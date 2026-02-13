Naître le jour où tout s’éteint

352 pages ! Excusez du peu pour ce très gros album qui nous est même proposé comme un page-turner : alors il va falloir en tourner des cases et des planches !

Au scénario sont crédités le touche-à-tout Romain Renard et le réalisateur Olivier Tollet. Tous deux ont déjà collaboré sur l’adaptation en film d’animation de la BD Melvile. Au dessin, un autre touche-à-tout (fondeur, graveur…), Patrice Réglat-Vizzanova, celui de Djemnah ou du Passager.

Avec un tel trio aux manettes, nul doute que ce gros album, Off, va décoiffer, surtout qu’il est question du black-out de notre monde à la suite d’une éruption solaire. Bref, c’est le début de la fin !

D’ailleurs, les auteurs proposent même des dédicaces dans le noir, à la lampe de poche !

Tout commence par quelques aurores boréales. Habituellement de beaux spectacles, mais celles-là surviennent hors saison, hors latitudes. Et puis c’est le black-out : « On a une coupure sur toute la ville, on a perdu les signaux GPS et GSM. L’aéroport n’a plus de contact avec les avions en approche. »

Jusqu’au groupe électrogène de l’hôpital qui est en rade.

Les financiers sont ruinés, les pillages se multiplient, les magasins n’ont plus ni piles ni bougies, on fait la queue pour l’eau des citernes ou pour la soupe, l’extrême droite attise les haines, les centrales nucléaires fuient de toutes parts, les virus s’échappent des labos… « Tout part en vrille, et bien plus vite que n’importe qui ne l’aurait imaginé », et comme dit l’un des personnages : « Ça sent le remplacement par le règne animal. »

Nous sommes en Belgique, pays divisé s’il en est (mais lequel ne l’est pas ?), ce qui est bien commode pour la démonstration et les péripéties politiques.

Il y a là Anne van Obel, ministre.

Benoît, son frère, un flic qui va être rattrapé par quelques erreurs de jeunesse et dont la femme vient tout juste de mourir en couches alors que l’hôpital basculait off. Et même Louise, la princesse héritière du royaume de Belgique. Et puis Eva, la petite qui est « née le jour où tout a commencé ».

Quelques personnages, quelques destins qui vont s’entrecroiser.

L’idée date de 2018, quand Romain Renard tombe sur la tempête solaire de Carrington en 1859, qui secoua quelque peu la télégraphie balbutiante d’une époque où tout n’était pas encore connecté.

Les auteurs se mirent en tête d’en réaliser une série TV, mais le projet ne vit pas le jour, d’où l’idée de cette BD.

C’est ce qui explique la construction de cet album : les amateurs de films catastrophes post-apocalyptiques seront peut-être déçus, car ce qui intéresse les scénaristes, ce n’est pas le chaos lui-même, mais ce qui bascule dans le quotidien des gens ordinaires (ou presque) quand le chaos advient…

Cette structure du récit, inspirée de l’univers des séries télévisées, est assez rare dans le secteur de la bande dessinée, et se révèle plutôt savoureuse.

Et vous, que ferez-vous ? Quelle sera votre attitude ? Quel camp choisirez-vous ?

Alors levons le voile tout de suite : oui, c’est bien un véritable page-turner, et ce n’était pas un simple argument marketing !

Comme dans une série TV, les scénaristes ont mis le paquet sur les personnages dont les destins s’entremêlent, et l’on dévore ce récit captivant à tel point qu’une seconde lecture s’imposera assez vite (total : 700 pages de BD pour ceux qui savent compter).

Comme dans ses autres albums, le dessinateur Patrice Réglat-Vizzanova possède un sacré coup de crayon, en particulier pour croquer des personnages très expressifs (postures, visages…).

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com