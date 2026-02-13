À Paris, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle en grève

Une troisième journée de grève s'annonce pour les agents des bibliothèques du Muséum national d’Histoire naturelle — lequel compte une bibliothèque centrale et quatorze bibliothèques spécialisées implantées dans différents départements. Ce 14 février, les bibliothécaires débrayeront et distribueront des tracts aux usagers et usagères, afin de faire connaitre leurs revendications.

La principale porte sur les salaires des 82 agents des bibliothèques — toutes filières (bibliothèque, littérature et administration) confondues —, dont les niveaux sont inférieurs à ceux des autres agents de l'Enseignement supérieur, à postes comparables, au sein des universités, par exemple mais aussi de grands établissements comme le Conservatoire national des arts et métiers et le Collège de France.

« En bibliothèque, nous avons la possibilité de muter d'un établissement à l'autre et les professionnels se croisent régulièrement, à l'occasion de formations, par exemple. On discute, on échange, on pose des questions sur nos situations », nous décrit Nicoleta Boukercha-Mindru, syndiquée à la CGT Muséum et agente des bibliothèques. « J'ai moi-même collecté les montants des primes IFSE [versée pour valoriser l'exercice des fonctions, NdR] et j'ai pu constater ces différences. »

Si la rémunération des agents publics s'appuie principalement sur une grille indiciaire, cette part fixe est complétée par une rémunération variable, incarnée par l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise [elle-même intégrée au RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel]. « Nous ne comprenons pas ces différences avec nos collègues, alors que le Muséum est un établissement de prestige », déplore l'agente des bibliothèques. Des disparités qui, précisons-le, se retrouvent dans toutes les catégories d'agents, A, B et C.

Le ministère de l'Enseignement supérieur a d'ores et déjà donné des instructions pour que cette part variable soit augmentée, d'ici 2027, afin de faire converger les niveaux de rémunération. « Mais la présidence souhaite en conséquence attendre 2027, malgré l'important manque à gagner pour les agents », constate Nicoleta Boukercha-Mindru, estimant la perte, sur sa fiche de salaire, à près de 200 € par mois.

Des rendez-vous, mais pas de proposition

Le 5 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, deux rendez-vous ont été organisés entre une délégation d'agents des bibliothèques et la présidence du Muséum national d'Histoire naturelle, détaille Nicoleta Boukercha-Mindru. « La présidence a reconnu les faibles rémunérations des agents, mais s'est retranchée derrière le ministère de l’Enseignement supérieur, en indiquant que l’enveloppe budgétaire accordée ne serait pas suffisante pour augmenter les salaires. Nous estimons pour notre part que cette enveloppe est mal répartie. »

D'après le syndicat CGT, la présidence aurait même chiffré les écarts des rémunérations avec les moyennes ministérielles : 11 % pour un magasinier (catégorie C), 15 % pour un bibliothécaire assistant spécialisé (catégorie B), 12 % pour un bibliothécaire (catégorie A) et 14 % pour un conservateur (catégorie A).

Précisons que le Mnhn est sous une double tutelle, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.

Nous avons tenté de joindre le Muséum national d’Histoire naturelle, sans succès pour le moment.

Les agents des bibliothèques du Muséum avancent par ailleurs que les bas salaires favoriseraient les fortes rotations au sein des équipes, les agents n'étant pas vraiment encouragés à rester au sein de l'établissement.

« Depuis 2023, chaque rentrée de septembre, nous avons 12 ou 13 nouveaux collègues, tandis que d'autres nous quittent en cours d'année. Nous sommes en surcharge de travail, mais la présidence répond que tous les postes sont pourvus malgré tout : elle oublie de mentionner qu'il s'agit de contrats courts, avec des agents qu'il faut former. On ne peut pas donner les mêmes missions à un contractuel et à un titulaire, et des compétences se perdent », affirme Nicoleta Boukercha-Mindru.

À l'issue de la réunion du 28 janvier dernier, la présidence de l'établissement aurait affirmé qu'une proposition serait faite « sous un délai de deux semaines, qui a expiré avant-hier, le mercredi 11 février », assure-t-elle encore. Peu après ce deuxième rendez-vous, la grève reconductible avait été votée à l'unanimité, en assemblée générale, par les agents.

Visibiliser la lutte

Entre 10 et 15 lors de la première mobilisation, le 31 janvier, les agents se sont ensuite retrouvés à une vingtaine la semaine suivante, sans compter les collègues d'autres bibliothécaires ou les syndiqués CGT venus prêter main-forte.

La journée du samedi est privilégiée, pour ces grèves reconductibles, car elle est normalement comptée en heures supplémentaires pour les agents, qui effectuent 35,5 heures de travail hebdomadaires entre le lundi et le vendredi et récupèrent ainsi leur samedi travaillé. « Malgré tout, les ressources humaines nous ont indiqué qu'il y aurait quand même une retenue sur salaire », remarque Nicoleta Boukercha-Mindru — la journée pourra toutefois être récupérée.

« Nous ne voulons pas faire grève, c’est contre-productif pour tout le monde et cela nous coûte de l'argent alors que nous sommes déjà pauvres », rappelle l'agente, « mais nous n'avons pas d'autres choix, en l'absence de proposition ».

La bibliothèque centrale du Mnhn sera donc fermée ce samedi 14 février, avec un piquet de grève prévu de 11h à 15h environ. « Les usagers et usagères nous soutiennent, lorsque nous présentons notre situation. Nous voulons lui donner une certaine visibilité, même si, à 82 agents [dont 57 titulaires, NdR], nous représentons une part assez faible des effectifs du Muséum [qui en compte environ 2000] », explique Nicoleta Boukercha-Mindru.

Une pétition a été mise en ligne sur la plateforme Change.org pour soutenir les agents, ainsi qu'une cagnotte de grève.

Photographie : Jardin des plantes et Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris (illustration, Amarena7, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com