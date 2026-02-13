Nicolas Cage enfile le masque dans Spider-Noir : premières images

Les 8 épisodes de la première saison de Spider-Noir seront diffusés à partir du 27 mai prochain sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. Au casting, outre Nicolas Cage, on compte Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li ou encore Abraham Popoola.

Cette version alternative du célèbre Spider-Man a été créée par David Hine et Fabrice Sapolsky, scénaristes, avec Carmine Di Giandomenico, au dessin, dans Spider-Man: Noir #1 (Spider-Man Noir —Les illusions perdues, traduit par Sophie Watine-Vievard, Panini), en février 2009.

Cage avait déjà prêté sa voix à ce personnage dans le film d'animation Spider-Man: Into the Spider-Verse, en 2018, qui s'amusait à parodier la noirceur et le caractère pessimiste de ce Tisseur d'une autre époque...

Par Antoine Oury

