapide et efficace

Le style alterne narration d’action (évacuations, cellule de crise, ONU) et séquences didactiques parfaitement intégrées. La syntaxe aime les listes, les accélérations, les images nettes. À la télévision, Victor lâche une formule géniale : sur les cartes, « le Sol… il est en blanc. En blanc, la couleur du vide ! »

Puis il renverse la perspective : « Ce blanc cache un monde entier », « 59 % des espèces terrestres vivent sous nos pieds ». En bref, un texte qui fait mieux que convaincre : il fait voir. Et sentir. On referme avec une question qui colle aux semelles : si le sol arrête, qu’est-ce qui continue, exactement ?

Par Victor De Sepausy

